Cambian preventa de BTS en México: revisa los nuevos días y horas para adquirir boletos anticipados para CDMX

La banda lanzará su próximo disco y la preventa se realizará pronto (Jovani Pérez/Infobae)

La venta de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México acaba de sufrir una modificación importante.

BIGHIT MUSIC anunció hoy, 21 de enero, a través de un comunicado en Weverse, que el calendario de la preventa exclusiva para Army Membership ha cambiado.

El sello exhorta a los fans a revisar las nuevas fechas para evitar contratiempos y garantizar su acceso a las entradas para el esperado BTS World Tour ‘ARIRANG’.

La Army Membership Global te da prioridad, pero el registro es obligatorio.

Cómo estaba programada la preventa originalmente

Hasta este anuncio, la preventa para los shows de BTS en el Estadio GNP Seguros estaba planeada para realizarse de la siguiente manera:

Día 1 y 2: el jueves 22 de enero de 2026 de las 9:00 a 21:59

Día 3: viernes 23 de enero de 2026 de las 9:00 a 21:59

La banda de k-pop vendrá a México (Jovani Pérez/Infobae)

Así quedan las nuevas fechas y condiciones para la preventa y venta

A través del comunicado publicado este 21 de enero por BIGHIT MUSIC comentó:

“El calendario de la preventa exclusiva para ARMY MEMBERSHIP para el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en la Ciudad de México y Madrid ha cambiado”.

En este sentido, se detalló que la preventa ahora quedará de la siguiente manera:

Día 1 y 2: De 9:00 am a 9:59 pm, viernes 23 de enero de 2026 (hora local)

Día 3: De 12:00 pm a 9:59 pm, viernes 23 de enero de 2026 (hora local)



Venta general:

Desde las 9:00 am, sábado 24 de enero de 2026 (hora local)

La banda anunció fechas en México (Jovani Pérez/Infobae)

BIGHIT MUSIC ofreció disculpas a la comunidad ARMY por el cambio de fechas y pidió a los fans “revisar con anticipación para que su reservación no se vea afectada”.

¿Las fechas de los shows se modificarán?

No, el escrito emitido por los organizadores señaló que los shows de la banda permanecen así:

Shows en la CDMX: 7, 9 y 10 de mayo de 2026

Sede: Estadio GNP Seguros

Boletera: Ticketmaster

¿Qué otras cosas deben tenerse en cuenta en la preventa?

Es importante que las armys revisen la hora y fechas correctas según su zona horaria antes de realizar el registro.

La ARMY Global Membership o la ARMY Membership de EEUU son con las que podrán adquirirse las entradas de forma anticipada.

Si una persona posee las dos membresías, solo la de EEUU será la reconocida en el sistema de preventa.