Entre corridos y autos de lujo: quién es La Nicholette, tiktoker que fue privada de su libertad en Culiacán

Ella es Nicholette, creadora de contenido con OnlyFans, con negocio en Culiacán y residente de Arizona. (Instagram/@nicholette_0521)

La Nicholette es una joven creadora de contenido que se viralizó por el video de su secuestro, pero tiene su propio corrido y conduce un auto Tesla Cybertruck de color morado-lila.

Presuntamente el secuestro fue grabado desde dicho vehículo.

La chica suele publicar en Culiacán, pero gran parte del tiempo también está en Phoenix, Arizona, incluso tiene su propia tienda en línea donde vendía gorras.

Cabe señalar que dichas prendas tenían alusiones al narcotraficante conocido como El Mayo Zambada.

Las gorras incluyen varias alusiones al 'Chavo Félix' y al 'Mayo' Zambada. (Facebook/Deluxe Caps V.H|Nicholette shop)

La chica del salado, como también es conocida, tiene 25 años y miles de seguidores en sus redes. En TikTok cuenta con al menos 111 mil y en Instagram 163 mil, aunque no es la plataforma en la que más publica.

Sus perfiles siguen activos tras el secuestro, aunque hasta finales de 2025 solía publicar sus fotos, paseos e incluso recetas, no tenía post recientes de 2026, sólo una historia en Instagram.

La creadora de contenido publicaba en Twitch, TikTok, Instagram y SnapChat. Crédito: TikTok/@lanicholette0

La mayor parte de su contenido se encuentra en OnlyFans, así como en Snapchat, una red social poco utilizada en México, pero que es muy popular en Estados Unidos y en los estados del norte del país.

Estas son todas las redes sociales de La Nicholette: OnlyFans (@LaNicholette); lanicholette en Twitch; así como nicholette_0521 en Instagram y /@lanicholette0 en TikTok.

El ascenso público de Nicol, más conocida como La Muchacha del Salado, se dio a raíz de la publicación de un corrido que lleva su apodo como título y que fue popularizado en 2023 por el grupo musical Grupo Arriesgado.

La canción rápidamente resonó en plataformas digitales, llegando a más de 23 millones de reproducciones en YouTube.

Qué dice el corrido de Nicholette, La Muchacha del Salado

Porque la dama lo pidió, en estos versos aquí le canto

La muchacha es atrevida y allá por Phoenix ahí se la rifa

Salió cabrona entre cabrones, puso la muestra a sus pocos años

Madera de muy buen árbol, ahí saquen cuentas y es del Salado

Le entró de lleno al negocio, en pocas palabras fue haciendo leña

En la maña no le cuentan porque experiencia tiene la quema

No todo lo que brilla es oro, ya le tocó uno que otro trancazo

Pero ni pa quejarse porque el sol sale pa todos lados

Si hay tiempo de relajarse toma camino rumbo pa’l rancho

De ruta va con el grande, bien chicoteado pasa zumbando

Y para tirar el Party su compa Mickey, ahí está al llavazo

Zapatillas suela roja bien puesta carga, brillan bonito

Nomás truenan los tacones, al caminar se le ve el estilo

Marca personalizada en el brazalete que porta en mano

Y mucho le está dejando, está coronando allá en el Gabacho

Amistades verdaderas, su compa güero no se ha rajado

Agradecida con su padre por el apoyo que le ha brindado

Sabe con quién manejarse porque hay corrientes por todos lados

Perros que siguen ladrando y esos no hay que ponerle cuidado

Ahí les dejé comprobado que las mujeres también la pueden

Hay que disfrutar la vida y disfrutar de bellos placeres

Bueno aquí ya se despide la Nicholette y para el pendiente

Qué pasó con Nicholette

La desaparición de la tiktoker “La Nicholette” —conocida también como “La Muchacha del Salado”— ha generado inquietud tanto en la comunidad digital como en el entorno local de Culiacán, Sinaloa.

Momento en que sujetos armados se llevan a "La Nicholette". Crédito: Redes sociales

La joven fue secuestrada la tarde del 20 de enero en un estacionamiento del fraccionamiento Isla Musala, y la presencia de su camioneta Tesla Cybertruck color lila abandonada en el sitio incrementó la incertidumbre sobre su paradero y el alcance de la violencia en la región.

En las horas posteriores al hecho, un video tomado por la cámara de seguridad de la Cybertruck comenzó a circular entre usuarios y medios digitales.

La grabación expone con claridad la secuencia: al menos tres hombres interceptan a “La Nicholette” a bordo de un Toyota Corolla blanco, considerado de modelo antiguo, y le cierran el paso.

Cuando la joven busca refugio intentando cerrar una de las puertas y subir de nuevo a su vehículo, un sujeto desciende del automóvil portando un arma larga, identificada por internautas como un posible fusil Ak-47, y la obliga por la fuerza a ingresar al vehículo de los presuntos secuestradores.

El momento del presunto secuestro quedó grabado por la cámara de su camioneta. Crédito: Redes sociales

En el lugar de los hechos, integrantes del Ejército Mexicano y diferentes corporaciones policiales activaron un operativo tras la denuncia del ataque.

El hallazgo del vehículo lila abandonado y la circulación del video han motivado una intensificación de la vigilancia en la zona, mientras familiares y seguidores de la creadora de contenido expresan preocupación por la falta de información oficial.