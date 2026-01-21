México

Así es Isla Musala, la zona residencial de Culiacán donde secuestraron a la tiktoker Nicholette y en la que celebraron al Chapo Guzmán

El episodio provocó reacciones de autoridades y movilización ciudadana

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

El secuestro de La Nicholette, reconocida influencer de 20 años y figura en TikTok bajo el nombre “La Muchacha del Salado”, conmocionó Culiacán e impulsó una rápida respuesta en redes sociales y en el entorno local.

La privación ilegal de la libertad se produjo la tarde del 20 de enero de 2026 en el estacionamiento de la plaza “11:11”, ubicada en el fraccionamiento Isla Musala.

La notoriedad de la víctima y la amplia difusión del video grabado motivaron una reacción inmediata tanto mediática como social, mientras fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo en la zona.

Hasta el cierre de la edición, persistía una marcada incertidumbre ante la ausencia de información oficial sobre el paradero de la joven.

La influencer La Nicholette fue
La influencer La Nicholette fue levantada la tarde del martes. (Captura de pantalla)

¿Qué se sabe del caso?

El hecho quedó grabado por la cámara de seguridad de la Tesla Cybertruck color lila que conducía la creadora de contenido, un vehículo identificado localmente y ahora pieza clave en la investigación.

En la grabación, al menos dos hombres viajaban en un Toyota Corolla blanco, de modelo antiguo, bloquearon el paso a la influencer.

El video muestra cómo La Nicholette, aparentemente confundida, intenta refugiarse en su camioneta mientras uno de los atacantes, portando un arma larga, la obliga por la fuerza a abordar el coche de los supuestos captores.

Tras el ataque, la camioneta fue hallada abandonada en el mismo estacionamiento. Esto detonó la pronta llegada de elementos del Ejército Mexicano y distintas corporaciones policiales.

El momento del presunto secuestro
El momento del presunto secuestro quedó grabado por la cámara de su camioneta. Crédito: Redes sociales

La respuesta de seguridad incluyó recorridos y vigilancia en isla Musala y sus alrededores con la meta de obtener pistas sobre el paradero de la víctima y los responsables. Tanto vecinos como usuarios de redes sociales manifestaron preocupación ante la inseguridad en el área, mientras familiares de la influencer pedían información.

¿Cómo es el fraccionamiento Isla Musala?

El fraccionamiento Isla Musala, donde ocurrió el secuestro, representa un fuerte contraste entre exclusividad y violencia.

Según El Financiero, se trata de una zona residencial de alto nivel económico, con residencias valuadas entre MXN 10 y 50 millones y una oferta amplia de comercios internacionales y servicios.

En la zona se han realizado cateos y detenciones por delitos presuntamente relacionados con el narcotráfico y se han celebrado actos públicos en honor a líderes criminales, incluyendo festejos atribuibles a seguidores de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ella es Nicholette, creadora de
Ella es Nicholette, creadora de contenido con OnlyFans, con negocio en Culiacán y residente de Arizona. (Instagram/@nicholette_0521)

El entorno de la colonia conjuga lujos, convivencia de familias de niveles altos y medios y una relación estrecha con símbolos de la narcocultura.

¿Cómo fue la celebración al Chapo?

En 2022 se viralizó que un grupo de seguidores realizó una celebración pública en Culiacán para conmemorar el cumpleaños número 65 de Joaquín Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

El festejo quedó registrado por un automovilista durante la noche del 4 de abril, fecha identificada como el aniversario del capo, según la ficha de la Interpol.

Durante la celebración, se escuchó el tema La gente del Chapo, interpretado por Los Alegres del Barranco, mientras lanzaron fuegos artificiales al aire y coreaban en apoyo a la facción de Guzmán Loera.

La escena incluyó globos con las iniciales del exjefe del cártel, una placa metálica, hielera con botellas de agua mineral y Whisky Buchanan’s, así como una lona donde aparecía la imagen del Sagrado Corazón de Jesucristo, un ángel y al frente, Guzmán Loera, acompañados del mensaje “Feliz cumpleaños”.

El evento se desarrolló frente a una gasolinera Chevron, sobre la avenida Tachichilte, en inmediaciones del sector Isla Musala.

