Pati Chapoy señaló al hermano de Daniel Bisogno por presunto saqueo tras la muerte del conductor

En el marco de la celebración por los treinta años del programa Ventaneando, la conductora abordó los rumores que la relacionan con la familia Bisogno. (Foto: Infobae México / Jovany Pérez)

La controversia rodea de nuevo a la familia Bisogno luego de que Pati Chapoy, conductora de Ventaneando, señalara a Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, de supuestamente haber saqueado la casa del conductor el mismo día de su fallecimiento, el 20 de febrero de 2025. La declaración surge pocas semanas antes del primer aniversario luctuoso de “El Muñeco” y vuelve a poner a los conductores en el centro de la atención mediática.

Durante una conferencia de prensa realizada este 22 de enero de 2026, en el marco de la celebración por los treinta años del programa Ventaneando, Pati Chapoy abordó los rumores que presuntamente la relacionaban con el deterioro de salud de Araceli Bisogno, madre del conductor, quien murió a finales de febrero de 2024. La periodista explicó que una nota periodística señalaba que Cristina, cercana a la familia, le habría informado sobre la delicada situación de Daniel. Chapoy compartió esa información al aire, y la madre del conductor habría conocido la noticia por televisión, lo que, según versiones, impactó su salud.

“Los rumores hacia mi personas van a continuar siempre, muy lamentablemente desde esa óptica el nombre de Pati Chapoy vende. Entonces cuando utilizan mi nombre para decir mentiras como el que yo ocasioné la muerte de la mamá de Daniel Bisogno, pues son mentiras”, aseguró. “¿Ustedes se creen que soy tan poderosa como para que con solo decirlo, se muera una persona?“.

Daniel Bisogno falleció el 20 de febrero de 2025. Foto: Ventaneando

La conductora negó tener influencia sobre los hechos que rodearon el fallecimiento de Araceli Bisogno, rechazando que sus palabras pudieran haber desencadenado ese desenlace.

Según lo expuesto por la periodista, Alex Bisogno no habría actuado solo ya que contó con respaldo de Ernesto Hernández Villegas, excolaborador de televisión previamente señalado por fraude.

La presentadora sostuvo que ambos se aliaron con la intención de perjudicarla y aprovecharse de la situación, señalando que las pertenencias de Daniel correspondían legalmente a su hija. “De pronto se juntan dos personas malévolas como en el caso de Ernesto Hernández Villegas y el hermano de Daniel. ¿Por qué no le pregunto al hermano de Daniel que tamaños tuvo para saquear la casa de Daniel?“.

El señalamiento se sumó a la serie de conflictos familiares y disputas legales que han surgido tras la muerte del conductor. (alexbbisogno, chapoypati / Instagram)

“El día que se murió él entró y saqueó todo lo que pudo. Cuando sabía que esa casa y las pertenencias de Daniel le corresponden a su hija no a él”, expresó. El señalamiento se sumó a la serie de conflictos familiares y disputas legales que han surgido tras la muerte del conductor.

Hasta el momento, Alex Bisogno no ha emitido ninguna respuesta pública frente a las declaraciones de Pati Chapoy.