Tarifa dinámica en boletos de BTS: Profeco aclara si puede intervenir y cómo denunciar abusos

La práctica de las tarifas dinámicas en la venta de boletos para conciertos genera dudas e inconformidad entre los consumidores, especialmente en grandes eventos como los de BTS en México.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó a Infobae México cuáles son los límites de su intervención y cómo pueden los fans protegerse ante posibles abusos o cambios inesperados en los precios.

¿Las boleteras están obligadas a publicar la lista de precios? Lo que dijo Profeco

Profeco señaló que, con base en el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, “los proveedores deberán informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones que haya ofrecido o convenido con el consumidor”.

Esto significa que la lista de precios, así como todos los cargos adicionales y condiciones, deben ser públicos y claros.

¿Profeco puede incidir en las tarifas dinámicas?

Sobre la posibilidad de controlar las tarifas dinámicas, Profeco aclaró a Infobae:

“La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no es un organismo regulador, es una institución que se encarga de vigilar y verificar que las relaciones de consumo se lleven a cabo de manera transparente y justa”.

Si una boletera anuncia un rango de precios pero al momento de pagar aparecen costos diferentes por cargos de servicio no informados previamente, el usuario puede:

Comunicarse con Profeco para recibir asesoría inmediata.

Interponer una denuncia para que la dependencia vigile al proveedor.

Contactar por correo a asesoria@profeco.gob.mx, llamar al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 o acudir a las redes sociales oficiales.

Profeco resaltó que los cargos extra y los cambios injustificados pueden ser motivo para iniciar una investigación y, si procede, una conciliación directa.

¿Cómo puede denunciar la ARMY si detecta irregularidades?

Ante irregularidades en la venta de boletos a través de Ticketmaster, la comunidad ARMY y cualquier consumidor puede:

Documentar toda la evidencia: capturas de pantalla de filas, cambios de precios, errores o cargos inesperados.

Contactar a Profeco por los canales oficiales : Correo: asesoria@profeco.gob.mx Teléfono: 55 5568 8722 Redes sociales oficiales

Solicitar asesoría inmediata o iniciar una queja formal si ya existe una relación de consumo.

Profeco invitó a los consumidores a actuar de forma organizada y a presentar pruebas claras para agilizar cualquier proceso de defensa o conciliación.