Este es el mejor Pueblo Mágico de Hidalgo para comer enchiladas, según la Inteligencia Artificial

Según la IA, las enchiladas mineras de Real del Monte son las mejores. CRÉDITO: (X/@lorenapignon_)

Muchas personas que quieren viajar para conocer la comida de otros lugares tienen curiosidad de saber sobre los mejores sitios de cocina mexicana en los distintos Pueblos Mágicos.

Es por esto que se le preguntó a la Inteligencia Artificial cuáles son las mejores enchiladas del estado de Hidalgo.

Según esta herramienta — que tomó en cuenta ciertos criterios como reseñas y la historia del lugar—, las mejores enchiladas de Hidalgo están en Real del Monte.

Real del Monte celebra su herencia minera con el Festival de la Plata y su gastronomía única atrae visitantes nacionales e internacionales Credito:cuartoscuro

Real del Monte es reconocido por sus enchiladas mineras, un platillo tradicional de la región.

Las enchiladas mineras se preparan con tortillas rellenas de pollo o queso, bañadas en salsa roja o verde y acompañadas de papas, zanahorias y queso fresco.

Este platillo forma parte de la identidad culinaria del pueblo y suele encontrarse tanto en fondas familiares como en restaurantes del centro.

Por qué es el mejor lugar, según la IA

Este es el Pueblo Mágico hay cultura y tradición. Foto: Gobierno de México

Las enchiladas mineras de Real del Monte tienen historia y tradición, ligadas a la época minera y a los ingredientes locales.

El pueblo cuenta con una amplia oferta de lugares donde probar este platillo, desde mercados hasta restaurantes reconocidos por su cocina típica.

La experiencia gastronómica se complementa con el ambiente pintoresco del Pueblo Mágico, lo que lo hace ideal para los visitantes que buscan cocina tradicional.

Prueba las enchiladas en los restaurantes ubicados cerca del centro histórico y en los mercados locales.

Si visitas durante festivales gastronómicos, encontrarás versiones especiales del platillo con ingredientes de temporada, incluso las enchiladas mineras tienen su propio Festival.

Recomendaciones en Real del Monte

El panteón inglés es uno de los atractivos en Real del Monte Foto: Instagram/@enrique.buendia

Bosque del Hiloche

Capilla del Señor de Zelontla

Capilla de la Santa Veracruz

Mina La Dificultad

Mina de Acosta

Museo de Medicina Laboral

Museo Casa Grande

Museo del Paste

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

Portal del Comercio

Peñas Cargadas

Panteón Inglés

Las festividades dan vida a la plaza principal a lo largo del año. El Festival del Paste en octubre reúne a panaderos ingleses y mexicanos que comparten recetas auténticas, mientras que el Festival de la Plata en junio reconoce la labor minera.

En enero, la Feria del Dulce Nombre y en diciembre la fiesta de Año Nuevo convocan a habitantes y visitantes con bailes, vendimias y fuegos artificiales.

Cómo llegar a Real del Monte

Los viajeros pueden acceder fácilmente a Real del Monte desde Pachuca o Ciudad de México, combinando historia, naturaleza y gastronomía local en un solo destino(Imagen Ilustrativa Infobae)

Real del Monte se ubica a unos 30 minutos en automóvil desde Pachuca, tomando la carretera federal 105.

Desde la Ciudad de México, el viaje dura aproximadamente dos horas por la autopista México–Pachuca y la desviación a Real del Monte.

El nombramiento de Real del Monte como Pueblo Mágico en 2004 consolidó su importancia turística y cultural.

Formando parte del Corredor de la Montaña, comparte rutas y experiencias con localidades como Huasca de Ocampo y Mineral del Chico, atrayendo a viajeros interesados en historia, naturaleza y gastronomía.