Burrolandia celebra el nacimiento de su burrito número 99 y pide ayuda para elegir su nombre

Nació el burrito de Almendra (burrolandia.mx/IG)

En el santuario de Burrolandia México, ubicado en Otumba, Estado de México, se celebró el nacimiento de un nuevo integrante, con el que la manada ya suma 99 burritos en protección.

La noticia, difundida por la organización a través de su cuenta oficial de Instagram el 18 de enero, incluyó una invitación abierta a la comunidad para proponer el nombre del recién nacido.

Un nacimiento esperado en Burrolandia

El equipo de Burrolandia compartió que Almendrita, una de las burritas rescatadas, fue la responsable de la llegada del burrito número 99.

“Almendrita nos acaba de dar una maravillosa sorpresa con la llegada de este hermoso pequeño”, publicó el santuario.

Nació el burrito de Almendra (burrolandia.mx/IG)

De acuerdo con el mensaje, el nacimiento representa un avance para el proyecto de rescate del burro mexicano, una especie cuya población ha disminuido de manera drástica en las últimas décadas.

Actualmente, la asociación resguarda a burritos que han sido rescatados de maltratos, abandono, mataderos, donaciones y nacimientos recientes.

El objetivo de este santuario es ofrecerles un espacio seguro, acceso a atención veterinaria y la oportunidad de convivir con otros animales bajo protección.

Convocatoria para elegir el nombre del burrito

La organización lanzó una convocatoria pública para elegir el nombre del nuevo burrito.

Nació el burrito de Almendra (burrolandia.mx/IG)

“¿Nos ayudas a nombrarlo? Déjanos un comentario del nombre que te gustaría para este pequeño”, publicó Burrolandia en su cuenta de Instagram.

Entre las sugerencias que ya circulan en los comentarios se encuentran:

Turrón (por la relación con “almendra”)

Felipe

Precioso

Destello

Merlín

Cacahuate

La participación está abierta a todo el público; quienes deseen proponer un nombre pueden hacerlo comentando directamente en la publicación del santuario.

“Gracias a ustedes la manada va creciendo más y más”, expresó la organización, resaltando el papel de la comunidad en la protección de estos animales.

Nació el burrito de Almendra (burrolandia.mx/IG)

¿Qué es Burrolandia y dónde se encuentra?

Fundada en 2006, Burrolandia México A.C. opera como un parque temático que ofrece visitas guiadas, actividades educativas, alimentación para los animales y espacios de rehabilitación.

El santuario se localiza en Calle Estación 6, La Estación, Otumba de Gómez Farías, Estado de México, a una hora de la Ciudad de México y a 10 minutos de Teotihuacán.

El acceso implica un donativo que contribuye al mantenimiento y rescate de más burros.

Entre las áreas y actividades disponibles destacan la Mini Pradera, el Museo-Restaurante “El Rebuzno”, la Pradera del Burro, concursos, baños y cepillado de burros, así como recorridos temáticos por la región.