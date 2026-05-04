¿Comer papaya ayuda a limpiar el hígado graso? (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, diversos estudios han enfocado su atención en los compuestos presentes en la papaya, analizando si su consumo puede aportar beneficios a quienes padecen hígado graso.

Investigadores han evaluado tanto los nutrientes como los antioxidantes y enzimas de esta fruta, con la expectativa de encontrar efectos positivos sobre la salud hepática.

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Al mismo tiempo, las principales instituciones médicas han señalado la importancia de abordar la esteatosis hepática con respaldo científico y precaución ante los remedios caseros.

El debate entre el interés por los alimentos funcionales y la cautela médica continúa vigente, incluyendo a la papaya y su posible papel en el manejo de esta enfermedad.

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Bases científicas sobre el hígado graso y el rol de la papaya

La enfermedad del hígado graso, también llamada esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica (MASLD), se caracteriza por la acumulación de triglicéridos en las células hepáticas.

Este proceso suele ser consecuencia de la obesidad, el sedentarismo y la resistencia a la insulina, factores todos vinculados al síndrome metabólico.

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La patología puede progresar desde una simple acumulación de grasa hasta formas más graves, como la esteatohepatitis, la fibrosis y, en última instancia, la cirrosis.

En la búsqueda de estrategias para revertir el daño hepático, la comunidad científica ha explorado el potencial de ciertos alimentos, entre ellos la Carica papaya.

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Esta fruta contiene enzimas como la papaína y compuestos antioxidantes, lo que ha motivado investigaciones preclínicas sobre sus efectos en el metabolismo hepático.

No obstante, de acuerdo con los consensos de instituciones médicas internacionales —como el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) y la Mayo Clinic— coinciden en señalar que el concepto de “limpieza” hepática mediante un alimento carece de respaldo en la literatura clínica.

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El hígado es un órgano que se auto-regula y desintoxica a través de complejas vías enzimáticas, sin que exista un alimento capaz de acelerar o potenciar ese proceso de manera significativa.

Por lo tanto, los especialistas advierten que cualquier intervención dietética —incluida la incorporación de papaya— debe considerarse como parte de un enfoque integral, y no como una solución aislada.

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La papaya aporta enzimas digestivas y antioxidantes que han sido estudiados en laboratorio por su posible influencia en la salud del hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Componentes de la papaya y sus efectos observados

De acuerdo con el NIH, numerosos estudios en modelos animales han evaluado el efecto de extractos y jugos de papaya sobre la acumulación de lípidos en el hígado.

Los resultados sugieren que ciertos compuestos presentes en la fruta pueden modular vías metabólicas clave, como la síntesis de ácidos grasos y la respuesta inflamatoria.

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Las enzimas proteolíticas, especialmente la papaína, han mostrado en modelos murinos una capacidad para activar la vía AMPK, un regulador central de la energía celular.

La activación de esta vía está asociada a la disminución de la síntesis de grasas y al aumento de la oxidación de ácidos grasos en el hígado.

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Además, los antioxidantes naturales de la papaya, como la vitamina C, el betacaroteno y los flavonoides, pueden ayudar a mitigar el daño celular producido por el estrés oxidativo.

Este tipo de daño es común en el hígado graso, donde la acumulación de lípidos favorece la generación de radicales libres que lesionan las membranas celulares y desencadenan inflamación.

Sin embargo, la mayor parte de la evidencia proviene de estudios preclínicos. Los ensayos en humanos son escasos y de alcance limitado, por lo que no es posible establecer recomendaciones firmes sobre el uso de la papaya como tratamiento específico para el hígado graso.

Directrices oficiales respaldadas por la evidencia

Las principales instituciones de salud insisten en que no existe un tratamiento farmacológico aprobado para la esteatosis hepática no alcohólica.

El abordaje recomendado es el cambio sostenido del estilo de vida: reducción gradual del peso corporal, adopción de una dieta equilibrada, preferentemente basada en el modelo mediterráneo, y práctica regular de ejercicio aeróbico.

Según el NIDDK, una reducción de entre el 5 y el 10 % del peso corporal puede generar mejoras clínicas significativas en la salud hepática.

Estas entidades también recalcan la importancia de evitar el consumo de azúcares simples, harinas refinadas, grasas saturadas y alcohol, factores estrechamente vinculados con el desarrollo y la progresión de la enfermedad.

El consumo de frutas frescas, como la papaya, puede integrarse a una dieta balanceada. Su aporte de fibra, vitaminas y antioxidantes es beneficioso en el contexto global de una alimentación saludable.

No obstante, el consumo debe centrarse en la fruta entera y en porciones moderadas, evitando los extractos concentrados de semillas o de hojas, los cuales han mostrado riesgos de toxicidad cuando se administran en dosis elevadas o de manera prolongada.

Los especialistas señalan que la inclusión de papaya en la dieta debe formar parte de un plan global de cuidado hepático, y no verse como una solución independiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y advertencias sobre extractos y suplementos

A pesar de los posibles efectos positivos observados en estudios con animales, las instituciones de salud advierten sobre la utilización de extractos o suplementos de papaya para tratar el hígado graso.

Se han documentado casos de toxicidad hepática con el uso de preparados concentrados, especialmente a partir de semillas y hojas. Estos efectos adversos incluyen alteraciones en las enzimas hepáticas y potenciales interacciones con medicamentos.

Los organismos oficiales subrayan que las estrategias de “limpieza” hepática, tan promocionadas en redes sociales y medios no especializados, no solo carecen de evidencia, sino que pueden resultar perjudiciales.

Asimismo, la automedicación con suplementos naturales o la realización de dietas extremas puede agravar la situación hepática y poner en riesgo la salud general.

Dieta y prevención

Integrar la papaya como parte de una dieta variada es una opción saludable, siempre que se consuma la fruta fresca.

Su bajo aporte calórico y su perfil nutricional la hacen adecuada para quienes buscan reducir el consumo de azúcares y grasas procesadas.

La fibra presente en la papaya contribuye al control del azúcar en sangre y a la disminución de la absorción de lípidos, lo que puede respaldar la mejoría del perfil metabólico global, pero no puede “limpiar” el hígado graso.

La reversión de la esteatosis depende del mantenimiento de un balance calórico negativo durante varios meses, la exclusión de alimentos ultraprocesados y el control de los factores de riesgo metabólicos.

La papaya puede formar parte de una estrategia nutricional saludable, pero siempre en el marco de las recomendaciones oficiales, evitando la creencia errónea de que algún alimento o suplemento puede reemplazar el tratamiento médico o revertir el daño hepático de manera aislada.