México

Pan de avena sin azúcar: una alternativa sin horno para personas con diabetes

Incluir este cereal en una dieta equilibrada mejora el tránsito intestinal y evita el estreñimiento

Guardar
Gorditas de nata recién hechas,
Gorditas de nata recién hechas, suaves y esponjosas, acompañadas de café caliente sobre una mesa de madera. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena es uno de los cereales más completos, pues no solo brinda saciedad, también aporta nutrientes que favorecen el tránsito intestinal y evitan el estreñimiento.

Existen muchas maneras para prepararla, desde licuados hasta galletas. No obstante, la mayoría de las recetas llevan azúcar.

A continuación, te compartimos una propuesta para hacer pan sin azúcar en menos de 30 minutos y sin necesidad de utilizar el horno.

Tarta de avena y plátano
Tarta de avena y plátano sin horno, presentada en porción sobre plato rústico, mostrando su textura suave y natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pan de avena | Receta Fácil

Tiempo de preparación

  • Preparación de la masa: 10 minutos
  • Cocción en sartén: 15 minutos

Ingredientes

  1. 1 huevo
  2. 20 g de queso crema
  3. 30 g de harina de avena integral
  4. 1.5 g de levadura
  5. 1 pizca de sal

Cómo hacer pan de avena, paso a paso

  1. Batir el huevo en un bowl hasta que quede homogéneo.
  2. Agregar el queso crema y batir hasta integrar completamente.
  3. Sumar la harina de avena, la levadura y la pizca de sal. Mezclar bien hasta unir todos los ingredientes y obtener una masa pegajosa.
  4. Tapar el bowl y dejar reposar la masa durante 5 minutos para que la levadura empiece a actuar.
  5. Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo y, si quieres, pasar apenas con papel de cocina un poco de aceite para evitar que se pegue.
  6. Verter la mezcla en la sartén y darle forma redondeada y pareja (como un disco de 1,5 a 2 cm de espesor).
  7. Cocinar con tapa a fuego bajo durante 7 a 8 minutos. No subir el fuego: la cocción lenta asegura que no se queme la base y que el pan quede tierno por dentro.
  8. Dar vuelta con ayuda de una espátula y cocinar del otro lado otros 7 minutos, siempre con la sartén tapada.
  9. Retirar y dejar entibiar antes de cortar.
Tarta de avena y plátano
Tarta de avena y plátano sin horno, presentada en porción sobre plato rústico, mostrando su textura suave y natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones chicas o 1 porción grande.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110 kcal
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 9 g
  • Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en heladera, en recipiente hermético, hasta 2 días. Para el refrigerador, se recomienda envolver en film y guardar hasta 1 mes. Calentar en sartén o tostadora antes de consumir.

Tarta de avena y plátano
Tarta de avena y plátano sin horno, presentada en porción sobre plato rústico, mostrando su textura suave y natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades de la avena

De acuerdo con un artículo publicado por El poder del consumidor, 100 gramos aportan:

  • 67,7 g de carbohidratos (principalmente complejos, que aportan energía sostenida y aumentan la saciedad),
  • 13,15 g de proteínas (el cereal con mayor aporte proteico, incluyendo al menos 8 aminoácidos esenciales para la regeneración y desarrollo de tejidos),
  • 6,52 g de grasas (principalmente insaturadas, como el omega 6, que ayuda a reducir el colesterol LDL o “malo”),
  • Cantidades importantes de fibra (tanto soluble como insoluble, lo que favorece la digestión del almidón, estabiliza los niveles de azúcar en sangre —beneficioso para personas con diabetes—, facilita el tránsito intestinal y previene el estreñimiento),
  • Vitaminas B5, B6, E y minerales como hierro, selenio, yodo, manganeso y cobre.

¿Por qué es una alternativa para personas con diabetes?

El consumo de avena en una dieta equilibrada no solo favorece la digestión, también ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y brinda saciedad.

Temas Relacionados

Avenapan de avenahornosin azúcardiabetespan en sarténreceta saludablemexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Marina desmanteló call center clandestino presuntamente vinculado al delito de extorsión en Ecatepec, Edomex

Tras labores de inteligencia, elementos de seguridad identificaron un centro que realizaba llamadas de extorsión

Marina desmanteló call center clandestino

Prepara bocoles de frijol con cilantro, tradición, sabor y valor nutritivo

Este platillo de origen popular reúne técnicas ancestrales, ingredientes básicos y cualidades alimentarias que lo mantienen vigente en la cocina mexicana

Prepara bocoles de frijol con

El Botox: quiénes son la mujer y los dos hombres que fueron detenidos con el líder de Los Blancos de Troya

El Botox fue detenido la mañana de este jueves, junto a dos personas identificadas como parte de su círculo más cercano

El Botox: quiénes son la

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 22 de enero: sistema de ‘ponchallantas’ activado en segundo piso de periférico norte

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Enchiladas agustinas, receta tradicional con frutas y mole poblano

Un platillo complejo y festivo que combina carne, frutas y salsa espesa, dentro de una cocina intensa y mexicana

Enchiladas agustinas, receta tradicional con
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Botox: quiénes son la

El Botox: quiénes son la mujer y los dos hombres que fueron detenidos con el líder de Los Blancos de Troya

Policía municipal es hallado sin vida frente al Congreso de Sinaloa; cuerpo presentaba huellas de violencia y un mensaje

Jornada violenta en Sinaloa: narcomensajes, un oficial desaparecido y dos cuerpos sin vida

Captura de “El Bótox” provocó bloqueos en carreteras de Michoacán

Sheinbaum exige acción local contra extorsión en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

“El Señor de los Cielos”

“El Señor de los Cielos” regresa: Rafael Amaya anuncia nueva temporada

Premios Oscar 2026: fecha, hora y canales para ver la ceremonia en México

Le quitan el Oscar 2026 como Mejor Director a Guillermo del Toro

Premios Oscar 2026: los mexicanos poco conocidos que están nominados al galardón de este año

Conciertos Harry Styles en México: fechas, sede, preventa, y venta de su gira 2026

DEPORTES

Hinchas de la Real Sociedad

Hinchas de la Real Sociedad recuerdan a Carlos Vela y su paso por LaLiga: “El mejor extranjero que ha venido”

‘Fórmula 1: Drive to Survive’ regresa: cuándo se estrena la nueva temporada en México

¿Vas al Mundial 2026? Así funciona el FIFA PASS para agilizar la visa estadounidense

Santi Gimenez revela la curiosa anécdota que vivió con Luka Modric: “Es un tipazo”

Felipe Baloy asegura que murió el ‘Gigante de Concacaf’: “México dejó de ser ese equipo al que le tenían miedo”