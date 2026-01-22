Usaba explosivos y tenía más de 10 órdenes de aprehensión: este es el perfil criminal de El Botox

Omar García Harfuch dio a conocer este jueves la detención del líder criminal. (Redes sociales)

Tras darse a conocer la detención de César “N”, alias "El Botox“, líder de Los Blancos de Troya, este jueve, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, dio a conocer el detenido contaba con más de siete órdenes de aprehensión, la mayoría por homicidio.

“La primera fue por homicidio del 2025, la segunda por extorsión agravada, también del 2025, la tercera por extorsión agravada, también en 2025 y 2024, una más por extorsión agravada, tenía más de seis órdenes de aprehensión por extorsión agravada, y tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado, una más por tentativa de homicidio calificado, y la última que obtuvo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, fue la del 6 de noviembre, por el tema del líder limonero, de Bernardo (Bravo)”, dijo el titular de la SSPC este jueves desde la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Harfuch declaró, frente a medios de comunicación, que El Botox tuvo vínculos en su momento con el Cárel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos delincuenciales.

“Como sabemos, usaba en varias ocasiones explosivos en contra de las autoridades, cometió bastantes homicidios y principalmente extorsión”, señaló el funcionario.

Harfuch aclaró que las órdenes de aprehensión contra El Botox se van a cumplimentar direcamente en los reclusorios, pero en este momento estaba siendo trasladado por personal de Defensa y de Investigación de la SSPC a la Ciudad de México en un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Detienen a El Botox

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a concer este jueves, por medio de sus redes sociales, la detención de César “N”, alias "El Botox“, líder deLos Blancos de Troya, quien habría solicitado la intervención de Donald Trump en México.

En un operatuvo ocurrido durante la madrugada de este jueves 22 de enero, El Botox fue capturado, a pesar de que intentó escapar.

Harfuch dio a conocer que César “N” es uno de los principales involucrados en el asesinato de Bernardo Bravo, uno de los líderes limoneros de Apatzingan, Michoacán. Además, señaló, es un objetivo prioritario, debido a que está ligado a temas de extorsión y algunas propiedades o tierras.

Harfuch dijo que las instituciones del Gabinete de Seguridad llevaban mucho tiempo en su búsqueda.

“Tenemos una célula de investigación en absoluta coordinación con la fiscalía del estado de Michoacán y en uno de los domicilios donde se tenía ubicado, se ingresa y él se salta pero una de las compañeras logra su detención”, explicó.

Agregó que recientemente se han logrado capturas de personas cercanas a él y destacó una de ellas, la cual ocurrió en la madrugada.

“Hoy, a medianoche, aproximadamente, en una operación antes, se detuvo a una mujer muy cercana a él también, le llevaba la contabilidad y a su círculo cercano”, informó el secretario de seguridad.