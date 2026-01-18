México

Sheinbaum presenta el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí de Guanajuato y Querétaro, desde San Miguel de Allende

Fueron presentados los principales avances del plan enfocado en garantizar los derechos de las comunidades indígenas.

Este domingo desde San Miguel de Allende, en Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí de Guanajuato y Querétaro, enfocado en garantizar los derechos históricos, culturales y territoriales de las comunidades indígenas.

Durante el acto realizado en la comunidad de La Cruz del Palmar, en las afueras de San Miguel de Allende, la mandataria destacó el compromiso del Gobierno de México para atender las demandas de los pueblos originarios y proteger sus espacios sagrados, identidad cultural y sistemas de gobierno tradicional.

Este plan, resultado de la colaboración entre autoridades federales e indígenas, contempla cuatro ejes temáticos:

  • Lugares y sitios sagrados, cultura e identidad,
  • Tierra, territorio y medio ambiente,
  • Gobierno tradicional, paz y seguridad,
  • Bienestar común.

El Gobierno federal ha destinado más de 686 millones de pesos para avanzar en estos ejes, con programas y acciones que buscan, entre otros objetivos, la protección de sitios sagrados, la regularización y defensa del territorio ancestral, y el fortalecimiento comunitario de estas etnias.

