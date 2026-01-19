Pollo a la parrilla con salsa agridulce de frambuesa, un plato que une sabor y creatividad

El pollo a la parrilla con salsa agridulce de frambuesa es una propuesta gastronómica que mezcla tradición y creatividad. La pechuga se cocina de manera precisa sobre la parrilla, mientras que la salsa aporta un equilibrio perfecto entre dulzor y picante, convirtiendo cada bocado en una experiencia única.
Este platillo no solo destaca por su sabor, sino también por la forma en que integra ingredientes funcionales como la frambuesa y la flor de jamaica, que suman antioxidantes, vitaminas y minerales.
La presentación, acompañada de caramelos de jamaica y chile chipotle, lo convierte en un platillo sofisticado y visualmente atractivo.
Receta de pollo a la parrilla con salsa agridulce de frambuesa
Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás 40 minutos en hacerla, más sus tres horas de reposo. Al finalizar solo obtendrás una porción.
Ingredientes
Caramelos de jamaica y chile chipotle
- 100 g de azúcar
- 70 ml de agua
- 1 chile chipotle seco, limpio, sin venas ni semillas.
- 2 flores de jamaica remojadas
Salsa agridulce de frambuesa
- 100 g de frambuesa
- 1 chile chipotle adobado
- 2 cucharadas de cilantro picado finamente
- 20 ml de jugo de limón
- sal al gusto
Pechuga de pollo a la parrilla
- 1 pechuga de pollo deshuesada y sin piel
- 1 cucharadita de mezcla ajo y pimienta negra molida
- 1 cucharadita de comino molido
- sal al gusto
- hojas de perejil al gusto para decorar
Utensilios especiales
- Sartén con parrilla
- Brocha
Preparación
Caramelos de jamaica y chile chipotle
- Coloca el azúcar y el agua en una cacerola a fuego medio durante 5 minutos o hasta lograr un caramelo ámbar claro
- Cubre la flor de jamaica y el chile chipotle con este caramelo y déjalos reposar en una tapete siliconado
- Haz unas líneas de caramelo con ayuda de una cuchara y sobre un tapete siliconado. Reserva los caramelos o déjalos enfriar 5 minutos en el congelador
Salsa agridulce de frambuesa
- Licúa las frambuesas con el jugo de limón, el chile chipotle y vierte la salsa a un sartén a fuego medio y cuécela por unos minutos. Añade el cilantro, la sal al gusto y reserva
Pechuga de pollo a la parrilla
- Espolvorea sobre la pechuga de pollo la mezcla de ajo y pimienta y deja reposar durante unos minutos
- Coloca la pechuga de pollo de forma diagonal sobre una parrilla caliente durante 5 minutos y cúbrela con una tapa. Barniza, con ayuda de una brocha, la pechuga de pollo con la mitad de la salsa de frambuesa y chipotle
- Gira la pechuga de pollo de manera que se formen unos rombos con la parrilla. Barniza con la salsa de frambuesa y cuécela durante 5 minutos o hasta que la pechuga de pollo logre una temperatura interna de 74 º C
- Coloca un poco de Salsa agridulce de frambuesa sobre un plato y sobre ésta la pechuga de pollo. Decora con los Caramelos de jamaica y chile chipotle y las hojas de perejil al gusto
Propiedades de la jamaica
La flor de jamaica es ampliamente reconocida por su contenido de antioxidantes, estos compuestos ayudan a neutralizar radicales libres y protegen al organismo del estrés oxidativo.
También se le atribuyen propiedades digestivas, ya que su consumo puede favorecer la movilidad intestinal y la prevención del estreñimiento, además de contribuir a la hidratación gracias a su contenido natural de agua cuando se utiliza en infusiones.
La jamaica aporta minerales como calcio y hierro, y vitaminas que apoyan la función inmune y la salud cardiovascular, haciendo de esta flor un ingrediente funcional y versátil en diversas preparaciones culinarias, como los caramelos que acompañan la pechuga de pollo de esta receta.
Beneficios nutricionales de las frambuesas
Las frambuesas destacan por su alto contenido de vitamina C, que fortalece el sistema inmune y colabora en la producción de colágeno para la piel.
Además, contienen fibra soluble, que ayuda a regular la digestión y los niveles de azúcar en sangre.
Incorporar frambuesas en la cocina, ya sea en salsas, postres o licuados, no solo aporta un toque frutal y colorido, sino que también añade valor nutricional a los platillos, convirtiéndolas en un ingrediente funcional y delicioso.