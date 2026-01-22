Policía municipal es hallado sin vida frente al Congreso de Sinaloa; cuerpo presentaba huellas de violencia y un mensaje

El policía municipal César Eduardo fue localizado sin vida a unos metros del Congreso de Sinaloa la mañana de este jueves, con huellas de violencia en el cuerpo y un mensaje amenazante, informó Noroeste.

De acuerdo con reportes de medios locales, el agente de 31 años de edad había sido privado de su libertad un día antes en la sindicatura de El Salado.

El hallazgo se reportó alrededor de las 08:00 horas en la calle lateral del recinto legislativo, en la colonia Recursos Hidráulicos. Al sitio arribaron elementos del Ejército Mexicano y personal de la Policía Municipal para asegurar el perímetro, mientras que peritos iniciaron la investigación correspondiente.

Se informó también que el policía tenía aproximadamente 10 días de haber sido reasignado de la ciudad de Culiacán a la base de la sindicatura de Quilá, y el día de su desaparición se trasladó de esa comunidad con destino a El Salado, rumbo a la capital del estado, cuando presuntamente fue interceptado por sujetos desconocidos.

Con este caso, suman dos elementos de seguridad que son localizados sin vida en el mismo recinto legislativo; el último fue el agente de investigación Luis Alberto, hallado el pasado 16 de enero.

Jornada violenta en Sinaloa

La noche del 21 de enero de 2026 estuvo marcada por diversos episodios de violencia en Sinaloa, que generaron alarma entre la población. Uno de los hechos se registró sobre el Libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita.

Reportes de la prensa local señalan que cerca de las 19:00 horas un joven que trabajaba como repartidor fue privado de la libertad y, poco más de dos horas después, su cuerpo fue localizado sin vida a un costado del carril, en la zona de Alturas del Sur, alrededor de las 21:20 horas.

En el sitio fue encontrada una cartulina rosa con un mensaje presuntamente firmado por un grupo criminal. La víctima presentaba las manos y los pies amarrados, además de que tenía el rostro cubierto con cinta adhesiva.

Información difundida por medios de la entidad indica que familiares identificaron al joven como la misma persona que había sido levantada horas antes en el fraccionamiento Alturas del Sur.

Se trata de Jesús Ramón “N”, de 22 años de edad, quien laboraba como repartidor de comida rápida y habría sido interceptado por hombres armados alrededor de las 19:30 horas.

El hallazgo ocurrió en el acotamiento del carril de oriente a poniente del Libramiento Benito Juárez, frente al acceso principal al fraccionamiento Punta Azul, en el sector oriental de la ciudad, así como cerca de un centro de distribución de la empresa Plásticos y Especias Teresita.

De manera extraoficial, vecinos del área señalaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego en ráfaga minutos antes de que el cuerpo fuera localizado.