De Michoacán a la CDMX: así trasladaron a “El Botox”, líder criminal de Los Blancos de Troya

Elementos de seguridad informaron la detención de El Botox luego de múltiples operativos en Michoacán. (Redes sociales y SSPC)

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se habló sobre el sector seguridad y el titular de la SSPC, Omar García Harfuch reveló cómo fue la detención de El Botox, líder de Los Blancos de Troya, brazo armado de Los Viagras, quien era buscado por las autoridades desde hace años.

De acuerdo con Harfuch, la operación estaba reespaldada por más de siete órdenes de aprehensión emitidas en su contra por delitos como homicidio y extorsión. Así, luego de su arresto fue trasladado a la CDMX.

De acuerdo con la información proporcionada por Antonio Cruz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Michoacán, “fue trasladado a la 43 zona militar y posteriormente se le trasladó a la Ciudad de México".

El Botox fue trasladado en helicóptero a la CDMX Crédito: SSPC

Agregó que se les aseguraron armas largas, municiones, chalecos, equipo de radiocomunicación, el cual fue puesto a disposición de la FEMDO.

Por otro lado el fiscal general del estado de Michoacán, Torres Piña, entre los objetivos a detener figuran líderes delictivos y personajes involucrados en casos como el de Carlos Manzo.

Además, aseguró Ramírez Bedolla que “las investigaciones contra los Blanmcos de Troya continúan [...] pero hay más órdens de aprehensión. Como podemos ver no sólo fue detenido él, sino otros miembros también de su círculo cercano”.

El gobernador afirmó que hubieron varios operativos anteriormente y que “fue difícil detenerlo porque tenía muy bien planeadas sus rutas de escape y subía a las partes altas, a las cuevas, barrancas que hay en Tierra Caliente pero nunca sesó la investigación”.

Carlos Torres Piña reveló nuevos detalles sobre el operativo contra El Botox. (Gobierno de Michoacán)

Otras detenciones relacionadas con El Botox

Ayer cayó El Pilón en Tuxpan y la detención de la mujer en Santa Ana Amatlán fue clave, pues no utilizaba teléfono. Era a través de sus operadores se comunicaba con sus allegados y tanto el sigilo como la sorpresa estuvieron de nuestro lado, aseguró Bedolla.

Además, encontraron que otros objetos como las máquinas tragamonedas estaban relqaionadas con la capacidad operativa de Los Blancos de Troya.

De acuerdo con datos proporcionados por el secretario de seguridad, “la primera fue por homicidio de 2025; la segunda por extorsión agravada, también del 2025; la tercera por extorsión agravada, también en 2025 y 2024. Tuvo una más por extorsión agravada, tenía más de seis órdenes de aprehensión por extorsión agravada, y tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado, una más por tentativa de homicidio calificado, y la última que obtuvo la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Michoacán, fue la del 6 de noviembre, por el tema del líder limonero, de Bernardo Bravo”.