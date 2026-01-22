México

De Michoacán a la CDMX: así trasladaron a “El Botox”, líder criminal de Los Blancos de Troya

Luego de su arresto, las autoridades compartieron detalles sobre el operativo realizado la madrugada del 22 de enero

Guardar
Elementos de seguridad informaron la
Elementos de seguridad informaron la detención de El Botox luego de múltiples operativos en Michoacán. (Redes sociales y SSPC)

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se habló sobre el sector seguridad y el titular de la SSPC, Omar García Harfuch reveló cómo fue la detención de El Botox, líder de Los Blancos de Troya, brazo armado de Los Viagras, quien era buscado por las autoridades desde hace años.

De acuerdo con Harfuch, la operación estaba reespaldada por más de siete órdenes de aprehensión emitidas en su contra por delitos como homicidio y extorsión. Así, luego de su arresto fue trasladado a la CDMX.

De acuerdo con la información proporcionada por Antonio Cruz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Michoacán, “fue trasladado a la 43 zona militar y posteriormente se le trasladó a la Ciudad de México".

El Botox fue trasladado en helicóptero a la CDMX Crédito: SSPC

Agregó que se les aseguraron armas largas, municiones, chalecos, equipo de radiocomunicación, el cual fue puesto a disposición de la FEMDO.

Por otro lado el fiscal general del estado de Michoacán, Torres Piña, entre los objetivos a detener figuran líderes delictivos y personajes involucrados en casos como el de Carlos Manzo.

Además, aseguró Ramírez Bedolla que “las investigaciones contra los Blanmcos de Troya continúan [...] pero hay más órdens de aprehensión. Como podemos ver no sólo fue detenido él, sino otros miembros también de su círculo cercano”.

El gobernador afirmó que hubieron varios operativos anteriormente y que “fue difícil detenerlo porque tenía muy bien planeadas sus rutas de escape y subía a las partes altas, a las cuevas, barrancas que hay en Tierra Caliente pero nunca sesó la investigación”.

Carlos Torres Piña reveló nuevos
Carlos Torres Piña reveló nuevos detalles sobre el operativo contra El Botox. (Gobierno de Michoacán)

Otras detenciones relacionadas con El Botox

Ayer cayó El Pilón en Tuxpan y la detención de la mujer en Santa Ana Amatlán fue clave, pues no utilizaba teléfono. Era a través de sus operadores se comunicaba con sus allegados y tanto el sigilo como la sorpresa estuvieron de nuestro lado, aseguró Bedolla.

Además, encontraron que otros objetos como las máquinas tragamonedas estaban relqaionadas con la capacidad operativa de Los Blancos de Troya.

De acuerdo con datos proporcionados por el secretario de seguridad, “la primera fue por homicidio de 2025; la segunda por extorsión agravada, también del 2025; la tercera por extorsión agravada, también en 2025 y 2024. Tuvo una más por extorsión agravada, tenía más de seis órdenes de aprehensión por extorsión agravada, y tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado, una más por tentativa de homicidio calificado, y la última que obtuvo la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Michoacán, fue la del 6 de noviembre, por el tema del líder limonero, de Bernardo Bravo”.

Temas Relacionados

El BotoxBlancos de TroyaMichoacánSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

Programas del Bienestar 2026: qué iniciativas abren registros en febrero, cuánto dan y cómo inscribirse

Las políticas seguirán abriendo postulaciones a lo largo del año

Programas del Bienestar 2026: qué

Captura de “El Bótox” provocó bloqueos en carreteras de Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado señaló que a las 11 de la mañana ya no existían bloqueos y que las autoridades se encargaron de disiparlos

Captura de “El Bótox” provocó

Premios Oscar 2026: los mexicanos poco conocidos que están nominados al galardón de este año

‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro fue considerada en nueve categorías, pero no a Mejor Director

Premios Oscar 2026: los mexicanos

Harry Styles anuncia conciertos en México: fechas, sede, preventa y detalles de su gira 2026

El cantante británico confirmó shows en tierra azteca

Harry Styles anuncia conciertos en

Zona naranja de BTS en México 2026, la más codiciada para los conciertos en CDMX

Tras el anuncio de uno de los espectáculos más esperados del año, los fanáticos ya esperan para comprar boletos en la mejor zona

Zona naranja de BTS en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Captura de “El Bótox” provocó

Captura de “El Bótox” provocó bloqueos en carreteras de Michoacán

Sheinbaum exige acción local contra extorsión en Nuevo León

Localizan octava fosa clandestina en el ejido Miguel Alemán, Baja California, suman 18 cuerpos encontrados

Usaba explosivos y tenía más de 10 órdenes de aprehensión: este es el perfil criminal de El Botox

Detienen en EEUU a “El Roque”, vinculado al Cártel de los Arellano Félix, por un asesinato ocurrido hace 21 años

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar 2026: los mexicanos

Premios Oscar 2026: los mexicanos poco conocidos que están nominados al galardón de este año

Harry Styles anuncia conciertos en México: fechas, sede, preventa y detalles de su gira 2026

Zona naranja de BTS en México 2026, la más codiciada para los conciertos en CDMX

Guía para Armys: cómo comprar boletos de BTS y qué hacer si hay problemas, según Profeco

BTS en México: los mejores memes que dejó la publicación de precios oficiales para su concierto en el Estadio GNP

DEPORTES

Felipe Baloy asegura que murió

Felipe Baloy asegura que murió el ‘Gigante de Concacaf’: “México dejó de ser ese equipo al que le tenían miedo”

Del futbol profesional a la talacha: Oribe Peralta es presentado por Chivas Impulsora

Martinoli se burla del América por su mal paso en el Clausura 2026: “Primero que meta un pinche gol”

Los futbolistas con mayor presencia en el proceso actual de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026

Luis Tejada Jr recuerda la chilena de su padre contra México y dice que es mejor a la de Raúl Jiménez