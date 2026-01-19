Pollo a la parrilla con salsa agridulce de frambuesa, un plato que une sabor y creatividad

El pollo a la parrilla con salsa agridulce de frambuesa combina tradición culinaria con un toque creativo en cada bocado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo a la parrilla con salsa agridulce de frambuesa es una propuesta gastronómica que mezcla tradición y creatividad. La pechuga se cocina de manera precisa sobre la parrilla, mientras que la salsa aporta un equilibrio perfecto entre dulzor y picante, convirtiendo cada bocado en una experiencia única.

Este platillo no solo destaca por su sabor, sino también por la forma en que integra ingredientes funcionales como la frambuesa y la flor de jamaica, que suman antioxidantes, vitaminas y minerales.

La presentación, acompañada de caramelos de jamaica y chile chipotle, lo convierte en un platillo sofisticado y visualmente atractivo.

Receta de pollo a la parrilla con salsa agridulce de frambuesa

La receta de pollo a la parrilla con salsa de frambuesa integra ingredientes funcionales como la flor de jamaica y ofrece beneficios antioxidantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás 40 minutos en hacerla, más sus tres horas de reposo. Al finalizar solo obtendrás una porción.

Ingredientes

Caramelos de jamaica y chile chipotle

100 g de azúcar

70 ml de agua

1 chile chipotle seco, limpio, sin venas ni semillas.

2 flores de jamaica remojadas

Salsa agridulce de frambuesa

100 g de frambuesa

1 chile chipotle adobado

2 cucharadas de cilantro picado finamente

20 ml de jugo de limón

sal al gusto

Pechuga de pollo a la parrilla

1 pechuga de pollo deshuesada y sin piel

1 cucharadita de mezcla ajo y pimienta negra molida

1 cucharadita de comino molido

sal al gusto

hojas de perejil al gusto para decorar

Utensilios especiales

Sartén con parrilla

Brocha

Preparación

Caramelos de jamaica y chile chipotle

Coloca el azúcar y el agua en una cacerola a fuego medio durante 5 minutos o hasta lograr un caramelo ámbar claro

Cubre la flor de jamaica y el chile chipotle con este caramelo y déjalos reposar en una tapete siliconado

Haz unas líneas de caramelo con ayuda de una cuchara y sobre un tapete siliconado. Reserva los caramelos o déjalos enfriar 5 minutos en el congelador

Salsa agridulce de frambuesa

Licúa las frambuesas con el jugo de limón, el chile chipotle y vierte la salsa a un sartén a fuego medio y cuécela por unos minutos. Añade el cilantro, la sal al gusto y reserva

Pechuga de pollo a la parrilla

Espolvorea sobre la pechuga de pollo la mezcla de ajo y pimienta y deja reposar durante unos minutos

Coloca la pechuga de pollo de forma diagonal sobre una parrilla caliente durante 5 minutos y cúbrela con una tapa. Barniza, con ayuda de una brocha, la pechuga de pollo con la mitad de la salsa de frambuesa y chipotle

Gira la pechuga de pollo de manera que se formen unos rombos con la parrilla. Barniza con la salsa de frambuesa y cuécela durante 5 minutos o hasta que la pechuga de pollo logre una temperatura interna de 74 º C

Coloca un poco de Salsa agridulce de frambuesa sobre un plato y sobre ésta la pechuga de pollo. Decora con los Caramelos de jamaica y chile chipotle y las hojas de perejil al gusto

Propiedades de la jamaica

La flor de jamaica destaca por su riqueza en antioxidantes, vitaminas y minerales, además de sus propiedades digestivas y su contribución a la hidratación. (iStock)

La flor de jamaica es ampliamente reconocida por su contenido de antioxidantes, estos compuestos ayudan a neutralizar radicales libres y protegen al organismo del estrés oxidativo.

También se le atribuyen propiedades digestivas, ya que su consumo puede favorecer la movilidad intestinal y la prevención del estreñimiento, además de contribuir a la hidratación gracias a su contenido natural de agua cuando se utiliza en infusiones.

La jamaica aporta minerales como calcio y hierro, y vitaminas que apoyan la función inmune y la salud cardiovascular, haciendo de esta flor un ingrediente funcional y versátil en diversas preparaciones culinarias, como los caramelos que acompañan la pechuga de pollo de esta receta.

Beneficios nutricionales de las frambuesas

El platillo de pollo a la parrilla, decorado con hojas de perejil y salsa de frambuesa, representa una propuesta gastronómica sofisticada y saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frambuesas destacan por su alto contenido de vitamina C, que fortalece el sistema inmune y colabora en la producción de colágeno para la piel.

Además, contienen fibra soluble, que ayuda a regular la digestión y los niveles de azúcar en sangre.

Incorporar frambuesas en la cocina, ya sea en salsas, postres o licuados, no solo aporta un toque frutal y colorido, sino que también añade valor nutricional a los platillos, convirtiéndolas en un ingrediente funcional y delicioso.