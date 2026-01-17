El general Enrique Covarrubias López se retira de la Subsecretaría de la Defensa Nacional

El general concluyó su carrera militar al alcanzar los 65 años. (Facebook/José Luis Cruz Lucatero)

El retiro de Enrique Covarrubias López como subsecretario de la Defensa Nacional marcó un nuevo capítulo en la estructura de mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La dependencia informó sobre los recientes cambios en su alto mando, resultado del pase a retiro por edad de Covarrubias, quien finalizó su servicio activo al cumplir 65 años, de acuerdo con la normatividad vigente en las Fuerzas Armadas.

La reconfiguración administrativa designó al general de División de Estado Mayor Enrique Martínez López como nuevo subsecretario de la Defensa Nacional, tras desempeñarse como Oficial Mayor de la misma dependencia. En consecuencia, la Oficialía Mayor pasará a estar a cargo del general de División de Estado Mayor Hernán Cortés, quien dirigía la Guardia Nacional hasta este nombramiento. Además, la comandancia de la Guardia Nacional será asumida por el general de División de Estado Mayor Guillermo Briseño Lobera, completando así una serie de relevos institucionales definidos para asegurar la continuidad operativa de la SEDENA.

Enrique Covarrubias López, subsecretario de la Defensa Nacional en febrero de 2025 encabezó la Ceremonia de graduación de la “Escuela Militar de Graduados de Sanidad”. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Estos movimientos se registraron en el contexto de los procesos de rotación y ascenso contemplados para 2026, en línea con las prácticas de renovación administrativa de las fuerzas armadas mexicanas. Covarrubias López deja el cargo de segundo al mando de la SEDENA, posición que ocupó bajo la titularidad del general de División Ricardo Trevilla Trejo, actual secretario de la Defensa Nacional.

Trayectoria y los cargos que ocupó de Enrique Covarrubias López

Originario de Ameca, Jalisco, Enrique Covarrubias López ingresó al Ejército Mexicano en septiembre de 1976. Se graduó como subteniente de Caballería en el Heroico Colegio Militar y obtuvo una licenciatura en Administración Militar. Entre sus estudios avanzados figuran una maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensas Nacionales, así como diplomados y cursos en inteligencia y mando realizados en México, Guatemala y España.

La trayectoria de Covarrubias López incluye funciones internacionales, como asesor de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra y representante militar en las embajadas mexicanas de Francia, Bélgica y Países Bajos. En el ámbito nacional, fue comandante de la 69 Batallón de Infantería en Coahuila en 2018, comandante en la 42 Zona Militar de Chihuahua en 2020 y luego en la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán, Michoacán.

Enrique Covarrubias López fue designado como el subsecretario de la Defensa Nacional para el gobierno de Claudia Sheinbaum. (Facebook/Luis Nava)

En enero de 2023, Covarrubias López asumió la comandancia de la XII Región Militar, con sede en Irapuato, Guanajuato, que abarca también los estados de Michoacán y Jalisco. Ese mismo año, la SEDENA ratificó su ascenso al grado de general de División de Estado Mayor. Entre los reconocimientos que recibió figura la distinción de “Ciudadano Distinguido” por el municipio de Apatzingán, donde fue homenajeado por su labor al frente de la 43 Zona Militar.

El relevo de mandos en la SEDENA ocurre mientras la administración encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo integró a Covarrubias a la lista de perfiles estratégicos al inicio de su gobierno en 2024. La experiencia y carrera militar del general Covarrubias han dejado una huella en la estructura castrense mexicana, en un contexto de renovación institucional y continuos ajustes dentro del Ejército y la Guardia Nacional.