México

Sheinbaum se reúne con economistas, destaca crecimiento y fortaleza económica de México como temas centrales

En la reunión asistieron secretarios de Estado como Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente

(Foto: X/@Claudiashein)
(Foto: X/@Claudiashein)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó la tarde de este 17 de enero de 2026, a través de sus redes sociales, sobre una reunión celebrada en Palacio Nacional con un grupo de economistas.

Durante el encuentro, se abordaron temas relacionados con el crecimiento y la fortaleza económica de México:

“En Palacio Nacional, nos reunimos con economistas para conversar sobre el crecimiento y la fortaleza económica de México con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social”.

En la agenda de la presidenta para este sábado se prevé que acuda a la inauguración del Hospital General Regional No. 25 “Ignacio Zaragoza” del IMSS, ubicado en calzada Ignacio Zaragoza en Ciudad de México.

Marcelo Ebrard anunció inversión millonaria en México

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía, informó sobre una inversión de mil 300 millones de dólares por parte de la empresa Pilgrim’s en México. El anuncio tuvo lugar durante la conferencia “Mañanera del Pueblo” del pasado 15 de enero, con la presencia del CEO global de la compañía.

Pilgrim’s destinará estos recursos durante el actual sexenio. El proyecto contempla la generación de más de 4 mil empleos directos en distintas entidades.

Ebrard subrayó que esta inversión se alinea con los objetivos del Plan México, orientados a incrementar la producción nacional en el sector alimentario. Al concluir el proyecto, México reducirá en 35% sus importaciones de pollo, ya que ese volumen se producirá localmente.

México buscará mantener T-MEC

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, confirmó que México ya revisa el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con el objetivo de garantizar su continuidad. Destacó que la prioridad estratégica del gobierno es mantener el acuerdo, fortalecer el sistema de solución de controversias y asegurar reciprocidad en temas laborales y otras áreas.

El funcionario subrayó que el tratado ha facilitado el crecimiento del comercio y la generación de empleos, resaltando que México es actualmente el principal cliente de Estados Unidos. El documento que México presentará a finales de enero incluirá los avances y la relevancia del acuerdo para el país y sus socios.

Trabaja con la gobernadora de Morelos y la Secretaría de Economía para generar empleos y apoyar a la manufactura automotriz como al campo Crédito: Presidencia

Ebrard señaló que, aunque no se pueden modificar disposiciones legales estadounidenses sobre aranceles, el mecanismo de solución de controversias del T-MEC contribuye a reducir la incertidumbre en este aspecto. Tras consultas con sectores productivos nacionales, existe consenso en mantener el tratado sin cambios sustanciales, apuntando a su consolidación y mejora en beneficio de la economía mexicana:

“Lo vamos a presentar, pero en esencia lo que vimos es que nadie plantea que se modifique sustancialmente el tratado. Hay un consenso en favor de que se mantenga”.

Cinco datos destacados sobre Sheinbaum, inversión en México y T-MEC

  1. Claudia Sheinbaum se reunió con economistas en Palacio Nacional para hablar sobre el crecimiento económico de México.
  2. Sheinbaum asistirá a la inauguración del Hospital General Regional No. 25 del IMSS en la Ciudad de México.
  3. Marcelo Ebrard anunció que Pilgrim’s invertirá 1,300 millones de dólares en México.
  4. La inversión de Pilgrim’s generará más de 4,000 empleos y reducirá las importaciones de pollo en 35%.
  5. México trabaja en la revisión del T-MEC para mantenerlo sin cambios importantes y fortalecer la economía.

