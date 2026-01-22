5 platillos mexicanos saludables que puedes incluir en un plan de alimentación para bajar de peso

Una alimentación balanceada puede incluir platillos de nuestro país si eliges ingredientes frescos y preparaciones ligeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los platillos de la gastronomía mexicana son tan variados que ofrecen alternativas que se adaptan a un plan de alimentación saludable sin tener que sacrificar el sabor de por medio.

Y es que muchas de preparaciones tradicionales incorporan ingredientes frescos, proteínas magras y vegetales de temporada, lo que los convierte en opciones recomendadas por especialistas en nutrición para quienes buscan controlar el peso sin renunciar a la cocina nacional.

Según fuentes consultadas por Healthline y Verywell Fit, la preparación casera y la selección de métodos de cocción bajos en grasa potencian los beneficios de estos platillos dentro de una dieta equilibrada.

Es por eso que aquí te damos 5 platillos para incluir en la comida y que pueden ser opciones deliciosas y nutritivas para incluir en planes alimenticios que busquen una pérdida de peso, tal señalan recomedaciones realizadas por el Instituto Mexcano del Seguro Social.

Adaptar versiones caseras, priorizar vegetales y moderar las grasas marcan el camino hacia una mejor nutrición. (Foto: Twitter@callitkarm4a)

Por qué estos platillos mexicanos son buenos para incluir en una alimentacion saludable y bajar de peso

Estos platillos mexicanos pueden formar parte de una alimentación saludable y contribuir a perder peso por varias razones:

1. Tostadas de tinga

La tinga de pollo aporta proteínas magras que favorecen la saciedad, mientras que el uso de jitomate y cebolla proporciona antioxidantes y vitaminas. Preparar las tostadas horneadas en lugar de fritas disminuye la cantidad de grasa. Añadir lechuga y aguacate suma fibra y grasas saludables, en porciones moderadas.

Tostadas de tinga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Tacos de pescado

El pescado a la plancha o al horno ofrece proteínas y ácidos grasos omega-3, beneficiosos para el corazón. La inclusión de lechuga o col aporta fibra y volumen, lo que ayuda a sentirse lleno con menos calorías. El uso de tortillas de maíz reduce el aporte energético frente a las de harina de trigo.

Tacos de pescado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Pozole

Al preparar pozole con pollo o lomo de cerdo, se obtiene una fuente de proteína magra. El maíz (nixtamalizado) brinda fibra y vitaminas del grupo B. Las guarniciones frescas, como rábanos y lechuga, suman nutrientes sin aumentar significativamente las calorías.

Pozole

3. Calabazas a la mexicana

Las calabazas tienen bajo contenido calórico y alto aporte de agua y fibra. Mezclarlas con jitomate, cebolla y chile añade antioxidantes y sabor sin exceder las calorías. Es un platillo vegetal ideal para aumentar el volumen de la dieta con pocos hidratos y grasas.

(tvpacifico.m)

4. Caldo tlalpeño

Este caldo, con base de pollo, garbanzos y verduras, es bajo en calorías y alto en nutrientes. El pollo y los garbanzos ofrecen proteínas, mientras las verduras aportan fibra, vitaminas y minerales. El chipotle y el aguacate agregan sabor y grasas saludables, si se usan en pequeñas cantidades.

Caldo Tlalpeño

Al elegir versiones caseras y controlar métodos de cocción, se puede reducir el contenido de grasa y sodio.

Es importante recordar que las porciones y los ingredientes que se usen como acompañamiento pueden incrementar las calorías de manera considerable por lo que es importante cuidar estos aspectos para mantener los platillos en una versión saludable.

Priorizar proteínas magras, vegetales frescos y evitar frituras o aderezos altos en calorías ayuda a que estos platillos encajen en un plan para perder peso sin sacrificar el sabor ni verlo como una restricción alimenticia.