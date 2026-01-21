México

Claves para identificar los alimentos callejeros que sí son saludables, según la UNAM

Seguir prácticas responsables y elegir ingredientes adecuados ofrece nuevas ventajas a quienes buscan variedad fuera del hogar

La comida callejera en CDMX
La comida callejera en CDMX forma parte de la vida cotidiana y ofrece alternativas saludables según especialistas en nutrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comida callejera representa un elemento clave en la vida diaria de México, en especial en la Ciudad de México (CDMX), donde miles de personas optan por desayunar, comer o cenar fuera del hogar cada día.

Y aunque se piensa comúnmente que los antojitos mexicanos en la vía pública son sinónimo de exceso de grasa o escaso valor nutritivo, especialistas de la Universidad Autónoma de México han revelado que existen opciones saludables si se eligen y consumen con criterio.

De acuerdo con un estudio realizado por las investigadoras Ana Ortega, profesora en Ciencia de la Nutrición Humana en la Facultad de Medicina, y Louise Guibrunet, investigadora del Instituto de Geografía, son varios los platillos que destacan por el uso de ingredientes naturales y un balance adecuado de nutrientes que pueden integrarse en una dieta equilibrada.

Muchos de estos platillos tradicionales ofrecen proteínas, fibra y carbohidratos complejos, además de mayor saciedad que otras opciones ultraprocesadas.

La clave, insisten los expertos, es informarse sobre los ingredientes y la manera de prepararlos antes de consumirlos.

Los antojitos mexicanos preparados al
Los antojitos mexicanos preparados al comal, como tacos y tlacoyos, pueden aportar proteínas, fibra y carbohidratos complejos. Crédito: Cuartoscuro

Comida callejera, tradiciones populares y salud: los secretos de la UNAM para disfrutar antojitos sin poner en riesgo el bienestar

Tal como mencionamos, un estudio realizado por investigadoras de la UNAM, resaltó cuáles son algunas de las opciones de comida callejera que pueden ser las mejores opciones al momento de comer en la calle y fuera de casa. Entre dichas opciones destacan las siguientes:

Tacos de guisado

Entre los alimentos mejor valorados se encuentran los tacos de guisado, siempre que se cocinen al comal y no se frían. Cuando incluyen verduras, nopales, huevo o carnes magras, proporcionan una buena combinación de proteínas, fibra y carbohidratos.

Tlacoyos

Los tlacoyos de maíz azul o blanco, rellenos de frijol o haba y preparados al comal, resaltan por su aporte de calcio gracias al maíz nixtamalizado y la proteína vegetal que brindan las leguminosas. Se recomienda acompañarlos con nopales, salsa y queso en cantidades moderadas.

Elote o esquites

Otra alternativa saludable son el elote y el esquite, sobre todo si se limita el uso de mayonesa o mantequilla. El maíz no solo proporciona carbohidratos complejos, sino también fibra que contribuye a una alimentación balanceada.

Fruta pícada

La fruta picada y los antojitos a base de verduras frescas resultan adecuados siempre que se sirvan al natural, sin añadir azúcares ni jarabes. Además, las quesadillas al comal rellenas de flor de calabaza, hongos o huitlacoche constituyen una opción nutritiva, especialmente si se evita el exceso de aceite o la fritura profunda.

Nutriólogos recomiendan verificar la limpieza
Nutriólogos recomiendan verificar la limpieza de los puestos y preferir ingredientes naturales y cocinados con poca grasa o fritura. Crédito: RS

Las recomendaciones nutricionales para comer en la calle de manera

Además de brindar recomendaciones sobre los alimentos más saludables que puedes consumir si te ves en la necesidad de comer algo en la calle, la universidad también brinda consejos para hacerlo de manera saludable y prevenir enfermedades gastrointestinales.

Entre sus sugerencias destacan las siguientes:

  • Es recomendable elegir lugares donde los insumos se encuentren protegidos y las personas encargadas de cocinar utilicen utensilios adecuados.
  • Para reducir riesgos a la salud, se sugiere limitar el consumo de frituras.
  • Se recomienda preferir agua natural sin azúcar y evitar refrescos o bebidas azucaradas.
  • Comer con calma y controlar el tamaño de las porciones ayuda a mantener el bienestar.
  • Moderar el uso de salsas y aderezos contribuye a una alimentación saludable.

Seguir estas recomendaciones permite disfrutar de la comida callejera sin poner en riesgo la salud y sin dejar de lado la tradición culinaria mexicana.

Adoptar una selección informada y hábitos responsables facilita la integración de antojitos en una dieta equilibrada.

