México

Mordida de perro policía fue clave para captura de hombre armado que usó a su madre como rehén en Baja California

El agente canino Kilo fue el encargado de llevar el operativo con éxito

Opertativo de la Fuerza Estatal
Opertativo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y la Agencia Estatal de Investigación. (Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California reportó la detención de un hombre que mantenía como rehén a su madre, tras una intervención coordinada en la que participó el agente canino Kilo.

El operativo de alto riesgo en conjunto con la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Polícia Municial y la Agencia Estatal de Investigación, logró la liberación de la mujer privada de su libertad por culpa de su hijo, identificado como José Manuel “N”, quien se encontraba armado y atrincherado en un domicilio.

Los hechos ocurrieron en un domicilio del fraccionamiento Valle de Puebla, en Mexicali, donde tras varias amenzas por parte del agresor hacía la víctima y los elementos de seguridad, pudieron arrestar al sujeto con éxito, quien portaba un arma de fuego e impedía que su madre saliera del domicilio.

Durante las acciones de seguridad, las autoridades intentaron activar el protocolo de negociación psicológica con el objetivo de llegar a un acuerdo pacífico, pero el agresor respondió con disparos al aire, elevando el riesgo para los presentes.

Detienen a hombre que tenía
Detienen a hombre que tenía a su madre como rehén en Baja California. (captura de pantalla)

Derivado de esta situación de riesgo, se ordenó aumentar el despliegue de agentes y la intervención de Kilo, quien con una mordida logró calmar al hombre armado, para poder ser capturado sin que la rehén fuera lesionada.

José Manuel “N”, de 37 años de edad, quedó a disposición de las autoridades locales, para la investigación correspondiente. Durante el operativo también se aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros.

La madre del agresor fue atentida por médicos tras presentar algunos golpes físicos, y posteriormente fue puesta bajo resguardo de la polícia. El caso tendrá seguimiento legal para poder lograr dictar alguna sanción al acusado, y se espera que la víctima pueda ser apoyada con ayuda psicológica.

Hasta el momento no se tiene mayor información sobre la detención del hombre, ni acerca de los detalles del tiempo que la mujer estuvo como rehén de su hijo, sufriendo violencia física y psicológica, las autoridades darán seguimiento al caso y comenzar con una carpeta de investigación que lleve a darle el castigo correspondiente al culpable.

De acuerdo con la Físcalia General del Estado de Baja California (FGEBC), esta caso fue reportado como violencia familiar, sumándose a uno de los tantos que suceden diariamente en el país, y de los cuales la mayoría quedan impunes.

