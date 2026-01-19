Operativos contra el narcomenudeo en Veracruz dejan como saldo 26 personas detenidas

Indicios delictivos asegurados en los operativos encabezados por la FGE en Veracruz Crédito: FGE Veracruz

Del 12 al 18 de enero, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) encabezó 13 operativos de cateo en distintos puntos de entidad, los cuales dejaron como saldo 26 detenciones.

Estas acciones, desarrolladas en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, contaron con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Según la información oficial, el objetivo central fue combatir actividades ilícitas y reforzar la seguridad estatal mediante intervenciones directas y focalizadas.

Los resultados fueron informados este lunes 19 de enero por la FGE en sus canales oficiales.

Municipios donde se realizaron los cateos

Las acciones coordinadas abarcaron los siguientes municipios de la entidad:

Tuxpan

Coatzacoalcos

Minatitlán

Xalapa

Altotonga

Tlapacoyan

Martínez de la Torre

Coatepec

Magdalena

Mariano Escobedo

Esta distribución evidencia una estrategia de intervención focalizada en regiones urbanas y rurales.

La mayoría de los detenidos provienen de Xalapa, lo que sugiere que la capital estatal fue uno de los puntos principales de atención en la operación.

El despliegue simultáneo en municipios del norte, centro y sur de Veracruz responde a la intención de las autoridades de cubrir distintas zonas identificadas como relevantes en materia de seguridad.

Según la información difundida, estas áreas fueron seleccionadas por su posible vínculo con actividades ilícitas detectadas durante las investigaciones previas.

26 detenciones: el resultado de las acciones

Los operativos dejaron como resultado la detención en flagrancia de 26 personas, entre los que se encuentran tres menores de edad, quienes fueron trasladados ante el Fiscal Especializado en Justicia Penal para Adolescentes.

La autoridad estatal subrayó que la presentación de los menores ante el fiscal especializado responde al protocolo legal vigente.

La presencia de menores entre los detenidos destaca la complejidad de las actividades ilícitas detectadas durante los cateos.

Las autoridades no detallaron los delitos específicos atribuidos a cada persona, pero informaron que todos los arrestados quedaron relacionados con los objetos y sustancias aseguradas en los distintos operativos.

Amplia lista de objetos asegurados en los operativos

Durante los cateos realizados, las autoridades aseguraron una gran variedad de objetos y sustancias presuntamente vinculadas con actividades ilícitas.

A continuación, el detalle de los principales hallazgos:

Pipas y bolsas tipo ziploc: Utilizadas presuntamente para el consumo y almacenamiento de sustancias ilegales.

Sustancia con características similares al cristal: Material sospechoso de ser droga sintética.

Básculas, jarras grameras y trituradoras: Herramientas empleadas para pesar y preparar dosis de estupefacientes.

Cartuchos balísticos y pistola de diábolos: Elementos relacionados con armas de fuego y posible defensa o intimidación.

Cámaras de videograbación: Equipos posiblemente usados para vigilancia y monitoreo de actividades.

Hierba verde seca: Con características similares a la marihuana, presuntamente destinada a su comercialización.

Pastas color blanco, hongos y pastillas: Diferentes presentaciones de sustancias con apariencia de cocaína y otros estupefacientes.

Elementos para empaque y preparación: Selladora, despicadoras, empaques plásticos y de cartón para dispositivos electrónicos de vapor, empleados en el acondicionamiento de droga.

Lámparas y soplador: Herramientas posiblemente usadas en el procesamiento o resguardo de sustancias.

Accesorios electrónicos: Lentes para cámara, una réplica de arma corta y diferentes cascos, posiblemente utilizados en actividades de vigilancia o protección.

Armas de fuego reales: Incautadas por su relación con posibles actividades delictivas.

Tarjetas bancarias y lector de tarjetas: Materiales relacionados con transacciones financieras.

Cajas con papel para fumar y vapeadores: Asociados al consumo de sustancias.

Rollos para tickets: Potencialmente utilizados en actividades comerciales ilícitas.

Identificaciones oficiales y teléfonos celulares: Documentos y equipos que podrían aportar información relevante a la investigación.

Gomitas presuntamente de cannabis y chaleco táctico: Productos que sugieren la diversificación de métodos de distribución y protección.

Libretas con anotaciones y documentos diversos: Elementos que podrían contener datos sobre operaciones o integrantes de las actividades investigadas.

Puesta a disposición de los detenidos y proceso judicial

Según el reporte oficial, luego de los operativos, todas las personas detenidas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.

En el caso de los menores de edad detenidos, su presentación se realizó ante el Fiscal Especializado en Justicia Penal para Adolescentes, como dicta la normativa vigente.

La autoridad no detalló públicamente los delitos imputados a cada persona, pero confirmó que los arrestos están relacionados con los objetos, sustancias y documentos asegurados durante los cateos