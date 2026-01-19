Joaquín Díaz Mena rinde su Primer Informe de Gobierno: destaca avances sociales, seguridad y obras en Yucatán

El gobernador Joaquín Díaz Mena rindió su primer informe de gobierno en Yucatán. (Especial)

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, presentó su Primer Informe de Gobierno en Mérida, donde aseguró que su administración avanza con rumbo definido y un enfoque cercano a la población.

Durante el acto, realizado este domingo 18 de enero de 2026, el mandatario subrayó que su gestión ha priorizado la reducción de la desigualdad y el desarrollo de comunidades históricamente relegadas. Según el propio Díaz Mena, el 87% de los compromisos asumidos para todo el sexenio ya cuenta con presupuesto asignado y se encuentran en ejecución.

“Las puertas del Palacio de Gobierno están abiertas de par en par para todas y todos, mediante las Audiencias con el Pueblo, y replicando este ejercicio en colonias y comunidades a través de los Diálogos con el Pueblo”, afirmó el mandatario.

Impulsos sociales y educativos

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, presentó su primer informe de gobierno con énfasis en programas sociales, mejora de infraestructura, impulso al campo y acciones de seguridad en todo el estado. (Especial)

El titular del Ejecutivo estatal, acompañado por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, representante personal de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó las acciones orientadas a la equidad.

Destacó el programa Mujeres Renacimiento, que incrementará el apoyo económico a madres autónomas hasta tres mil pesos bimestrales a partir de enero de 2026. Además, informó sobre la apertura de 31 Centros Libre, espacios seguros y cercanos donde mujeres reciben atención psicológica, jurídica y social.

En materia de producción familiar, el gobernador resaltó que se impulsó la creación de huertos y producción de traspatio en beneficio de más de 2,200 familias, fortaleciendo la soberanía alimentaria y el ingreso en los hogares. Para el sector ganadero, el subsidio para mejoramiento genético aumentó de 20 mil a 30 mil pesos por semental y se entregaron apoyos directos para el repoblamiento del hato: cinco mil pesos por novillona destete y nueve mil pesos por vaquillona, sumando más de 1,500 apoyos en 72 municipios.

Joaquín Díaz Mena destacó en su informe avances en reducción de desigualdad, apoyos económicos para mujeres, rehabilitación de caminos rurales y fortalecimiento de servicios de salud y educación en Yucatán. (Especial)

En el ámbito educativo, el gobernador reportó la entrega de más de 200 mil paquetes de útiles, uniformes, zapatos y chamarras para estudiantes de nivel básico. También anunció la creación de las Becas Juventudes Renacimiento, destinadas a más de nueve mil universitarios de instituciones públicas que no accedían a apoyos federales.

Campo, salud, pesca y seguridad

Durante su comparecencia en el Centro Internacional de Convenciones de Mérida, Díaz Mena expuso la rehabilitación de más de 750 kilómetros de caminos rurales en más de 80 municipios, con una inversión de 60 millones de pesos. Más de seis mil productores han recibido herramientas, insumos y maquinaria, además de la instalación de mil sistemas de riego con paneles solares para tecnificar más de 2,200 hectáreas. Estos apoyos buscan fortalecer la producción agrícola y ganadera.

Invitados al Primer Informe de Gobierno de Joaquín Díaz Mena. (Especial)

“Mientras sea gobernador, la tierra no volverá a ser olvidada, los productores yucatecos no caminarán solos y el campo yucateco recuperó el rumbo”, expresó Díaz Mena durante el evento.

En materia de pesca, el mandatario informó sobre la entrega de kits del esquema Seguridad en el Mar a más de 12 mil pescadores, los cuales incluyen chalecos, radios con GPS y botones de emergencia. Además, se distribuyeron más de 170 motores ecológicos fuera de borda con una inversión superior a 16 millones de pesos.

En materia de salud, el gobierno estatal destinó más de 107 millones de pesos en infraestructura y equipamiento para clínicas municipales, 180 millones en equipo de última generación y 450 millones en insumos para el Hospital de Alta Especialidad. El mandatario informó sobre la construcción del nuevo Hospital O’Horán y la próxima apertura del Hospital de la Marina en Progreso.

El gobernador aseguró que Yucatán avanza con la puesta en marcha de programas de apoyo al sector pesquero, la instalación de sistemas de riego y el fortalecimiento de la capacitación policial. (Especial)

En el rubro de seguridad, Díaz Mena destacó la adquisición de 630 nuevas patrullas, la mejora de servicios de monitoreo y vigilancia del C5i, así como la inversión en capacitación policial. Anunció que este año abrirá un nuevo centro de formación policial para profesionalizar a los elementos de la corporación.

Obras públicas, prevención social y presencia regional

El gobernador enfatizó la reactivación de la obra pública en colonias de Mérida y municipios a través del Plan Bienestar, con una inversión cercana a cuatro mil millones de pesos en infraestructura y espacios públicos. Además, detalló la construcción de los Pilares Renacimiento, con una meta de crear 35 espacios en todo el estado para promover educación digital, deporte, arte y música.

En el ámbito de la prevención social, Díaz Mena mencionó la estrategia Aliados por la Vida, que ha permitido realizar más de 5,300 acciones de prevención social del delito en escuelas, colonias y espacios públicos, principalmente en municipios con mayor incidencia delictiva.

El primer informe de gobierno de Joaquín Díaz Mena. (Especial)

En su informe, Díaz Mena estuvo acompañado por figuras como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, las gobernadoras de Campeche y Veracruz, Layda Sansores y Norma Rocío Nahle, y el gobernador de Chiapas, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar.

También asistieron altos funcionarios federales y estatales, incluyendo al director general del Banco del Bienestar, Víctor Lamoyi Bocanegra; el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco Marrufo; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López; el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; el director nacional de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras; y el procurador general de Trabajo del Gobierno de México, Plácido Morales Vázquez.