Caen 8 personas en empresa fachada dedicada al huachicol en Veracruz: aseguraron 250 mil litros de hidrocarburo

La empresa en realidad era utilizada para el almacenamiento y venta de hidrocarburo ilegal. Foto: SSPC

Ocho personas fueron detenidas durante un operativo de seguridad en una empresa, ubicada en el municipio de Perote, Veracruz, que tenía como fachada manejar residuos peligrosos, pero que en realidad almacenaba y vendía combustible ilegal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la acción se realizó luego de que se tuviera conocimiento de la existencia de dicha empresa dedicada al huachicol.

El inmueble fue asegurado. Foto: SSPC

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Durante la revisión del lugar se detuvo a 8 hombres, además de asegurar 250 mil litros de combustible, 12 pipas de diferentes capacidades, dispositivos electrónicos y documentación diversa. En tanto, el inmueble también fue asegurado y quedó bajo resguardo.

Foto: SSPC

Las autoridades detallaron que todos los objetos e hidrocarburo asegurados representa una afectación económica estimada de 247 millones 581 mil 164 pesos a la delincuencia organizada.

Tanto lo decomisado como los ocho detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

*Información en desarrollo...