“Un capricho presidencial”: la feroz crítica que comparó el experimento de Pavlóv con la consulta de AMLO

La consulta se llevará a cabo el próximo primero de agosto. (Foto: Cuartoscuro)

El próximo primero de agosto, se llevará a cabo una consulta popular en la que la ciudadanía podrá votar si está a favor o en contra de juzgar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, quien estuvo al mando del país de 1988 a 1994; Ernesto Zedillo Ponce de León, quien fue mandatario de 1994 a 2000; Vicente Fox Quesada, presidente de la República del año 2000 al 2006; Felipe Calderón Hinojosa, mandatario del 2006 al 2012 y Enrique Peña Nieto, quien estuvo como presidente de México de 2012 a 2018.

Ante tal situación, varios personajes de la vida política han expresado su descontento o estar a favor de la consulta. Este martes, el profesor de la UNAM y ex presidente del máximo órgano electoral de México, el Instituto Nacional Electoral (INE), José Woldenberg, se pronunció en contra de dicha consulta, por medio de un artículo de opinión publicado en el periódico El Universal.

En dicho artículo, titulado Los perros de Pavlóv y la consulta, comienza haciendo recordatorio sobre el ruso Iván Pavlóv y su experimento con canes que llevó a descubrir el condicionamiento clásico, el cual compara con el ejercicio ciudadano de votar.

“¿Recuerdan el experimento de Pavlov? Aquel ruso que encontró que se pueden generar reacciones condicionadas. Cada vez que daba de comer a un perro hacía sonar una campana. Con el tiempo, aún sin comida y solo con el sonido de la campana el perro empezaba a salivar. Bueno, al igual que los perros de Pávlov, cada vez que colocan una urna voy a votar”, inicia su artículo Woldenberg.

El presidente López Obrador fue quien tuvo la iniciativa para llevar a cabo dicha consulta. Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro

A continuación, dice que se da cuenta que su condicionamiento no es absoluto, y menciona que no irá a votar a la “farsa” de consulta que se va a realizar el próximo primero de agosto. Posteriormente, critica la redacción de la única pregunta que vendrá en las boletas en las que solo se podrá responder con un sí o un no, y menciona que tal redacción ilustra lo bajo que se ha caído.

“Veamos primero la redacción de la pregunta que nos harán y que tuvo a bien redactar la Corte, una vez que desechó la propuesta del presidente. Disculpen por la transcripción total, pero la sola lectura de la pregunta ilustra lo bajo que hemos caído. “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.

Hace algunos cuestionamientos respecto a la pregunta que vendrá en las boletas, como: “¿Quién hará ese esclarecimiento? ¿Se pretende juzgar decisiones políticas? ¿eso presupone que en política solo existe una decisión correcta y que el resto son equivocadas? ¿no es la política una actividad en la cual las distintas fuerzas organizadas tienen fórmulas diferentes e incluso enfrentadas de resolver los problemas y dilemas que son connaturales a esa actividad? ¿Qué tan pasados serán los años pasados? ¿los encargados de esclarecer se remontarán al siglo XIX, a los años posteriores a la Revolución, al periodo “neoliberal” o sus acciones estarán restringidas a los últimos tres años?”

También se pregunta quiénes son los “eventuales sujetos que cometen las faltas”, además de que, menciona, se trata de miles y miles de personas que hicieron política en el pasado y tomaron ciertas decisiones. Llama capricho presidencial a la consulta.

Salinas de Gortari es uno de los presidentes que podrían ser llevados a la corte. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Critica, también, el uso político que se le quiere dar a la consulta, y menciona que si se tienen pruebas de conductas ilícitas, la autoridad debe de proceder. “Ahora resulta que esa pregunta vaporosa y ofensiva, debe leerse como un sí o un no al eventual juicio contra los ex presidentes. Como si fuera necesario involucrar al público en ese asunto. Debería ser claro y rotundo que si se tienen pruebas de conductas ilícitas la autoridad tiene que proceder, incluso para no ser cómplice; pero si no hay ni siquiera indicios entonces no debe (porque al parecer si puede) armar un circo emparentado con los linchamientos”.

Menciona que las consultas pueden fortalecer a la democracia, sin embargo, la que se hará el próximo primero de agosto, tiende a degradarla. Concluye su artículo mencionando que no cuenten con él en la próxima consulta, además, dice esperar que un considerable número de ciudadanos se sumen a su decisión. “Recuerden que para que una consulta sea “vinculante” se requiere que participe en ella por lo menos el 40 por ciento de los potenciales electores”.

