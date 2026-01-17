Síndica de Morena protesta con máscara de Dalí contra el alcalde de Atizapán, Edomex: acusa “narcogobierno”

Síndica protesta Atizapán de Zaragoza Edomex denuncia corrupción

La segunda síndica municipal de Atizapán de Zaragoza, Leylany Richard, desató una nueva controversia política al presentarse con una máscara inspirada en Salvador Dalí —ícono visual de la serie La casa de Papel— durante la toma de la fotografía oficial del Bando Municipal 2026.

La acción, difundida posteriormente en redes sociales, fue calificada por la propia funcionaria como un acto de protesta silenciosa para “despertar conciencias” frente a lo que denunció como prácticas de corrupción y un presunto “narcogobierno” encabezado por el alcalde Pedro Rodríguez.

En un video publicado en sus plataformas digitales, la síndica emanada de Morena explicó que su vestimenta no fue un gesto de provocación, sino una forma simbólica de expresar su desacuerdo con la conducción del gobierno municipal.

Síndica de Atizapán, Leylany Richard, protesta contra gobierno del alcalde Pedro Rodríguez usando máscara de la serie 'La casa de Papel' Crédito: (Leylany Richard/FB)

“No estoy de acuerdo con estas acciones, con esta corrupción, con este narcogobierno que tiene el presidente municipal Pedro Rodríguez, donde el miedo ha gobernado durante mucho tiempo. Es mi forma de decir basta. Hoy me presento en silencio, pero con un mensaje claro: no vengo a provocar, vengo a despertar conciencias”, afirmó.

La escena no pasó inadvertida dentro del acto oficial. En el material audiovisual también se observa el momento en que la recién nombrada directora de Comunicación Social del municipio, Jessica Díaz, saluda a la síndica, sin embargo, en su expresión facial se percibe incomodidad ante la actitud de la funcionaria morenista, lo que evidenció la tensión política que se vive al interior del Cabildo.

De acuerdo con Richard, la referencia a La casa de Papel responde a la idea de “resistencia” y denuncia frente a un sistema que, sostiene, ha normalizado irregularidades.

La máscara de Dalí, convertida en símbolo de rebeldía en la cultura popular, fue utilizada para subrayar su rechazo a lo que considera un clima de opacidad y miedo dentro del gobierno local.

Otras protestas y denuncias

Directora de Comunicación Social del municipio, Jessica Díaz, saluda a la síndica de Morena, que se tomó la foto para Bando Municipal con máscara de Salvador Dali en forma de protesta (especial)

No es la primera ocasión en que la segunda síndica señala presuntas anomalías en la administración panista. En diversas sesiones de cabildo y pronunciamientos públicos, ha acusado el uso de “software fantasma” en dependencias municipales.

Otro de los casos que ha señalado, es la presunta invasión de más de 40 predios que, asegura, son propiedad del ayuntamiento, sin que hasta el momento se haya actuado para su recuperación o regularización.

Según la funcionaria, estos hechos forman parte de una red de omisiones y posibles actos de corrupción que han sido ignorados por la autoridad municipal.

La segunda síndico de Atizapán, Leylany Arce, denunció que se pagó por un software casi 2 mdp que sigue en prueba Crédito: (Leylany Richard /FB)

Las declaraciones de Richard han generado reacciones encontradas. Mientras simpatizantes de Morena y algunos sectores ciudadanos respaldaron su protesta como un acto de valentía y denuncia, integrantes del gobierno municipal y militantes del PAN consideraron que la acción fue un espectáculo innecesario que politiza un acto institucional y vulnera la investidura del cargo.

Hasta el cierre de esta edición, el presidente municipal Pedro Rodríguez no había emitido una postura oficial sobre las acusaciones vertidas por la síndica ni sobre el acto de protesta durante la fotografía del Bando Municipal 2026. Tampoco se ha informado si el ayuntamiento emprenderá alguna acción administrativa o legal derivada de las declaraciones.

El episodio refleja la polarización política que atraviesa Atizapán de Zaragoza, donde el cabildo se ha convertido en un espacio de confrontación constante entre fuerzas políticas. En este contexto, la protesta simbólica de Leylany Richard abre un nuevo capítulo en la disputa pública por la transparencia, la rendición de cuentas y el rumbo del gobierno municipal.