Gelatina de nuez y yogur griego que aporta saciedad y cuida tu digestión en el desayuno

Comienza el día con un snack que combina fibra, probióticos y grasas buenas para sentirte pleno y ligero

Textura suave, trocitos de nuez
Textura suave, trocitos de nuez y sabor natural en cada porción. (Gemini)

La gelatina de nuez es un clásico de la repostería mexicana, pero cuando la preparas con yogur griego, el resultado es un postre más cremoso, ligero y lleno de beneficios para la salud.

¿Cuáles son los beneficios de esta gelatina?

Esta versión aporta proteína de alto valor biológico, grasas buenas y probióticos que ayudan a la digestión y la saciedad.

Además, las nueces son fuente de omega 3, vitamina E y antioxidantes, lo que la convierte en una opción funcional para quienes buscan cuidar su piel, su sistema cardiovascular y su bienestar general.

Esta gelatina es perfecta como snack, postre o incluso desayuno saludable, ya que es baja en calorías, no lleva azúcares refinados y su sabor y textura la hacen fresca y diferente.

Puedes prepararla en moldes individuales para lunch escolar, como parte de un brunch o para consentirte en cualquier momento del día.

Gelatina de nuez con yogur
Gelatina de nuez con yogur griego: proteína, omega 3 y cremosidad en un solo postre. (Gemini)

Receta de gelatina de nuez con yogur griego

Tiempo de preparación

  • 10 minutos para mezclar ingredientes
  • 5 minutos para hidratar y disolver la grenetina
  • 2 horas de refrigeración

Ingredientes

  1. 3/4 taza de nuez picada
  2. 1 taza de yogur griego natural (puede ser bajo en grasa y sin azúcar)
  3. 1 taza de leche (puede ser vegetal o descremada)
  4. 1/2 taza de agua
  5. 2 a 3 cucharadas de miel, stevia o azúcar mascabado (opcional)
  6. 2 sobres de grenetina (14 g en total), hidratados en 1/3 taza de agua fría
  7. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  8. Nueces extra y hojas de menta para decorar (opcional)
Postre ligero y funcional, ideal
Postre ligero y funcional, ideal para cuidar piel, corazón y digestión. (Gemini)

Cómo hacer gelatina de nuez con yogur griego

  1. Hidrata la grenetina en 1/3 taza de agua fría durante 5 minutos.
  2. Licúa la leche, el yogur griego, la miel (o endulzante), la vainilla y 1/2 taza de las nueces hasta obtener una mezcla cremosa.
  3. Disuelve la grenetina hidratada en microondas o a baño María sin hervir.
  4. Agrega la grenetina disuelta a la mezcla y licúa unos segundos más para integrar bien.
  5. Agrega el resto de las nueces picadas y mezcla con una cuchara para que queden trocitos en la gelatina.
  6. Vierte la mezcla en moldes individuales o uno grande. Refrigera al menos 2 horas, hasta que esté firme.
  7. Desmolda y decora con nueces extra y hojas de menta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 90
  • Grasas: 4 g
  • Grasas saturadas: 0.6 g
  • Carbohidratos: 8 g
  • Azúcares: 5 g (principalmente naturales del lácteo y la miel)
  • Proteínas: 5 g
  • Fibra: 1 g

Valores aproximados, pueden variar según los ingredientes y cantidades.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La gelatina de nuez con yogur griego se conserva en refrigerador hasta 4 días, bien tapada.

