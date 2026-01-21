México

¡Lo lograron, Armys! OCESA fija día para anunciar costos de boletos para conciertos de BTS en México

La empresa emitió un comunicado dando a conocer ciertas modificaciones tras las exigencias de las fans

BTS Pop-UP Store en México.
BTS Pop-UP Store en México. (Instagram)

La expectativa por los conciertos de BTS en México suma un capítulo clave: OCESA anunció oficialmente cuándo publicará la lista de precios para las entradas al esperado WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en la Ciudad de México.

La comunicación surge luego de días de presión por parte de fans y de la intervención de Profeco, que exigieron transparencia y condiciones claras antes de la preventa.

Exigencias de la ARMY por claridad en precios

La comunidad ARMY ha mantenido una intensa campaña en redes sociales para exigir a OCESA, Ticketmaster y la organización del evento que los precios y mapas de los conciertos se den a conocer antes de la preventa.

Las fans han subrayado la importancia de contar con información clara para tomar decisiones informadas y evitar sorpresas o abusos, citando la Ley Federal de Protección al Consumidor y sumando miles de mensajes con hashtags como #PreciosClaros y #TransparenciaBTS.

La banda vendrá próximamente a
La banda vendrá próximamente a México (Jovani Pérez/Infobae)

El exhorto de Profeco y la presión social

El debate por la transparencia escaló hasta la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que emitió un exhorto formal a la boletera y la promotora para garantizar que los precios, zonas y cargos adicionales sean públicos antes de la venta.

Profeco recibió miles de quejas preventivas y reiteró que los consumidores tienen derecho a información veraz y completa sobre los espectáculos.

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

El comunicado de OCESA: cuándo revelarán los precios

En una actualización publicada en Instagram, OCESA informó:

“Los precios de los boletos para estos conciertos se darán a conocer el jueves 22 de enero a las 9:00 a.m. (hora del centro).”

El comunicado también confirmó que la preventa ARMY MEMBERSHIP para los conciertos del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros se reprogramó para el viernes 23 de enero, y la venta general se mantiene para el sábado 24 de enero a partir de las 9:00 a.m.

Solo podrán acceder quienes hayan completado correctamente el registro de membresía y vinculado su cuenta de Weverse con Ticketmaster.

La empresa concluyó:

“Lamentamos cualquier inconveniente”.

