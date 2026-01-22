México

Detienen en EEUU a “El Roque”, vinculado al Cártel de los Arellano Félix, por un asesinato ocurrido hace 21 años

José Roque García, alias “El Roque”, fue detenido por autoridades del condado de San Diego por su presunta participación en un homicidio ocurrido en 2004

José Roque García, alias “El Roque”, fue presentado ante la Corte Superior de San Diego por un homicidio ocurrido en 2004. (Facebook)

Autoridades del condado de San Diego informaron sobre la detención de José Roque García, alias “El Roque”, por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido hace 21 años en la ciudad de Chula Vista, California. El detenido es vinculado con el Cártel Arellano Félix (CAF), organización criminal con presencia histórica en la región fronteriza.

De acuerdo con la Fiscalía del Condado de San Diego, Roque García, de 50 años de edad, fue imputado por el delito de homicidio, junto con Carlos Herrera, Marco Herrera y Franco Domínguez. Los cuatro acusados fueron presentados ante la Corte Superior de San Diego para la lectura formal de cargos, tras la presentación del caso ante un gran jurado.

Un crimen ocurrido en un restaurante de Chula Vista

Según la acusación, los hechos ocurrieron el 20 de marzo de 2004, cuando la víctima, Ryan Cunningham, un joven de 21 años, se encontraba en el restaurante La Bella’s Pizza Garden, donde se realizaba un evento privado.

Durante la convivencia, la entonces pareja sentimental de Roque García acusó al joven de haber sustraído las llaves de su vehículo. Aunque Cunningham era un cliente ajeno al conflicto, la situación escaló rápidamente. De acuerdo con la Fiscalía, Roque García presuntamente realizó una llamada telefónica para pedir apoyo a integrantes de su grupo criminal y ordenó que acudieran al lugar para agredir al joven.

Minutos después, los agresores llegaron al restaurante y atacaron brutalmente a Cunningham, utilizando un madero, una silla metálica, un táser y un cuchillo. Durante la agresión, el joven recibió una herida mortal en el pecho. Las autoridades subrayaron que la víctima no estaba armada ni tuvo oportunidad de defenderse.

El crimen ocurrió en el restaurante La Bella’s Pizza Garden, en Chula Vista, California. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

Investigación reabierta tras años sin avances

Aunque la investigación inicial fue realizada por la Policía de Chula Vista, el caso quedó estancado durante años, sin que se lograran detenciones ni consignaciones. Fue hasta una revisión exhaustiva del expediente y el reanálisis de evidencia forense, incluido material genético, que los fiscales lograron reunir elementos suficientes para reactivar el proceso penal.

Gracias a este trabajo, el caso fue presentado ante un gran jurado, que avaló las imputaciones por homicidio contra los cuatro señalados.

Detenciones y antecedentes del acusado

Las autoridades informaron que José Roque García ya se encontraba bajo custodia, mientras que Carlos Herrera, Marco Herrera y Franco Domínguez fueron detenidos el pasado 15 de enero. En el operativo participaron el Departamento de Policía de San Diego, el Departamento de Seguridad Nacional y la Fiscalía del Condado.

El nombre de Roque García ya había generado atención pública anteriormente. En abril de 2017, el acusado amenazó con balear las instalaciones del Semanario ZETA, luego de que el medio publicara una fotografía en la que se le identificaba como cabecilla de una célula del Cártel Arellano Félix. Dicho episodio reforzó su perfil como operador criminal de alto riesgo.

