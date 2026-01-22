México

Manuela Obrador, prima de AMLO, compra lujosa camioneta con valor que supera el millón de pesos

La delegada de la Secretaría del Bienestar en Chiapas también es propietaria de cuatro bienes inmuebles

Esta semana ha vuelto el escándalo sobre la “austeridad” entre los familiares cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que se diera a conocer que su prima Manuela del Carmen Obrador Narváez adquirió un lujoso vehículo en 2024, lo que destaca es la forma de pago y la falta de concordancia no solo con las políticas de austeridad de Morena, sino con el sueldo de quien funge como delegada de la Secretaría del Bienestar en Chiapas.

Un vehículo de lujo pagado de contado, lo que pone los reflectores en la prima de AMLO

En redes sociales y medios nacionales han destacado la declaración patrimonial de la delegada del Bienestar, la cual data del 15 de mayo de 2025 y donde la funcionaria reportó la compra de un Volkswagen Audi Hybrid 5 puertas, modelo 2024, adquirido al contado por un monto de un millón 169 mil 900 pesos mexicanos.

La adquisición figura como compraventa realizada directamente con Volkswagen de México S.A. de C.V., con fecha de compra registrada el 22 de enero de 2024. Este monto rebasa el millón de pesos, ubicando al vehículo en el segmento de lujo, una adquisición que resalta en medio de los escándalos de políticos de Morena que no siguen las políticas implementadas por la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luisa María Alcalde ha hecho un llamado a evitar lujos Crédito: X/@LuisaAlcalde

Un historial de lujos que no concuerda con los ingresos de Manuela Obrador

De acuerdo con la información consultada en el portal de DeclaraNet, la funcionaria también documentó la compra de una Toyota Tacoma 2023 a través de un esquema de crédito, con un valor de 879,000 pesos mexicanos, formalizada en julio de 2023.

Además de estos vehículos, la prima de AMLO cuenta con cuatro bienes inmuebles:

  • Casa adquirido el 4 de febrero de 2002 con un valor de 118,800 pesos, registrándola como donación.
  • Casa adquirido el 28 de octubre de 2010 con una superficie de mil 841 metros cuadrados y de 600 mil pesos.
  • Terreno adquirido el 16 de marzo de 2017 por 239,986 pesos, con una superficie de 800 metros cuadrados.
  • Terreno adquirido el 28 de diciembre de 2019 por 300 mil pesos, con una superficie de 2,000 metros cuadrados.

¿Cuál es el sueldo de la delegada del Bienestar en Chiapas?

Manuela Obrador Narváez ocupa el cargo de delegada de la Secretaría de Bienestar en el estado de Chiapas, desde el17 de septiembre del 2024, según consta en el mismo documento. Su ingreso anual neto por concepto de sueldos y otras prestaciones asciende a 449,485 pesos, lo que representa menos de la mitad del valor del vehículo de lujo adquirido.

Su sueldo es un dato impreciso, ya que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) indica que su sueldo mensual neto es de 108 mil 133 pesos.

