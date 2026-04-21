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Claudia Sheinbaum se reúne con primer ministra de Japón: buscan fortalecer el comercio y la inversión entre ambos países

La jefa de Estado informó que en México existen al menos 1,600 empresas japonesas que han creado alrededor de 350 mil empleos directos

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Crédito: Gobierno de México)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Crédito: Gobierno de México)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer a través de su cuenta oficial de X, sobre la reunión que mantuvo con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, el pasado 20 de abril.

“Hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países en el terreno de la inversión, el comercio y la cooperación“, escribió la mandataria mexicana.

Agradeció el apoyo de la Agencia de Cooperación en materia ambiental, por sus proyectos enfocados en ríos y contaminación atmosférica. “Propuse seguir ampliando este marco para otros temas”, aseguró.

Por otro lado, reveló que en México existen más de 1,600 empresas provenientes de Japón, las cuales se encuentran establecidas en varias regiones del país, creando alrededor de 350 mil empleos directos.

“Acordamos seguir trabajando en la relación estratégica de ambos países”, finalizó la jefa de Estado.

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

México y Japón acuerdan impulsar la materia energética

Ambas naciones acordaron impulsar la cooperación en materia energética ante el contexto internacional marcado por la guerra en Medio Oriente, que ha generado tensiones en el suministro global de energía.

Claudia Sheinbaum y Sanae Takaichi coincidieron en la importancia de reforzar la colaboración para hacer frente al problemas dentro de los mercados energéticos, particularmente en lo relacionado con el abastecimiento de petróleo y gas. Japón, al depender en gran medida de importaciones, busca fortalecer vínculos con países estratégicos como México.

Durante el diálogo, también se abordó la posibilidad de ampliar la cooperación hacia temas de seguridad económica, así como mejorar el entorno para las empresas japonesas en el país.

Los dos gobiernos reafirmaron su interés en fortalecer la relación bilateral para continuar promoviendo el comercio y la inversión entre ambas naciones.

Sheinbaum envía solidaridad tras terremoto en Japón

La presidenta de México expresó su solidaridad con Japón tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el norte del país asiático y generó una alerta de tsunami. Durante su conferencia matutina del pasado 20 de abril, manifestó el respaldo del pueblo mexicano y señaló que se mantendrían atentos a la información, con la esperanza de que no hubiera pérdidas humanas.

El sismo ocurrió frente a la costa de la prefectura de Iwate y fue percibido incluso en Tokio debido a su intensidad. Aproximadamente 40 minutos después, se registró un maremoto de 80 centímetros en la zona, lo que llevó a las autoridades a emitir una serie de advertencias y recomendaciones preventivas a lo largo de la costa nororiental.

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