Fue detenido Francisco Javier “N”, presunto asesino de un guardia de supermercado en Cuautitlán Izcalli

Presunto asesino de guardia de centro comercial en Cuautitlán Izcalli, Edomex. Crédito: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó este 19 de enero de 2026 la detención de Francisco Javier “N”, quien enfrenta una investigación por su presunta implicación en el delito de homicidio y tentativa de homicidio contra dos guardias de supermercado en Cuautitlán Izcalli.

Los hechos tuvieron lugar en un establecimiento de la cadena Soriana, en cual las víctimas desempeñaban funciones de seguridad.

El arresto fue realizado por elementos de la fiscalía mexiquense tras cumplimentar una orden judicial.

Agresión a los guardias de seguridad privada dentro del establecimiento

El pasado 10 de enero, una tienda Soriana ubicada en la avenida Jorge Jiménez Cantú, dentro de la colonia Centro Urbano de Cuautitlán Izcalli, fue escenario de los hechos investigados.

Francisco Javier “N” habría ingresado al establecimiento, donde su presencia fue detectada por el personal de seguridad.

Según la información recabada por la autoridad ministerial, una de las víctimas, guardia de seguridad privada, estaba alerta ante Francisco Javier “N” debido a que ya había sido señalado como probable implicado en al menos tres robos de mercancía en la misma tienda.

En redes sociales circularon fotos del sitio donde ocurrió el homicidio. Crédito: Redes sociales

Esta identificación previa motivó la vigilancia sobre el ahora detenido.

Según los reportes oficiales, cuando Francisco Javier “N” notó que era seguido por el personal de seguridad de la tienda, intentó salir del lugar.

Al llegar al área de cajas, fue interceptado por los dos guardias de seguridad privada que previamente lo habían identificado.

En ese momento, el individuo sacó un cuchillo de entre su ropa y atacó a los guardias, hiriendo a uno y privando de la vida al otro.

Tras perpetrar el ataque, Francisco Javier “N” huyó del establecimiento, dejando el área en estado de alarma.

Proceso de investigación y obtención de la orden de aprehensión por parte de la Fiscalía

Francisco Javier "N" presentado por las autoridades mexiquenses. Crédito: Gobierno de Cuautitlán Izcalli

El Agente del Ministerio Público inició la investigación tras los hechos ocurridos en la tienda de autoservicio. A medida que avanzaron las diligencias, se recabaron pruebas que permitieron identificar a Francisco Javier “N” como posible partícipe en el homicidio y en el intento de homicidio.

Con los elementos reunidos, la representación social solicitó a una Autoridad Judicial la emisión de la orden de aprehensión contra el investigado. El proceso se sostuvo en la obtención de pruebas suficientes para fundamentar la petición judicial, según la información oficial.

La orden de aprehensión contra Francisco Javier “N” fue ejecutada por elementos de la Policía de Investigación del Estado de México.

Una vez detenido, fue trasladado al Centro Preventivo de Reinserción Social de Cuautitlán, donde quedó a disposición del Órgano Jurisdiccional encargado de definir su situación legal.

Las autoridades subrayan que, pese a la gravedad de los hechos, el detenido debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra, en cumplimiento de los principios legales vigentes.