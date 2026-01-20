México

Presidenta de la Cámara de Diputados invita a José Woldenberg, expresidente del IFE, para hablar de la reforma electoral

El anuncio de Kenia López Rabadán busca integrar voces especializadas en la discusión de los cambios legales relacionados con procesos comiciales

Kenia López Rabadán busca fortalecer la transparencia e inclusión en el Congreso con la participación de José Woldenberg.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sorprendió al anunciar su invitación formal a José Woldenberg Karakowsky para integrarse a las próximas discusiones sobre la reforma electoral en el Congreso de la Unión.

López Rabadán explicó que la reunión con el exconsejero presidente del IFE tuvo como objetivo abrir las puertas de la Cámara a especialistas y referentes éticos, al considerar que la experiencia de José Woldenberg puede enriquecer el proceso.

José Woldenberg es un referente nacional e internacional de democracia, de instituciones, del deber ser en las leyes y, por supuesto, que para mí era importante reunirme con él”, compartió la diputada en conferencia con medios.

José Woldenberg advierte sobre la sobrerrepresentación en el Congreso mexicano, fenómeno que no se observaba desde 1952 y supera el 20%.

La presidenta de la Mesa Directiva subrayó que la invitación es parte de un compromiso con un debate plural y transparente. “Me permití convocarlo para que acuda una vez que abramos este proceso ético, integral, honesto y plural de discusión de las futuras iniciativas sobre la reforma electoral, detalló López Rabadán.

Durante la conversación, el propio Woldenberg advirtió sobre el fenómeno de sobrerrepresentación que vive el Congreso mexicano.

Según relató López Rabadán, el exconsejero señaló que “desde 1952 no se daba una sobrerrepresentación como la que hay en este momento de más del 20 %”. Recordó que, en aquel año, el partido gobernante obtuvo el 70 % de los votos pero controló el 90 % de los espacios legislativos.

Para López Rabadán, esta advertencia es fundamental: el debate sobre la reforma no debe responder a intereses partidistas ni de grupos específicos.

La diputada enfatizó que cualquier error en este proceso podría tener consecuencias graves para la democracia mexicana. “Hacerlo mal, hacerlo erróneo, dar pasos hacia atrás, sería un golpe histórico”, alertó la diputada.

¿Quién es José Woldenberg?

José Woldenberg fue exconsejero del entonces IFE.

José Woldenberg Karakowsky nació en Monterrey en 1952 y cuenta con una sólida formación académica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es licenciado en Sociología, maestro en estudios latinoamericanos y doctor en ciencia política, títulos que obtuvo en la institución.

Su vida profesional ha estado marcada por el activismo y la participación institucional. Fue fundador y dirigente sindical en la UNAM y también participó en la creación de partidos como el Socialista Unificado de México y el PRD.

Entre 1997 y 2003 presidió el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), periodo en que se consolidó la transición democrática en México. Su papel al frente del organismo fue clave en la validación y protección del voto de los mexicanos durante la elección del 2000.

Una propuesta ciudadana de la reforma electoral

La propuesta ciudadana busca modificar cinco artículos constitucionales y cuenta con el respaldo de más de 136 mil firmas del padrón electoral.

A la par de la invitación a Woldenberg, López Rabadán informó que el INE validó la primera iniciativa ciudadana de reforma electoral presentada por el colectivo Salvemos México.

La propuesta, que busca modificar cinco artículos de la Constitución, fue respaldada por 136 mil 875 registros, cifra que representa el 0.13 % de la Lista Nominal de Electores, cumpliendo el requisito legal para su proceso legislativo.

López Rabadán destacó la importancia de este mecanismo: Bienvenidas todas las iniciativas a esta Cámara de Diputados y, reitero, será necesario demostrar nuestra visión democrática, espero que así lo podamos hacer como país”. La iniciativa será turnada a la Comisión Permanente para iniciar su análisis formal.

