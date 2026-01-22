Pan de avena sin azúcar: una alternativa sin horno para personas con diabetes

Gorditas de nata recién hechas, suaves y esponjosas, acompañadas de café caliente sobre una mesa de madera. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena es uno de los cereales más completos, pues no solo brinda saciedad, también aporta nutrientes que favorecen el tránsito intestinal y evitan el estreñimiento.

Existen muchas maneras para prepararla, desde licuados hasta galletas. No obstante, la mayoría de las recetas llevan azúcar.

A continuación, te compartimos una propuesta para hacer pan sin azúcar en menos de 30 minutos y sin necesidad de utilizar el horno.

Pan de avena | Receta Fácil

Tiempo de preparación

Preparación de la masa: 10 minutos

Cocción en sartén: 15 minutos

Ingredientes

1 huevo 20 g de queso crema 30 g de harina de avena integral 1.5 g de levadura 1 pizca de sal

Cómo hacer pan de avena, paso a paso

Batir el huevo en un bowl hasta que quede homogéneo. Agregar el queso crema y batir hasta integrar completamente. Sumar la harina de avena, la levadura y la pizca de sal. Mezclar bien hasta unir todos los ingredientes y obtener una masa pegajosa. Tapar el bowl y dejar reposar la masa durante 5 minutos para que la levadura empiece a actuar. Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo y, si quieres, pasar apenas con papel de cocina un poco de aceite para evitar que se pegue. Verter la mezcla en la sartén y darle forma redondeada y pareja (como un disco de 1,5 a 2 cm de espesor). Cocinar con tapa a fuego bajo durante 7 a 8 minutos. No subir el fuego: la cocción lenta asegura que no se queme la base y que el pan quede tierno por dentro. Dar vuelta con ayuda de una espátula y cocinar del otro lado otros 7 minutos, siempre con la sartén tapada. Retirar y dejar entibiar antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones chicas o 1 porción grande.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 110 kcal

Grasas: 5 g

Carbohidratos: 9 g

Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en heladera, en recipiente hermético, hasta 2 días. Para el refrigerador, se recomienda envolver en film y guardar hasta 1 mes. Calentar en sartén o tostadora antes de consumir.

Propiedades de la avena

De acuerdo con un artículo publicado por El poder del consumidor, 100 gramos aportan:

67,7 g de carbohidratos (principalmente complejos, que aportan energía sostenida y aumentan la saciedad),

13,15 g de proteínas (el cereal con mayor aporte proteico, incluyendo al menos 8 aminoácidos esenciales para la regeneración y desarrollo de tejidos),

6,52 g de grasas (principalmente insaturadas, como el omega 6, que ayuda a reducir el colesterol LDL o “malo”),

Cantidades importantes de fibra (tanto soluble como insoluble, lo que favorece la digestión del almidón, estabiliza los niveles de azúcar en sangre —beneficioso para personas con diabetes—, facilita el tránsito intestinal y previene el estreñimiento),

Vitaminas B5, B6, E y minerales como hierro, selenio, yodo, manganeso y cobre.

¿Por qué es una alternativa para personas con diabetes?

El consumo de avena en una dieta equilibrada no solo favorece la digestión, también ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y brinda saciedad.