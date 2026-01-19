¿Cómo se hacen las obleas?

Preparar obleas en casa permite controlar la frescura, calidad de ingredientes y experimentar con diferentes sabores y formas.(IG: tzoalli_productos_de_amaranto)

Las obleas tienen un origen que se remonta a la Europa medieval, donde se preparaban como hostias para ceremonias religiosas.

Los frailes españoles introdujeron la técnica de preparar hostias delgadas a base de harina y agua.

Con el tiempo, la receta se adaptó en los conventos mexicanos, donde las monjas comenzaron a elaborar obleas no solo para fines religiosos, sino también como dulces para compartir en festividades.

En mercados y ferias de todo México, las obleas se convirtieron en un antojo accesible, muchas veces elaboradas de manera artesanal y vendidas por familias que han transmitido la receta de generación en generación.

Las obleas mexicanas presentan variedades como las rellenas de cajeta, de colores brillantes, con amaranto y las tradicionales religiosas crédito qualigeo.eu

Cómo hacer obleas caseras

Ingredientes

1 taza de harina de trigo

½ taza de azúcar glas

½ taza de agua

1 clara de huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Total: 25 minutos

Instrucciones paso a paso

Mezcla la harina de trigo y el azúcar glas en un recipiente. Añade la clara de huevo y la esencia de vainilla. Incorpora el agua poco a poco y mezcla hasta obtener una masa líquida y homogénea. Precalienta una sartén antiadherente a fuego bajo. Vierte una pequeña cantidad de la mezcla en el sartén y, con una espátula, extiéndela formando un círculo muy delgado. Cocina durante 1-2 minutos hasta que la oblea esté seca y ligeramente dorada. Retira con cuidado y deja enfriar sobre una rejilla para que terminen de endurecerse. Repite el proceso hasta terminar la mezcla.

Variedades de obleas en México

Obleas con cajeta: Populares en el centro del país, consisten en dos obleas rellenas con dulce de leche de cabra (cajeta).

Obleas de colores: Se encuentran en ferias y mercados, suelen ser delgadas y de colores llamativos.

Obleas con amaranto: En algunas regiones, se espolvorean con semillas de amaranto o se rellenan con este ingrediente.

Obleas artesanales: Elaboradas con ingredientes tradicionales, como miel, piloncillo o frutas regionales.

Obleas religiosas: Utilizadas en celebraciones religiosas, similares a las hostias pero más grandes y decoradas.

En los mercados y ferias de México, las obleas artesanales se venden como antojito tradicional, con recetas heredadas de generación en generación (MercadoLibre)

Las obleas caseras ofrecen una textura crujiente y delicada, con un sabor sutilmente dulce que se adapta fácilmente a diferentes rellenos o acompañamientos.

Prepararlas en casa permite controlar la frescura y la calidad de los ingredientes, así como experimentar con formas, colores y sabores, logrando un resultado personalizado y único en cada ocasión.

Tips para que las obleas queden perfectas

Usa una sartén antiadherente bien caliente para evitar que la mezcla se pegue.

Extiende la mezcla lo más delgado posible para lograr obleas ligeras y crujientes.

No agregues demasiada mezcla en cada tanda; una cucharada es suficiente para una oblea pequeña.

Deja enfriar completamente las obleas sobre una rejilla para que se endurezcan y no se humedezcan.

Guarda las obleas en un recipiente hermético para conservar su textura.