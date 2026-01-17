México

Sheinbaum inaugura Clínica 25 del IMSS en CDMX tras presentar afectaciones en el sismo de 2017

Tras casi 10 años la presidenta junto a Clara Brugada, Zoé Robledo y David Kershenobich anunciaron el inicio de trabajos en el “Hospital General Regional No. 25″

Sheinbaum inaugura el Hospital General No. 25 del IMSS junto a Clara Brugada en Iztapalapa, CDMX. (Luz Coello/Infobae México)

Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 el Hospital General de Zona No. 25 “Ignacio Zaragoza” tuvo fuertes afectaciones, a casi 10 años la presidenta Claudia Sheinbaum acudió la tarde de este sábado 17 de enero de 2026 a la inauguración de la obra hospitalaria que tuvo una inversión de dos mil 414 millones de pesos, la cual se encuentra en Iztapalapa, Ciudad de México.

Construcción estuvo a cargo de la Defensa Nacional

El inicio de la construcción comenzó en diciembre de 2022, después de que la Secretaría de la Defensa Nacional efectuó la demolición del inmueble, una acción que tuvo lugar tras la llegada de la cuarta transformación, la presidenta destacó la labor del personal para llevar a cabo la reconstrucción del Hospital el cuál a partir de este sábado comenzó a dar servicio.

Durante la inauguración se dio a conocer que las instalaciones cuentan con 278 camas, 180 censables, 98 no censables, 40 consultorios y 35 especialidades. Además de áreas de cuidados intensivos y de urgencias. El hospital también tiene ocho quirófanos, Medicina Nuclear, Clínica de heridas, 42 máquinas de hemodiálisis y 12 sillones de quimioterapia, entre otros servicios.

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destacó que durante el gobierno de Sheinbaum han inaugurado al menos 5 hospitales, “empezamos en un invierno en Ciudad Juárez, luego en Ensenada, Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Puebla”.

Zoé Robledo destacó el avance
Zoé Robledo destacó el avance hospitalario en la administración de Sheinbaum. (Luz Coello/Infobae México)

El titular del IMSS aseguró que el nuevo hospital tiene una historia especial, “de importancia histórica, se llama Ignacio Zaragoza, el héroe que nos defendió de una invasión en 1862”, detalló que la Clínica 25 fue conocida así por más de 50 años, sin embargo, el cierre después del 2017 significó la reubicación de personal, también representó la afectación de más de 400 mil derechohabientes, ya que la decisión de su rehabilitación o reconstrucción se encontraba en incertidumbre.

“Costo mucho trabajo en hacer el hospital”, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum, al igual que el titular del IMSS, reiteró que la obra “costo mucho trabajo”, ya que la geografía de la alcaldía Iztapalapa complica la construcción, “primero había que demoler... No era fácil... Si se hacía muy rápido la cimentación afectaba todas las casas de alrededor... había que ir poco a poquito, igual que con la reconstrucción, eso lo hicieron los extraordinarios ingenieros militares”.

La mandataria destacó que aunque la construcción es un hospital aunque lo sigan nombrando como clínica, la mandataria detalló como se maneja el sistema de salud desde la administración de Andrés Manuel López Obrador:

“En la Ciudad de México son tres sistemas de salud: el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. El año pasado se incorporaron más de 25 mil médico especialistas, se inauguraron cerca de 200 quirófanos... hicimos un programa de salud ‘La Cínica es Nuestra’... estamos construyendo nuevos hospitales y centros de salud“.

Claudia Sheinbaum asistió a la
Claudia Sheinbaum asistió a la inauguración de la Clínica 25 en Iztapalapa, CDMX. (Foto: Luz Coello/Infobae México)

La presidenta destacó que en este 2026 su gobierno comenzará el proceso de credencialización, “todos van a tener su credencial de la salud”, con ese documento se abrirá su expediente médico, de esta forma, los tres sistemas de salud en México podrán tener acceso al historial de cada paciente.

Datos destacados de la inauguración de la Clínica 25 en Iztapalapa

  1. Reconstrucción tras el sismo: El hospital fue reconstruido después del sismo de 2017 y reabrió el 17 de enero de 2026, con una inversión de más de dos mil millones de pesos.
  2. Obra a cargo de Sedena: La Defensa Nacional demolió y reconstruyó el hospital desde diciembre de 2022 en Iztapalapa.
  3. Nuevas instalaciones: El hospital tiene 278 camas, 40 consultorios, 35 especialidades, ocho quirófanos y otros servicios médicos avanzados.
  4. Impacto social: El cierre del hospital tras el sismo afectó a más de 400 mil personas; su reapertura fue una demanda importante para la zona.
  5. Credencial de salud: El gobierno iniciará un proceso para que todos los pacientes tengan una credencial que unifique su expediente médico en los sistemas de salud.

Claudia SheinbaumClínica 25Hospital General Regional No. 25Clara BrugadaZoé RobledoDavid KershenobichIMSSIztapalapaCDMXmexico-noticiasPolítica Mexicana

