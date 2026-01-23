México

Pati Chapoy señaló al hermano de Daniel Bisogno por presunto saqueo tras la muerte del conductor

En el marco de la celebración por los treinta años del programa Ventaneando, la conductora abordó los rumores que la relacionan con la familia Bisogno

Guardar
En el marco de la
En el marco de la celebración por los treinta años del programa Ventaneando, la conductora abordó los rumores que la relacionan con la familia Bisogno. (Foto: Infobae México / Jovany Pérez)

La controversia rodea de nuevo a la familia Bisogno luego de que Pati Chapoy, conductora de Ventaneando, señalara a Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, de supuestamente haber saqueado la casa del conductor el mismo día de su fallecimiento, el 20 de febrero de 2025. La declaración surge pocas semanas antes del primer aniversario luctuoso de “El Muñeco” y vuelve a poner a los conductores en el centro de la atención mediática.

Durante una conferencia de prensa realizada este 22 de enero de 2026, en el marco de la celebración por los treinta años del programa Ventaneando, Pati Chapoy abordó los rumores que presuntamente la relacionaban con el deterioro de salud de Araceli Bisogno, madre del conductor, quien murió a finales de febrero de 2024. La periodista explicó que una nota periodística señalaba que Cristina, cercana a la familia, le habría informado sobre la delicada situación de Daniel. Chapoy compartió esa información al aire, y la madre del conductor habría conocido la noticia por televisión, lo que, según versiones, impactó su salud.

“Los rumores hacia mi personas van a continuar siempre, muy lamentablemente desde esa óptica el nombre de Pati Chapoy vende. Entonces cuando utilizan mi nombre para decir mentiras como el que yo ocasioné la muerte de la mamá de Daniel Bisogno, pues son mentiras”, aseguró. “¿Ustedes se creen que soy tan poderosa como para que con solo decirlo, se muera una persona?“.

Daniel Bisogno falleció el 20
Daniel Bisogno falleció el 20 de febrero de 2025. Foto: Ventaneando

La conductora negó tener influencia sobre los hechos que rodearon el fallecimiento de Araceli Bisogno, rechazando que sus palabras pudieran haber desencadenado ese desenlace.

Según lo expuesto por la periodista, Alex Bisogno no habría actuado solo ya que contó con respaldo de Ernesto Hernández Villegas, excolaborador de televisión previamente señalado por fraude.

La presentadora sostuvo que ambos se aliaron con la intención de perjudicarla y aprovecharse de la situación, señalando que las pertenencias de Daniel correspondían legalmente a su hija. “De pronto se juntan dos personas malévolas como en el caso de Ernesto Hernández Villegas y el hermano de Daniel. ¿Por qué no le pregunto al hermano de Daniel que tamaños tuvo para saquear la casa de Daniel?“.

El señalamiento se sumó a
El señalamiento se sumó a la serie de conflictos familiares y disputas legales que han surgido tras la muerte del conductor. (alexbbisogno, chapoypati / Instagram)

“El día que se murió él entró y saqueó todo lo que pudo. Cuando sabía que esa casa y las pertenencias de Daniel le corresponden a su hija no a él”, expresó. El señalamiento se sumó a la serie de conflictos familiares y disputas legales que han surgido tras la muerte del conductor.

Hasta el momento, Alex Bisogno no ha emitido ninguna respuesta pública frente a las declaraciones de Pati Chapoy.

Temas Relacionados

Pati ChapoyDaniel BisognoAlex Bisognomexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cuatro alimentos clave para facilitar la regeneración del hígado

Una alimentación variada, acompañada de hábitos saludables puede ayudar a mantener en condiciones óptimas la actividad de este órgano vital

Cuatro alimentos clave para facilitar

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 23 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy en México: noticias

Estas eran las “cuotas y multas” con las que El Botox extorsionaba a los limoneros de Michoacán

Durante años, César Alejandro Sepúlveda Arellano, líder de Los Blancos de Troya, “asfixió” a productores de limón con su sistema de extorsión

Estas eran las “cuotas y

Eran intérpretes de Lengua de Señas: identifican a familia hallada calcinada en Zinapécuaro

Las autoridades encontraron los restos de un matrimonio y su hija tras un operativo urgente en búsqueda de la familia reportada como desaparecida

Eran intérpretes de Lengua de

Beca Jenkins-Del Toro: Cómo aplicar para estudiar cine fuera de México

Quienes reciban la beca deberán volver a México para impulsar la industria nacional del cine y la animación

Beca Jenkins-Del Toro: Cómo aplicar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas eran las “cuotas y

Estas eran las “cuotas y multas” con las que El Botox extorsionaba a los limoneros de Michoacán

Eran intérpretes de Lengua de Señas: identifican a familia hallada calcinada en Zinapécuaro

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Procesan al hijo de “Doña Lety”, líder del Cártel de Cancún

Recuperan 17 vehículos con reporte de robo o alteraciones en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Leonardo, hermano de Ángela Aguilar,

Leonardo, hermano de Ángela Aguilar, vende menos del 5% de boletos para su único concierto en EEUU

¿Es más caro ver a BTS en México? Así se comparan los precios de Ticketmaster con otros países

Kill Bill regresará a las salas de México con versión extendida: a partir de esta fecha podrás verla

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías por mí? tras la primera nominación

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos conciertos con invitados especiales: ¡Ya urge repetir!

DEPORTES

Faitelson se burla del autogol

Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana

El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

México vence a Panamá con gol de ultimo minuto en partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026

La condición de Mauricio Sulaimán a Julio César Chávez Jr. para que aspire a un título mundial en el CMB

Canelo Álvarez se hace presente en la Semana de la Moda en París