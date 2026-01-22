México

La tecnología japonesa que permitió rescatar un ecosistema en México

A través del proyecto “Shell Nurse” se logró restablecer un hábitat en el mar de Baja California Sur

Arrecifes artificiales construidos con unas cajas de polímeros y acero rellenas con conchas permitieron recuperar la población de diversas especies de peces en el mar de Baja California Sur Crédito:Value Frontier

Cuando la gran cantidad de desechos de conchas y la baja en el número de peces se hicieron evidentes en el ecosistema de San Juan de la Costa, en Baja California Sur, las autoridades sabían que el hábitat se encontraba en riesgo y emprendieron acciones para salvarlo. La solución fue una tecnología japonesa llamada “Shell Nurse”.

Aplicada por primera vez en la región de Okiyama hace más de 30 años, la empresa Ocean Construction (OC) se encargó de implementar esta tecnología para restaurar el entorno luego de que el gobierno de Baja California Sur se acercara a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés) y ésta aceptara el plan propuesto por la consultora Value Frontier y Ocean Construction.

“El proyecto SATOUMI comenzó alrededor de 2016 debido a la necesidad de resolver el problema de la eliminación de desechos de conchas de mariscos en Baja California y la disminución de la población de peces. Ocean Construction de Okayama, Japón, ya había estado reciclando conchas para construir arrecifes artificiales”, explicó Koichiro Ishimori -presidente de Value Frontier- en entrevista con Infobae México.

La tecnología de “Shell Nurse” consiste en cajas de polímero llenas de conchas, estructuras de hierro y un mortero de cemento para combinar las cajas con los marcos de acero.

El proyecto permite reutilizar las conchas que antes sólo eran residuos de la pesca Crédito:Value Frontier

Dichas cajas se colocan en bloques en ciertas zonas para simular arrecifes y convertirse en refugio de diversas especies.

Si bien el entorno marino de la zona de La Paz es distinto al de Japón, Value Frontier y OC lograron obtener un proyecto de investigación de JICA para probar si la tecnología de arrecifes artificiales podía restaurar la población de peces.

Después de demostrar el éxito en la Bahía de La Paz, obtuvieron un segundo presupuesto de JICA de aproximadamente 80 mil dólares para un pequeño proyecto piloto de tres años que involucró el despliegue de 200 piezas de “Shell Nurse”.

El desafío y los beneficios ecológicos de “Shell Nurse” en México

“El principal reto en México para adoptar la tecnología fue la falta de una embarcación capaz de levantar estructuras grandes de 30 a 40 toneladas como las que se usan en Japón”, detalló Ishimori.

En México no había una embarcación capaz de levantar toneladas de peso con las Shell Nurse Crédito:Value Frontier

Por lo tanto, tuvieron que dividir las estructuras grandes en piezas pequeñas y luego ensamblarlas en el fondo marino.

Koichiro Ishimori indicó que los resultados específicos han sido positivos, agregando y reproduciendo peces más rápido de lo esperado e incluso se hallaron dentro de las cajas especies en peligro de extinción.

“El proyecto ayuda al crecimiento de la biomasa al aumentar las especies marinas pequeñas, como cangrejos y camarones, que sirven como alimento para los peces”, informó Ishimori.

Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, detalló apenas la semana pasada en un encuentro con la comunidad científica que gracias al Proyecto SATOUMI, en el que también está involucrada SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), la Universidad Autónoma de Baja California Sur y CONAPESCA, se han colocado 633 arrecifes artificiales “Shell Nurse” que dan refugio a 8 especies de peces y más de 200 invertebrados.

“El punto es devolver vida donde ya no la había”, señaló el gobernador.

Hasta ahora se han colocado 633 arrecifes artificiales Crédito:Value Frontier

El concepto japonés de “Satoumi”

El nombre del proyecto, “Satoumi”, tiene que ver con un concepto japonés -que significa “hogar en el mar”- en el que la interacción entre las comunidades humanas y el mar aumenta la productividad y la biodiversidad si es que las primeras cuidan y gestionan los recursos marinos.

“Aunque los peces aumenten, no tiene sentido que se vuelva a pescar tanto como se quiera pues volverán a disminuir. Para prevenir eso necesitamos que la comunidad controle la extracción. Satoumi es el concepto y la práctica de preservar el ambiente. Es crucialmente importante el concepto para la gestión adecuada de la pesca”, finalizó Ishimori.

