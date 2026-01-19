México

Operativos contra el narcomenudeo en Veracruz dejan como saldo 26 personas detenidas

Las acciones, encabezadas por la Fiscalía General del Estado, fueron el resultado de 13 intervenciones distintas en la entidad

Guardar
Indicios delictivos asegurados en los
Indicios delictivos asegurados en los operativos encabezados por la FGE en Veracruz Crédito: FGE Veracruz

Del 12 al 18 de enero, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) encabezó 13 operativos de cateo en distintos puntos de entidad, los cuales dejaron como saldo 26 detenciones.

Estas acciones, desarrolladas en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, contaron con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Según la información oficial, el objetivo central fue combatir actividades ilícitas y reforzar la seguridad estatal mediante intervenciones directas y focalizadas.

Los resultados fueron informados este lunes 19 de enero por la FGE en sus canales oficiales.

Municipios donde se realizaron los cateos

Las acciones coordinadas abarcaron los siguientes municipios de la entidad:

  • Tuxpan
  • Coatzacoalcos
  • Minatitlán 
  • Xalapa
  • Altotonga
  • Tlapacoyan
  • Martínez de la Torre
  • Coatepec
  • Magdalena
  • Mariano Escobedo

Esta distribución evidencia una estrategia de intervención focalizada en regiones urbanas y rurales.

La mayoría de los detenidos provienen de Xalapa, lo que sugiere que la capital estatal fue uno de los puntos principales de atención en la operación.

El despliegue simultáneo en municipios del norte, centro y sur de Veracruz responde a la intención de las autoridades de cubrir distintas zonas identificadas como relevantes en materia de seguridad.

Según la información difundida, estas áreas fueron seleccionadas por su posible vínculo con actividades ilícitas detectadas durante las investigaciones previas.

26 detenciones: el resultado de las acciones

Los operativos dejaron como resultado la detención en flagrancia de 26 personas, entre los que se encuentran tres menores de edad, quienes fueron trasladados ante el Fiscal Especializado en Justicia Penal para Adolescentes.

La autoridad estatal subrayó que la presentación de los menores ante el fiscal especializado responde al protocolo legal vigente.

La presencia de menores entre los detenidos destaca la complejidad de las actividades ilícitas detectadas durante los cateos.

Las autoridades no detallaron los delitos específicos atribuidos a cada persona, pero informaron que todos los arrestados quedaron relacionados con los objetos y sustancias aseguradas en los distintos operativos.

Amplia lista de objetos asegurados en los operativos

Durante los cateos realizados, las autoridades aseguraron una gran variedad de objetos y sustancias presuntamente vinculadas con actividades ilícitas.

A continuación, el detalle de los principales hallazgos:

  • Pipas y bolsas tipo ziploc: Utilizadas presuntamente para el consumo y almacenamiento de sustancias ilegales.
  • Sustancia con características similares al cristal: Material sospechoso de ser droga sintética.
  • Básculas, jarras grameras y trituradoras: Herramientas empleadas para pesar y preparar dosis de estupefacientes.
  • Cartuchos balísticos y pistola de diábolos: Elementos relacionados con armas de fuego y posible defensa o intimidación.
  • Cámaras de videograbación: Equipos posiblemente usados para vigilancia y monitoreo de actividades.
  • Hierba verde seca: Con características similares a la marihuana, presuntamente destinada a su comercialización.
  • Pastas color blanco, hongos y pastillas: Diferentes presentaciones de sustancias con apariencia de cocaína y otros estupefacientes.
Indicios delictivos asegurados en los
Indicios delictivos asegurados en los operativos encabezados por la FGE en Veracruz Crédito: FGE Veracruz
  • Elementos para empaque y preparación: Selladora, despicadoras, empaques plásticos y de cartón para dispositivos electrónicos de vapor, empleados en el acondicionamiento de droga.
  • Lámparas y soplador: Herramientas posiblemente usadas en el procesamiento o resguardo de sustancias.
  • Accesorios electrónicos: Lentes para cámara, una réplica de arma corta y diferentes cascos, posiblemente utilizados en actividades de vigilancia o protección.
  • Armas de fuego reales: Incautadas por su relación con posibles actividades delictivas.
  • Tarjetas bancarias y lector de tarjetas: Materiales relacionados con transacciones financieras.
  • Cajas con papel para fumar y vapeadores: Asociados al consumo de sustancias.
  • Rollos para tickets: Potencialmente utilizados en actividades comerciales ilícitas.
  • Identificaciones oficiales y teléfonos celulares: Documentos y equipos que podrían aportar información relevante a la investigación.
  • Gomitas presuntamente de cannabis y chaleco táctico: Productos que sugieren la diversificación de métodos de distribución y protección.
  • Libretas con anotaciones y documentos diversos: Elementos que podrían contener datos sobre operaciones o integrantes de las actividades investigadas.

Puesta a disposición de los detenidos y proceso judicial

Según el reporte oficial, luego de los operativos, todas las personas detenidas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.

En el caso de los menores de edad detenidos, su presentación se realizó ante el Fiscal Especializado en Justicia Penal para Adolescentes, como dicta la normativa vigente.

La autoridad no detalló públicamente los delitos imputados a cada persona, pero confirmó que los arrestos están relacionados con los objetos, sustancias y documentos asegurados durante los cateos

Temas Relacionados

Fiscalía General del EstadoVeracruzOperativos de cateoDetencionesXalapaNarcóticosNarcomenudeoEjército mexcanoEstrategia Nacional de SeguridadNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 19 de enero en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 19 de enero

Un giro inesperado podría renovar las esperanzas y estrategias de los equipos

Exatlón México: quién gana la

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este 20 de enero

Esto es de interés para aquellos que van a manejar en la laCiudad de México y el Estado de México este martes

Hoy No Circula en el

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de enero: cierran Ignacio Zaragoza

Sigue las últimas actualizaciones del tránsito en las principales calles y avenidas del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Yeri Mua suma nuevos shows en México: fecha y ciudades para ‘la Bratz jarocha’ del reggaetón mexa

La cantante, que saltó a la fama como influencer, ha anunciado nuevos concierto tras conquistar las plataformas de streaming, alcanzando cifras impresionantes en la oleada del ‘reggaetón mexa’

Yeri Mua suma nuevos shows
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativos en Sinaloa: ocho detenidos,

Operativos en Sinaloa: ocho detenidos, arsenal decomisado y seis vehículos robados asegurados

El Z-40, ex líder de Los Zetas, defiende su inocencia y acusa segregación y aislamiento en cárcel de Virginia

Monitoreo con reconocimiento facial y lector de placas: medidas con las que Puebla busca frenar violencia

Capturan a “El Beliceño” durante cinco cateos simultáneos en Quintana Roo

Harfuch confirmó captura de “El Mantecas”, líder de facción de Los Beltrán Leyva en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Las series de Netflix México

Las series de Netflix México que roban la atención HOY

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 19 de enero

Yeri Mua suma nuevos shows en México: fecha y ciudades para ‘la Bratz jarocha’ del reggaetón mexa

Peso Pluma anuncia gira en EEUU a dos años de cancelar shows en México por amenazas de CJNG

Lupillo Rivera se va a vivir a Brasil y asegura que TelevisaUnivisión sí le da libertad de expresión: " No estamos forzados"

DEPORTES

Tottenham vs Dortmund: a qué

Tottenham vs Dortmund: a qué hora y dónde ver desde México el partido de la Jornada 7 en la Champions League

Inter vs Arsenal: a qué hora y dónde ver desde México el partido más esperado de la J7 en la Champions League

Crisis en América, suman tres partidos sin anotar gol en el comienzo del Clausura 2026

Real Madrid vs Mónaco: a qué hora y dónde ver desde México al cuadro merengue en la Champions League

Jornada 4 Liga Mx Femenil: cuándo y dónde ver cada uno de los juegos