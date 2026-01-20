Aseguran más de 50 mil litros de huachicol y ocho vehículos en Veracruz

Parte de lo hallado por las autoridades (FGR)

Como resultado de dos cateos en Veracruz fueron asegurados miles de litros de hidrocarburo de procedencia ilícita, al parecer huachicol, además de que fueron incautados ocho vehículos.

Se trató de dos acciones, la primera de ellas realizada en el municipio de Isla, sitio en el que agentes revisaron un inmueble ubicado en inmediaciones de la carretera La Tinaja- Acayucan, en el kilómetro 118 225.

Fue en dicho lugar que fueron ubicados 50 mil litros de hidrocarburo, además de cuatro semirremolques tipo cisterna con dos ejes traseros cada uno, así como otro semirremolque con tres ejes traseros y dos tractocamiones.

Lo encontrado en un segundo cateo

Mientras que en un segundo cateo fueron hallados 90 litros de hidrocarburo, además de cinco bidones de plástico. Los uniformados acudieron a la localidad de Nuevo Chicayán, en el municipio de Pánuco para los aseguramientos.

Parte de las labores de los agentes (FGR)

Los operativos también fueron resaltados en el informe diario de acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Todos los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Imágenes compartidas por las autoridades muestran a los diversos agentes en las revisiones, en las cuales participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), así como peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF).

De igual manera efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Marina (Semar) y Policía Estatal apoyaron brindando seguridad perimetral.

El reporte de la SSPC detalla que en “Pensión de la Isla” fueron asegurados 50 mil litros de huachicol, lo cual coincide con lo informado por la FGR. Sin embargo, la institución a cargo de Omar García Harfuch detalla que fueron asegurados 13 vehículos en la entidad.

Elementos de seguridad acudieron a los inmuebles (FGR)

“En Coatzacoalcos, elementos de FGR, Semar y Policía Estatal ejecutaron una orden de cateo a un inmueble, aseguraron 29,500 litros de hidrocarburo y un vehículo con reporte de robo”, añade el informe de la SSPC que recoge las acciones realizadas en el periodo del 16 al 18 de enero.

El robo de hidrocarburo en Veracruz

Cabe recordar que en noviembre de 2025 fueron arrestadas ocho personas junto con 250 mil litros de combustible, una docena de pipas de diversas capacidades, aparatos electrónicos y documentos.

En dicha ocasión la SSPC informó que la detención de los ocho individuos derivó de un reporte sobre una empresa que usaba el manejo de residuos como fachada, pues se dedicaban a almacenamiento y venta de combustible ilegal. Asimismo, la institución calculó que por los indicios asegurados la afectación económica fue de 247 millones 581 mil 164 pesos.