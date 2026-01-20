Este es el mejor Pueblo Mágico de Hidalgo para comer enchiladas, según la Inteligencia Artificial

Muchas personas que quieren viajar para conocer la comida de otros lugares tienen curiosidad de saber sobre los mejores sitios de cocina mexicana en los distintos Pueblos Mágicos.
Es por esto que se le preguntó a la Inteligencia Artificial cuáles son las mejores enchiladas del estado de Hidalgo.
Según esta herramienta — que tomó en cuenta ciertos criterios como reseñas y la historia del lugar—, las mejores enchiladas de Hidalgo están en Real del Monte.
Real del Monte es reconocido por sus enchiladas mineras, un platillo tradicional de la región.
Las enchiladas mineras se preparan con tortillas rellenas de pollo o queso, bañadas en salsa roja o verde y acompañadas de papas, zanahorias y queso fresco.
Este platillo forma parte de la identidad culinaria del pueblo y suele encontrarse tanto en fondas familiares como en restaurantes del centro.
Por qué es el mejor lugar, según la IA
- Las enchiladas mineras de Real del Monte tienen historia y tradición, ligadas a la época minera y a los ingredientes locales.
- El pueblo cuenta con una amplia oferta de lugares donde probar este platillo, desde mercados hasta restaurantes reconocidos por su cocina típica.
- La experiencia gastronómica se complementa con el ambiente pintoresco del Pueblo Mágico, lo que lo hace ideal para los visitantes que buscan cocina tradicional.
Prueba las enchiladas en los restaurantes ubicados cerca del centro histórico y en los mercados locales.
Si visitas durante festivales gastronómicos, encontrarás versiones especiales del platillo con ingredientes de temporada, incluso las enchiladas mineras tienen su propio Festival.
Recomendaciones en Real del Monte
- Bosque del Hiloche
- Capilla del Señor de Zelontla
- Capilla de la Santa Veracruz
- Mina La Dificultad
- Mina de Acosta
- Museo de Medicina Laboral
- Museo Casa Grande
- Museo del Paste
- Parroquia de Nuestra Señora del Rosario
- Portal del Comercio
- Peñas Cargadas
- Panteón Inglés
Las festividades dan vida a la plaza principal a lo largo del año. El Festival del Paste en octubre reúne a panaderos ingleses y mexicanos que comparten recetas auténticas, mientras que el Festival de la Plata en junio reconoce la labor minera.
En enero, la Feria del Dulce Nombre y en diciembre la fiesta de Año Nuevo convocan a habitantes y visitantes con bailes, vendimias y fuegos artificiales.
Cómo llegar a Real del Monte
Real del Monte se ubica a unos 30 minutos en automóvil desde Pachuca, tomando la carretera federal 105.
Desde la Ciudad de México, el viaje dura aproximadamente dos horas por la autopista México–Pachuca y la desviación a Real del Monte.
El nombramiento de Real del Monte como Pueblo Mágico en 2004 consolidó su importancia turística y cultural.
Formando parte del Corredor de la Montaña, comparte rutas y experiencias con localidades como Huasca de Ocampo y Mineral del Chico, atrayendo a viajeros interesados en historia, naturaleza y gastronomía.