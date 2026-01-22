Louis Tomlinson asegura que volverá a México durante su gira “How Did We Get Here?”

Louis Tomlinson (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Louis Tomlinson anunció este jueves su regreso a tierras mexicanas a través de una entrevista para el medio Match FM, como parte de su futura gira internacional “How Did We Get Here?”, donde aseguró que el país tiene fechas pactadas para sus shows.

“Te daré una gran pista, estaré ahí el próximo año en algún momento [...].Sabes que no los voy a dejar fuera”, aseguró el cantante.

Cuando se le cuestionó sobre la clave para que exista una conexión tan fuerte entre sus fans mexicanas y él, expresó que es que todas las veces que ha tenido la oportunidad de realizar conciertos en varias regiones de México, existe una euforia por parte de sus seguidoras que le encanta y le hace sentir bien, así como una atmosfera increíble.

“Debo tener algo en común. Debí ser mexicano en otra vida o algo así”, afirmó el solista británico.

Por otro lado, destacó que el país ha sido uno de sus destinos favoritos para vacacionar en múltiples ocasiones a lo largo de los años, reflejando todo el amor que le tiene a México y a sus fans.

“Amo la comida, amo a la gente. Así que sí, es un lugar en el que me siento, aunque esté tan lejos de casa, realmente como en casa ahora. Es lindo”, dijo Tomlinson.

Louis Tomlinson nuevo álbum "How Did I Get Here?"(Instagram @louist91)

Louis Tomlinson lanza su álbum “How Did I Get Here?”

Su nuevo trabajo musical How Did I Get Here? será lanzado el viernes 23 de enero en todas las plataformas de streaming. Las fanas podrán disfrutar de 12 de nuevas canciones que marcan una nueva faceta para el solista británico.

El sencillo principal del disco, lleva por nombre “Lemonade”, el cual fue lanzado el 30 de septiembre de 2025. “Palaces” llegó como segunda canción el 14 de noviembre de 2025. Mientras que la última canción antes de la presentación de su tercera producción musical como solista es ““Imposter”, tema que profundiza temas de identidad e inseguridad, publicado el 20 de enero.

Al momento de hablar sobre lo que representa su nuevo álbum en su vida, el cantante expresó que este material discográfico está influenciado por los conflictos que se fueron formando a lo largo de las últimas dos giras.

“No habría podido hacer este disco sin eso. Eso me hizo sentir bien, seguro de lo que estoy haciendo y también emocionado por este disco. Así que espero que eso se note”, declaró Tomlinson.