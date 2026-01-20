México

Atún a la vizcaína: sabor tradicional con ingredientes sencillos

Una preparación hogareña que combina mar, huerta y técnica básica para lograr un plato equilibrado, aromático y fácil de replicar

La receta de atún a
La receta de atún a la vizcaína resalta por su sencillez y la combinación armoniosa de ingredientes accesibles y llenos de sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta de atún a la vizcaína destaca por su sencillez bien ejecutada y por la armonía entre ingredientes accesibles. El uso de productos enlatados de buena calidad permite resolver una comida completa sin sacrificar profundidad de sabor ni textura.

El proceso comienza con un sofrito paciente, donde la cebolla y el ajo se cocinan en aceite de oliva hasta liberar sus aromas. La incorporación del jitomate licuado y el perejil transforma esa base en una salsa que se espesa lentamente, creando el soporte ideal para el resto de los componentes.

A medida que la preparación avanza, cada elemento encuentra su lugar: el pescado aporta cuerpo, las aceitunas y alcaparras suman notas salinas, mientras que la papa suaviza el conjunto. El resultado es una elaboración coherente, pensada para compartirse y servirse caliente, con un toque final de frescura.

Receta de atún a la vizcaína

La receta de atún a
La receta de atún a la vizcaína se completa en apenas una hora con quince minutos, permitiendo servir cuatro porciones generosas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás una hora con 15 minutos en hacerla. Al finalizar el rendimiento total será de cuatro porciones.

Ingredientes

  • 1 cebolla, picada
  • 3 ajos, picados
  • 1/2 taza de aceite de oliva
  • 1/4 de taza de perejil, picado + cantidad suficiente para decorar
  • 3 jitomates licuados
  • 500 g de atún enlatado y drenado
  • 250 g de aceitunas verdes deshuesadas
  • 2 cucharadas de alcaparras
  • 3 cucharadas de almendras fileteadas
  • 1 papa cocida, cortada en cubos pequeños
  • 4 chiles güeros en escabeche
  • sal y pimienta negra molida, al gusto

Preparación

  • Fríe en un sartén la cebolla y los dientes de ajo con el aceite de oliva. Añada ¼ de taza del perejil picado y el jitomate licuado, y deje que la preparación se cocine durante 10 minutos, moviéndola constantemente
  • Incorpora el resto de los ingredientes, excepto los chiles, y cocine durante 30 minutos o hasta que la preparación reduzca
  • Salpimienta al gusto, agrega los chiles güeros y deje la preparación sobre el fuego unos minutos más. Sirve con el perejil espolvoreado

El ajo como aliado en la cocina

El ajo, además de su
El ajo, además de su aroma, contribuye profundidad y una dulzura característica tras una cocción paciente en la receta vizcaína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajo cumple una función esencial más allá del aroma. Su presencia en el sofrito aporta profundidad y un sabor persistente que sostiene al resto de los ingredientes sin imponerse. Bien cocido, pierde agresividad y gana dulzura.

Entre sus beneficios, se reconoce su aporte de compuestos naturales que forman parte de una alimentación equilibrada. En cantidades moderadas, se integra con facilidad a diversas preparaciones sin alterar su perfil nutricional.

En esta receta, el ajo actúa como puente entre el aceite de oliva y el jitomate, logrando una base redonda. Su uso picado permite una distribución uniforme, evitando notas dominantes y favoreciendo un resultado armónico.

La cebolla y sus propiedades

La cebolla, cocida a fuego
La cebolla, cocida a fuego lento, aporta dulzura, textura y estructura, destacándose como uno de los pilares de la salsa de atún a la vizcaína.(Imagen ilustrativa Infobae)

La cebolla es el punto de partida del plato y uno de los pilares de su sabor. Al cocinarse lentamente, desarrolla matices dulces que contrastan con la acidez del jitomate y el carácter del pescado.

Sus propiedades la convierten en un ingrediente habitual en la cocina diaria. Aporta textura, humedad y un perfil aromático que se adapta tanto a guisos como a salsas de larga cocción.

En el atún a la vizcaína, la cebolla no solo inicia el proceso, también estructura la salsa. Su correcta cocción garantiza una base suave y envolvente, capaz de integrar todos los componentes sin perder identidad.

