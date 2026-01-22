México

Louis Tomlinson asegura que volverá a México durante su gira “How Did We Get Here?”

Su nuevo trabajo musical How Did I Get Here? será lanzado el viernes 23 de enero

Guardar
Louis Tomlinson (REUTERS/Maja Smiejkowska)
Louis Tomlinson (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Louis Tomlinson anunció este jueves su regreso a tierras mexicanas a través de una entrevista para el medio Match FM, como parte de su futura gira internacional “How Did We Get Here?”, donde aseguró que el país tiene fechas pactadas para sus shows.

“Te daré una gran pista, estaré ahí el próximo año en algún momento [...].Sabes que no los voy a dejar fuera”, aseguró el cantante.

Cuando se le cuestionó sobre la clave para que exista una conexión tan fuerte entre sus fans mexicanas y él, expresó que es que todas las veces que ha tenido la oportunidad de realizar conciertos en varias regiones de México, existe una euforia por parte de sus seguidoras que le encanta y le hace sentir bien, así como una atmosfera increíble.

“Debo tener algo en común. Debí ser mexicano en otra vida o algo así”, afirmó el solista británico.

Por otro lado, destacó que el país ha sido uno de sus destinos favoritos para vacacionar en múltiples ocasiones a lo largo de los años, reflejando todo el amor que le tiene a México y a sus fans.

“Amo la comida, amo a la gente. Así que sí, es un lugar en el que me siento, aunque esté tan lejos de casa, realmente como en casa ahora. Es lindo”, dijo Tomlinson.

Louis Tomlinson nuevo álbum "How
Louis Tomlinson nuevo álbum "How Did I Get Here?"(Instagram @louist91)

Louis Tomlinson lanza su álbum “How Did I Get Here?”

Su nuevo trabajo musical How Did I Get Here? será lanzado el viernes 23 de enero en todas las plataformas de streaming. Las fanas podrán disfrutar de 12 de nuevas canciones que marcan una nueva faceta para el solista británico.

El sencillo principal del disco, lleva por nombre “Lemonade”, el cual fue lanzado el 30 de septiembre de 2025. “Palaces” llegó como segunda canción el 14 de noviembre de 2025. Mientras que la última canción antes de la presentación de su tercera producción musical como solista es ““Imposter”, tema que profundiza temas de identidad e inseguridad, publicado el 20 de enero.

Al momento de hablar sobre lo que representa su nuevo álbum en su vida, el cantante expresó que este material discográfico está influenciado por los conflictos que se fueron formando a lo largo de las últimas dos giras.

“No habría podido hacer este disco sin eso. Eso me hizo sentir bien, seguro de lo que estoy haciendo y también emocionado por este disco. Así que espero que eso se note”, declaró Tomlinson.

Temas Relacionados

Louis Tomlinsonconcierto en cdmxmúsicamexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Laura Flores se declara abierta al amor, aunque descarta cualquier acercamiento a su compañero de obra

La actriz reflexionó sobre su vida sentimental, su presente personal y la relación profesional que mantiene con sus compañeros de teatro

Laura Flores se declara abierta

La veda electoral inicia en Oaxaca previo a la consulta de revocación de mandato del gobernador

Se pondrá en juego la legitimidad del gobernador Salomón Jara a 4 años de llegar al poder

La veda electoral inicia en

Simple Plan en México: la banda canadiense regresa a los escenarios con tres fechas en nuestro país

El pop-punk llegará a varias ciudades para traer icónicos himnos de los años 2000

Simple Plan en México: la

Colectivo exhibe daños en columnas del Tren Maya construidos en cenotes, acusa contaminación de acuífero: “Llegará al arrecife”

El colectivo Selvame MX afirmó que las columnas derramaron toneladas de cemento y “no cumplen con la función de soporte”

Colectivo exhibe daños en columnas

Tras acusación de presuntos desvíos millonarios la alcaldesa de Acapulco responde Sheinbaum

Abelina López presentará su declaración ante la Auditoría Superior de Justicia y avala que como dijo la Presidenta, si alguien tiene pruebas “que denuncie”

Tras acusación de presuntos desvíos
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Botox: quiénes son la

El Botox: quiénes son la mujer y los dos hombres que fueron detenidos con el líder de Los Blancos de Troya

Policía municipal es hallado sin vida frente al Congreso de Sinaloa; cuerpo presentaba huellas de violencia y un mensaje

Jornada violenta en Sinaloa: narcomensajes, un oficial desaparecido y dos cuerpos sin vida

Captura de “El Bótox” provocó bloqueos en carreteras de Michoacán

Sheinbaum exige acción local contra extorsión en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Laura Flores se declara abierta

Laura Flores se declara abierta al amor, aunque descarta cualquier acercamiento a su compañero de obra

Simple Plan en México: la banda canadiense regresa a los escenarios con tres fechas en nuestro país

“El Señor de los Cielos” regresa: Rafael Amaya anuncia nueva temporada

Premios Oscar 2026: fecha, hora y canales para ver la ceremonia en México

Le quitan el Oscar 2026 como Mejor Director a Guillermo del Toro

DEPORTES

Revelan que hay un futbolista

Revelan que hay un futbolista “tapado” que buscaría contratar Cruz Azul

Desde la chilena de Raúl Jiménez hasta la revolución canalera: así ha sido el historial entre México y Panamá

Chema Ocampo vs. Callum Walsh: el boxeador mexicano estrena la nueva promotora de Dana White, presidente de la UFC

WWE Royal Rumble 2026: ellos son los luchadores mexicanos que han participado y ganado

Comienza la Liga Mexicana de Sóftbol: dónde podrás ver los juegos de la temporada 2026