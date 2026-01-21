Sectur inaugura en Madrid “Ventana a México”, espacio que busca promover las artesanías nacionales

México inaugura Ventana a México en Madrid como su primera plataforma permanente de promoción y venta de artesanías mexicanas en Europa. Crédito: X @josefinarodzam

A un día de la apertura formal de la Feria Internacional de Turismo 2026, México inauguró en Madrid la primera plataforma permanente dedicada a la promoción y venta de artesanías mexicanas en Europa.

Este espacio, denominado “Ventana a México”, marca el inicio de una estrategia integral para potenciar la proyección cultural, turística y comercial del país y se consolida como un hito diplomático en un contexto de fuerte inversión privada en el sector, estimada por las autoridades en más de 36 mil millones de dólares. Esto de acuerdo con un comunicado de este 20 de enero de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Durante la jornada, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de México, participó en el corte de listón de una intervención artística ubicada en la Puerta del Sol, anunciando que la instalación de “Ventana a México” no solo facilita el acceso del público europeo a la riqueza artesanal nacional, sino que refuerza el compromiso de México con la difusión internacional de su patrimonio.

Esta actividad cultural se suma a una nutrida agenda bilateral orientada a afianzar la cooperación, la conectividad aérea, la inversión y la presencia mexicana en España.

¿En qué fechas estará abierta <i>“Ventana a México”</i> en Madrid?

La artesanía mexicana, valorada en el mercado internacional, sintetiza identidad, técnicas ancestrales y saber comunitario, posicionando a México como destino turístico cultural. Crédito: X @josefinarodzam

“Ventana a México”, desarrollado en colaboración con Viajes El Corte Inglés y ubicado sobre la emblemática calle Serrano en Madrid, España, representa un modelo innovador: por primera vez, hombres y mujeres artesanos mexicanos no únicamente exhiben, sino que también comercializan directamente sus creaciones.

Rodríguez Zamora subrayó el carácter transformador de la experiencia para los propios creadores: “Estar hoy en este lugar emblemático de Viajes El Corte Inglés... les cambia la vida entera. Eso es el turismo, eso hacemos todos los estados. Del 20 al 22, de 10 de la mañana a 7 de la noche, podrán venir a adquirir piezas únicas y hermosas de todo México”, afirmó la titular de la Secretaría de Turismo según el comunicado oficial.

La funcionaria enfatizó que la artesanía mexicana es una de las expresiones culturales esenciales del país. Cada pieza, dijo, sintetiza identidad, técnicas ancestrales y saber comunitario. La inserción de estos productos en el mercado internacional otorga un valor singular a la oferta turística mexicana, transformando a la artesanía en un puente directo con las raíces y diversidad de México.

Rodríguez Zamora precisó que la artesanía nacional genera oportunidades productivas para miles de familias y contribuye a consolidar el turismo como motor de Prosperidad Compartida.

México en el Foro Turismo e Inversión

El Foro Turismo e Inversión de BBVA en Madrid contó con la participación de autoridades mexicanas, quienes resaltaron el incremento de turistas y divisas así como la magnitud de la inversión en proyectos turísticos. Crédito: X @josefinarodzam

El debut de “Ventana a México” coincidió con la participación de la secretaria Rodríguez Zamora en el Foro Turismo e Inversión de BBVA, realizado en el Palacio del Marqués de Salamanca de Madrid.

Allí, acompañada por el director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, y autoridades de distintos estados, la titular de la Sectur detalló el desempeño del sector turístico mexicano, resaltando los incrementos acumulados de visitantes y divisas, así como la magnitud de una cartera privada de 36 mil millones de dólares en más de 700 proyectos.

Expresó Rodríguez Zamora: “Hoy vamos por más. No sólo queremos más turistas: queremos más inversión, más gasto, mayor conectividad y un sector fortalecido. Este foro nos permitirá compartir la visión que tiene la Secretaría de Turismo en un Gobierno de México que apuesta por el turismo como generador de derrama económica, con una palabra clave: prosperidad compartida”.

La agenda incluyó una reunión bilateral con el ministro de Industria y Turismo de España, Jordi Hereu Boher, orientada a coordinar la participación de México como País Invitado en FITUR 2026, robustecer los flujos turísticos entre ambas naciones y explorar nuevas oportunidades conjuntas a partir de la Estrategia España Turismo 2030.