Cámara de Diputados recibió propuesta del INE para reforma electoral: Kenia López Rabadán y Guadalupe Taddei reafirman colaboración institucional

Kenia López Rabadán dio a conocer que el INE ya presentó su propuesta sobre la reforma electoral. (Foto: Cámara de Diputados)

Este 15 de enero de 2026, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se reunió con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, para abordar el tema de la reforma electoral donde ratificaron el compromiso de mantener la colaboración institucional y garantizar la participación técnica del Instituto en la discusión legislativa sobre los posibles cambios al sistema electoral mexicano.

INE entregó propuestas para la reforma electoral a la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados recibió la propuesta formal del INE para la reforma electoral, informó este miércoles Kenia López Rabadán, tras una reunión de casi dos horas con la presidenta del órgano electoral: “El día de ayer, de manera formal, la Cámara de Diputados recibió las propuestas que el INE le hizo llegar a la Comisión del Poder Ejecutivo”.

La legisladora destacó que la institución electoral tendrá un papel clave en el análisis de las iniciativas que presente el Ejecutivo Federal, así como en aquellas que surjan de otros grupos parlamentarios.

Además, López Rabadán subrayó que “el INE tiene las puertas abiertas en la Cámara de Diputados para que sea parte importante del tramo que nos toca a nosotros en el Legislativo”, con el objetivo de incorporar la experiencia y el conocimiento técnico del instituto en el debate parlamentario.

Información en desarrollo...