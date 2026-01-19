México

¿Cómo se hacen las obleas?

Un proceso de transformación llevó a este alimento desde el ámbito religioso hasta convertirse en un dulce popular

Preparar obleas en casa permite controlar la frescura, calidad de ingredientes y experimentar con diferentes sabores y formas.(IG: tzoalli_productos_de_amaranto)

Las obleas tienen un origen que se remonta a la Europa medieval, donde se preparaban como hostias para ceremonias religiosas.

Los frailes españoles introdujeron la técnica de preparar hostias delgadas a base de harina y agua.

Con el tiempo, la receta se adaptó en los conventos mexicanos, donde las monjas comenzaron a elaborar obleas no solo para fines religiosos, sino también como dulces para compartir en festividades.

En mercados y ferias de todo México, las obleas se convirtieron en un antojo accesible, muchas veces elaboradas de manera artesanal y vendidas por familias que han transmitido la receta de generación en generación.

Las obleas mexicanas presentan variedades como las rellenas de cajeta, de colores brillantes, con amaranto y las tradicionales religiosas crédito qualigeo.eu

Cómo hacer obleas caseras

Ingredientes

  • 1 taza de harina de trigo
  • ½ taza de azúcar glas
  • ½ taza de agua
  • 1 clara de huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos
  • Total: 25 minutos

Instrucciones paso a paso

  1. Mezcla la harina de trigo y el azúcar glas en un recipiente.
  2. Añade la clara de huevo y la esencia de vainilla.
  3. Incorpora el agua poco a poco y mezcla hasta obtener una masa líquida y homogénea.
  4. Precalienta una sartén antiadherente a fuego bajo.
  5. Vierte una pequeña cantidad de la mezcla en el sartén y, con una espátula, extiéndela formando un círculo muy delgado.
  6. Cocina durante 1-2 minutos hasta que la oblea esté seca y ligeramente dorada.
  7. Retira con cuidado y deja enfriar sobre una rejilla para que terminen de endurecerse.
  8. Repite el proceso hasta terminar la mezcla.

Variedades de obleas en México

  • Obleas con cajeta: Populares en el centro del país, consisten en dos obleas rellenas con dulce de leche de cabra (cajeta).
  • Obleas de colores: Se encuentran en ferias y mercados, suelen ser delgadas y de colores llamativos.
  • Obleas con amaranto: En algunas regiones, se espolvorean con semillas de amaranto o se rellenan con este ingrediente.
  • Obleas artesanales: Elaboradas con ingredientes tradicionales, como miel, piloncillo o frutas regionales.
  • Obleas religiosas: Utilizadas en celebraciones religiosas, similares a las hostias pero más grandes y decoradas.
En los mercados y ferias
En los mercados y ferias de México, las obleas artesanales se venden como antojito tradicional, con recetas heredadas de generación en generación (MercadoLibre)

Las obleas caseras ofrecen una textura crujiente y delicada, con un sabor sutilmente dulce que se adapta fácilmente a diferentes rellenos o acompañamientos.

Prepararlas en casa permite controlar la frescura y la calidad de los ingredientes, así como experimentar con formas, colores y sabores, logrando un resultado personalizado y único en cada ocasión.

Tips para que las obleas queden perfectas

  • Usa una sartén antiadherente bien caliente para evitar que la mezcla se pegue.
  • Extiende la mezcla lo más delgado posible para lograr obleas ligeras y crujientes.
  • No agregues demasiada mezcla en cada tanda; una cucharada es suficiente para una oblea pequeña.
  • Deja enfriar completamente las obleas sobre una rejilla para que se endurezcan y no se humedezcan.
  • Guarda las obleas en un recipiente hermético para conservar su textura.

