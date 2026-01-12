Delcy Rodríguez responde a Trump: "Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en EEUU"

Durante una comparecencia en La Guaira, Delcy Rodríguez declaró que en Venezuela existe una presidenta encargada y que el presidente legítimo del país se encuentra actualmente retenido en Estados Unidos. Estas afirmaciones surgieron tras la publicación en redes sociales por parte de Donald Trump de una página de Wikipedia modificada, donde se le refería como "presidente interino" del país sudamericano. Según detalló el medio, Rodríguez aprovechó la ocasión para recalcar que el gobierno venezolano permanece en funciones tras la reciente captura de Nicolás Maduro y que Estados Unidos mantiene bajo su custodia tanto al propio Maduro como a su esposa, Cilia Flores.

Tal como informó la fuente, Delcy Rodríguez respondió directamente al presidente estadounidense y cuestionó la veracidad de la información difundida en plataformas digitales. "He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela. Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en Estados Unidos", fue la declaración que realizó Rodríguez durante la supervisión del reinicio de clases posteriores a la operación militar estadounidense en territorio venezolano.

El medio consignó que la controversia se desató luego de que Trump compartiera en sus perfiles digitales una captura de pantalla editada de Wikipedia. En dicha imagen, se afirmaba que el mandatario estadounidense asumió el cargo de "presidente interino" de Venezuela en enero, fecha que coincide con la acción militar estadounidense y la posterior aprehensión de Nicolás Maduro y su esposa. La publicación no incluía comentarios adicionales de Trump, aunque generó reacciones tanto dentro como fuera de Venezuela por la sugerencia de un cambio abrupto en el liderazgo político del país.

De acuerdo con la misma fuente, Rodríguez se mostró contundente al rechazar esta narrativa y remarcó la legitimidad del gobierno encabezado por su figura. Expresó también la necesidad de reafirmar tanto la soberanía como la independencia venezolana ante los recientes acontecimientos. Mencionó que el país continúa trabajando para fortalecer sus enlaces internacionales bajo principios de legalidad, buscando no solo reivindicar su estatus soberano sino también proteger los derechos nacionales frente a actores externos.

Según publicó el medio, Delcy Rodríguez apuntó que la asunción de su cargo ocurrió tras la captura de Maduro, mientras el presidente de Estados Unidos anunciaba que había cancelado una nueva ofensiva militar contra Venezuela. Trump habría justificado esa decisión alegando una supuesta cooperación por parte del gobierno venezolano luego de la detención del mandatario y su entorno cercano. Esta mención fue publicada pocos días después del operativo, en el que Washington llevó a cabo acciones militares en el país caribeño.

La fuente reportó que el refuerzo de la narrativa de autonomía fue uno de los puntos centrales del pronunciamiento de Rodríguez. Al supervisar el regreso de estudiantes a las aulas, la presidenta encargada insistió en que la situación actual de Venezuela responde a una dinámica interna, no a la imposición de fuerzas foráneas. Insistió en la importancia de que la comunidad internacional respete los canales de interlocución legítimos y se abstenga de intervenir de modo unilateral en los asuntos venezolanos.

El medio resaltó que la alteración de la página de Wikipedia y su difusión por Trump intensificó el debate internacional sobre la legitimidad del poder en Caracas. Organizaciones y actores extranjeros manifestaron opiniones divididas frente a la versión promovida por el presidente estadounidense, mientras voceros venezolanos reiteraron la vigencia de las autoridades locales. Asimismo, Rodríguez adelantó que se mantendrán encuentros diplomáticos para exponer la postura de Venezuela en los principales foros multilaterales, siempre bajo el compromiso de defender la autonomía nacional y rechazar la injerencia.

De acuerdo con lo informado, el discurso de Delcy Rodríguez surge en un contexto donde las versiones y teorías sobre la dirección política de Venezuela compiten en las plataformas internacionales, amplificadas tanto por la acción militar de Washington como por la comunicación digital de altos funcionarios estadounidenses. La mandataria encargada enfatizó la continuidad constitucional del gobierno y el avance hacia la normalización educativa y social pese al reciente operativo militar y la detención del expresidente y su esposa.

El mismo medio indicó que, aunque el escenario político permanece alterado y existen tensiones entre los gobiernos de Washington y Caracas, Rodríguez insistió en proyectar una imagen de estabilidad institucional. Mencionó que los intercambios diplomáticos buscarán aclarar la posición venezolana y que el país exigirá respeto a su autodeterminación para resolver cualquier disputa sin intromisiones foráneas.