62 años de cárcel para Fernando Martínez: cometió feminicidio contra su pareja sentimental en el Edomex

Fernándo Mártinez fue declarado culpable por el delito de feminicidio. Crédito: FGJEM

La Autoridad Judicial del Estado de México sentenció a Fernando Martínez Martínez a 62 años de prisión luego de que se demostrara su responsabilidad en el feminicidio de su pareja sentimental, ocurrido en agosto del año 2020 en el poblado de San Miguel Ameyalco, municipio de Lerma.

Según informes realizados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FJGEM), este fallo se alcanzó tras recabar y presentar pruebas contundentes durante el proceso penal.

La Fiscalía destacó que la sentencia es resultado de una investigación que logró acreditar plenamente la participación del sentenciado en los hechos.

Además de los 62 años de prisión, se le impusieron sanciones económicas para reparar el daño.

Detalles del crimen ocurrido en San Miguel Ameyalco, Lerma

Los hechos que derivaron en la sentencia se remontan al 4 de agosto de 2020, cuando Fernando Martínez Martínez y la víctima, quien era su pareja sentimental, se encontraban en su domicilio ubicado en el paraje El Arenal, dentro de la comunidad de San Miguel Ameyalco, en Lerma, Estado de México.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ese día el sentenciado inició una agresión física contra la mujer al interior de la vivienda.

La violencia ejercida fue tal que terminó por privarla de la vida, según los datos aportados por las autoridades.

Tras cometer el crimen, Fernando Martínez Martínez huyó del lugar, lo que motivó el inicio de las indagatorias que permitirían su posterior identificación y aprehensión.

El domicilio donde ocurrieron los hechos quedó registrado como la escena del crimen por parte de la Fiscalía mexiquense.

Proceso de investigación y detención de Fernando Martínez Martínez

Después de identificar a Fernando Martínez Martínez como presunto responsable del feminicidio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó a un juez la emisión de una orden de aprehensión.

La petición se fundamentó en los indicios recabados durante la investigación ministerial, los cuales señalaban su implicación directa en el feminicidio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que la orden fue autorizada, elementos policiales ejecutaron su cumplimiento, logrando la detención del acusado.

Tras su captura, Fernando Martínez Martínez fue trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para enfrentar el proceso penal.

La Fiscalía mexiquense resaltó que la aprehensión fue resultado de un trabajo coordinado entre agentes ministeriales y la autoridad judicial, asegurando así que el imputado respondiera ante la ley por los hechos ocurridos en San Miguel Ameyalco.

Sanciones adicionales impuestas al sentenciado

Además de la pena de 62 años y seis meses de prisión, la Autoridad Judicial impuso a Fernando Martínez Martínez una serie de sanciones de carácter económico y civil. Entre ellas figura una multa de 341 mil 4 pesos, la cual debe cubrir como parte de la condena.

El sentenciado también fue obligado al pago de 1 millón 848 mil 300 pesos por concepto de reparación del daño, cantidad que corresponde a la indemnización para la familia de la víctima. Esta medida busca resarcir, en la medida de lo posible, las consecuencias materiales del delito cometido.

Finalmente, la sentencia incluye la suspensión de los derechos políticos y civiles de Fernando Martínez Martínez durante el tiempo que dure la condena, restringiendo su participación en asuntos públicos y el ejercicio de derechos ciudadanos básicos mientras permanezca privado de la libertad.