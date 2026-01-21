México

“Sigo con la lucha”: Alicia Villarreal molesta tras acudir a ratificar su denuncia contra Cruz “N” y Francisco “N”

La cantante de regional mexicano volvió a acudir a las autoridades acompañada de su abogado y su pareja tras sufrir ataques en redes sociales

Alicia Villarreal ratifica denuncia por violencia digital y difamación contra Cruz Martínez en Monterrey. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Alicia Villarreal acudió al Centro de Justicia para las Mujeres en Monterrey, Nuevo León para ratificar su denuncia por violencia digital y difamación contra Cruz “N”, así como para presentar otra por agresión digital dirigida a Francisco “N”.

La artista asistió acompañada de su abogado, Gerardo Rincón, y de su actual pareja, Cibad Hernández, en busca de respaldo institucional tras sufrir ataques en redes sociales.

Villarreal denuncia haber sido víctima de una campaña de hostilidades y acoso en redes sociales tras denunciar a su ex pareja. (Foto: RS)

Alicia Villarreal asegura que sigue en la lucha tras denuncia contra Cruz Martínez

Desde el inicio del proceso legal con su ex pareja, la cantante ha experimentado, según sus declaraciones, una campaña de hostilidades en diversas plataformas digitales. Villarreal expresó que, pese a los obstáculos, mantiene firme su propósito de continuar con las acciones legales necesarias.

La intérprete de regional mexicano manifestó que el entorno de acoso se ha agravado después de hacer públicas sus denuncias, y atribuyó esa situación tanto a las agresiones digitales como a la falta de apoyo por parte de las instituciones.

Asimismo, aseguró que el proceso judicial la ha dejado indefensa ante lo que considera un aumento de las injusticias. Por otra parte, subrayó el desgaste emocional que implica enfrentar este tipo de litigios y llamó a no tolerar los agravios y falsedades que afectan a muchas mujeres.

“Sigo con lo mismo, sigo con la lucha de lo que he estado haciendo. Lo único que les puedo decir es que siento que no se vale, no se valen las injusticias ni las mentiras contra las mujeres”, dijo a medios locales.

El proceso judicial ha dejado a Villarreal sintiéndose indefensa y emocionalmente desgastada por el aumento de injusticias. (Facebook Alicia Villarreal)

Finalmente, remarcó que seguirá defendiendo su derecho a la justicia, convencida de que ninguna mujer debe verse expuesta a la impunidad ni al descrédito en entornos digitales.

Cronología de la denuncia de Alicia Villarreal contra Cruz Martínez

1. Contexto y señal de auxilio

El 16 de febrero de 2025, Alicia Villarreal hizo la señal internacional de auxilio para víctimas de violencia familiar al finalizar su show en Zitácuaro, Michoacán.

2. Agresión y denuncia en Monterrey

Durante ese fin de semana, Cruz Martínez irrumpió en el domicilio de Villarreal en Monterrey sin permiso, permaneció oculto y la agredió físicamente, quitándole documentos y su celular, además de amenazarla.

3. Reacción mediática y legal

El 19 de febrero de 2025, Villarreal ratificó la denuncia en la Fiscalía Especializada en Feminicidio y Delitos Contra las Mujeres. Se confirmó en medios la existencia de lesiones y la posible restricción para Martínez, quien negó públicamente los hechos y aseguró que probaría su inocencia.

El divorcio entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez se prolongó casi dos años, con cambios en la defensa legal y medidas cautelares finales. (IG: maribelguardia)

4. Proceso judicial y seguimiento

La fiscalía acudió al domicilio de Villarreal para investigar. La cantante evitó dar detalles para no afectar el proceso judicial, pero confirmó que continuaría con las acciones legales.

5. Cambios legales y nuevas declaraciones

Entre 2025 y 2026, el caso avanzó judicialmente. Martínez incorporó a la abogada Camille Vásquez a su defensa, lo que llevó a una audiencia suspendida por cambios de estrategia. Villarreal cambió de representación legal y expresó su descontento con la justicia.

6. Divorcio, medidas cautelares y situación actual

El divorcio se extendió casi dos años y finalizó en agosto de 2025. En noviembre, Martínez fue vinculado a proceso, se le dictaron restricciones de acercamiento y comunicación, y la obligación de presentarse ante la autoridad.

