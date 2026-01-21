México

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 21 de enero

El suspenso aumenta entre los seguidores mientras rojos y azules enfrentan una gran tensión

Los equipos azul y rojo
Los equipos azul y rojo de Exatlón México protagonizaron una semana 17 marcada por la Batalla Colosal y la lucha por la Medalla Varonil. CRÉDITO: FB

En la semana 17 de la novena temporada de Exatlón México, los equipos azul y rojo se enfrentan por la Batalla Colosal.

Además, en el capítulo de hoy también está la disputa por la Medalla Varonil.

Aunque todo parece estar muy equilibrado, los fans aseguran que los rojos ganan la Batalla Colosal hoy 21 de enero.

Resumen de Exatlón México: cómo llegan azules y rojos al capítulo

Los miércoles están destinados a la Batalla Colosal Crédito: FB/ExatlonMx

El ánimo de ambos equipos está marcado por la reciente recuperación de la Villa 360 por parte de los rojos y las tensiones generadas entre los azules tras perder este privilegio.

Durante el arranque de la semana, el equipo rojo celebró el regreso a la Villa 360 después de dos semanas y media de permanencia en las Barracas.

Dicho triunfo representó un alivio para el equipo de Mati Álvarez, los integrantes aprovecharon el cambio de escenario para recuperar energías.

Por su parte, los azules enfrentaron retos internos luego de ceder la Villa 360, tal como reflejaron las discusiones entre Katia y Koke Guerrero mostradas en los avances del programa.

Tras un periodo de altibajos en los resultados, el equipo azul se perfilaba nuevamente como favorito para ganar el enfrentamiento, según rumores.

Los fans consideran como motivos suficientes la fortaleza física, el trabajo en conjunto y el entusiasmo como factores clave a favor de los azules.

Las discusiones entre Katia y
Las discusiones entre Katia y Koke Guerrero reflejaron la tensión interna del equipo azul luego de perder la Villa 360 (FB/ExatlonMx)

Sin embargo, otras páginas hacen hincapié en la habilidad del equipo rojo para capitalizar oportunidades en los momentos finales de los circuitos.

Quién gana la Medalla Varonil hoy 21 de enero

En la contienda por la Medalla Varonil, los nombres de Koke Guerrero, Humberto Noriega y Mono Osuna figuraron entre los aspirantes destacados.

Ciertos portales de fans añaden a Alexis a la lista de competidores notables debido a su intensidad en la disputa masculina.

Las fuentes señalaron que el premio, que otorga una vida extra en los duelos de eliminación, elevará la presión y la motivación de los participantes.

No obstante, la única forma de saber quién se lleva esta presea es sintonizar el programa para conocer el desenlace.

¿Quién ganó la Medalla Femenil en Exatlón México?

Además de estas competencias, las recientes victorias influenciaron el estado anímico de los equipos.

Paulette Gallardo, del equipo rojo, obtuvo la Medalla Femenil, una hazaña celebrada como indicativo de recuperación tras semanas complejas, según ambos medios.

Paulette Gallardo obtuvo la Medalla
Paulette Gallardo obtuvo la Medalla Femenil para el equipo rojo, consolidando la recuperación tras semanas complicadas (Facebook/ExatlonMx/)

Ella Buccio remarcó la importancia del descanso tras los días en las Barracas y el impacto positivo en el rendimiento del equipo rojo, mientras el equipo azul afrontaba el desafío de reconectar su mejor forma luego de perder la Villa 360.

El ambiente interno de los conjuntos estuvo marcado por la alta presión y el desarrollo de estrategias clave en el cierre de la semana.

