México

Usaba explosivos y tenía más de 10 órdenes de aprehensión: este es el perfil criminal de El Botox

El titular de la SSPC dio a conocer que el líder de Los Blancos de Troya tenía alianzas con el CJNG

Guardar
Omar García Harfuch dio a
Omar García Harfuch dio a conocer este jueves la detención del líder criminal. (Redes sociales)

Tras darse a conocer la detención de César “N”, alias "El Botox“, líder de Los Blancos de Troya, este jueve, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, dio a conocer el detenido contaba con más de siete órdenes de aprehensión, la mayoría por homicidio.

“La primera fue por homicidio del 2025, la segunda por extorsión agravada, también del 2025, la tercera por extorsión agravada, también en 2025 y 2024, una más por extorsión agravada, tenía más de seis órdenes de aprehensión por extorsión agravada, y tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado, una más por tentativa de homicidio calificado, y la última que obtuvo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, fue la del 6 de noviembre, por el tema del líder limonero, de Bernardo (Bravo)”, dijo el titular de la SSPC este jueves desde la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Harfuch declaró, frente a medios de comunicación, que El Botox tuvo vínculos en su momento con el Cárel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos delincuenciales.

“Como sabemos, usaba en varias ocasiones explosivos en contra de las autoridades, cometió bastantes homicidios y principalmente extorsión”, señaló el funcionario.

Harfuch aclaró que las órdenes de aprehensión contra El Botox se van a cumplimentar direcamente en los reclusorios, pero en este momento estaba siendo trasladado por personal de Defensa y de Investigación de la SSPC a la Ciudad de México en un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Harfuch dio a conocer la
Harfuch dio a conocer la información sobre El Botox. (Presidencia)

Detienen a El Botox

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a concer este jueves, por medio de sus redes sociales, la detención de César “N”, alias "El Botox“, líder deLos Blancos de Troya, quien habría solicitado la intervención de Donald Trump en México.

En un operatuvo ocurrido durante la madrugada de este jueves 22 de enero, El Botox fue capturado, a pesar de que intentó escapar.

Harfuch dio a conocer que César “N” es uno de los principales involucrados en el asesinato de Bernardo Bravo, uno de los líderes limoneros de Apatzingan, Michoacán. Además, señaló, es un objetivo prioritario, debido a que está ligado a temas de extorsión y algunas propiedades o tierras.

Harfuch dijo que las instituciones del Gabinete de Seguridad llevaban mucho tiempo en su búsqueda.

“Tenemos una célula de investigación en absoluta coordinación con la fiscalía del estado de Michoacán y en uno de los domicilios donde se tenía ubicado, se ingresa y él se salta pero una de las compañeras logra su detención”, explicó.

El Botox está ligado a
El Botox está ligado a delitos como extorsión al sector limonero (X: OHarfuch)

Agregó que recientemente se han logrado capturas de personas cercanas a él y destacó una de ellas, la cual ocurrió en la madrugada.

“Hoy, a medianoche, aproximadamente, en una operación antes, se detuvo a una mujer muy cercana a él también, le llevaba la contabilidad y a su círculo cercano”, informó el secretario de seguridad.

Temas Relacionados

HarfuchOmar García Harfuchla mañaneraEl BotoxBlancos de Troyanarco en MéxicoNarcotráfico Méxicomexico-noticias

Más Noticias

OCESA descarta tarifas dinámicas en precios de boletos para BTS en México: “No cambiarán”

La empresa promotora confirmó que los costos de las entradas no sufrirán modificaciones, respondiendo así a la exigencia de transparencia

OCESA descarta tarifas dinámicas en

Beca Rita Cetina 2026: fechas de inscripción, montos y requisitos para el trámite en línea

El objetivo del programa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos alumnos continúen sus estudios

Beca Rita Cetina 2026: fechas

Lucero evita recordar momentos negativos de su carrera, a 23 años del incidente con su guardaespaldas

La cantante hizo un balance personal de más de cuatro décadas de trabajo artístico, además habló de estabilidad y aprendizajes

Lucero evita recordar momentos negativos

“¿Cuál sería el titular si se cae?”: esto dijo MrBeast antes de subir a un helicóptero con Eugenio Derbez en México

Los famosos visitaron un municipio del Estado de México

“¿Cuál sería el titular si

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.1 en Tonalá

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en EEUU a “El

Detienen en EEUU a “El Roque”, vinculado al Cártel de los Arellano Félix, por un asesinato ocurrido hace 21 años

Las dos formas en las que los jammers son utilizados para robar autos en México

Con mantas, La Mayiza anuncia alianza con Los Mezcales en Colima

EEUU ya tiene en custodia a su primer narcoterrorista mexicano: estos son los seis cargos que le imputan a ‘El Sagitario’

Suspenden a 10 policías de investigación tras denuncias de extorsión y abuso en la carretera México-Pachuca

ENTRETENIMIENTO

OCESA descarta tarifas dinámicas en

OCESA descarta tarifas dinámicas en precios de boletos para BTS en México: “No cambiarán”

Lucero evita recordar momentos negativos de su carrera, a 23 años del incidente con su guardaespaldas

“¿Cuál sería el titular si se cae?”: esto dijo MrBeast antes de subir a un helicóptero con Eugenio Derbez en México

BTS en México: éste es el boleto más barato y el más caro en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Precios oficiales de BTS en México: consulta aquí el costo de los boletos para CDMX

DEPORTES

Memo Ochoa brilla con el

Memo Ochoa brilla con el AEL Limassol y avanza a la siguiente ronda de la Copa de Chipre

Xolos hace oficial la llegada del hijo del Loco Abreu

Shocker protagoniza incidente doméstico y termina lesionado en la CDMX

Producción donde aparece Checo Pérez es nominada a Mejor Película en los Oscar 2026

David Benavidez revela a qué peleador no enfrentaría en este momento: “Es una bestia”