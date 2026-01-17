Marina se reestructura y anuncia nuevos mandos en subsecretaría y jefatura de operaciones

Ceremonia de entrega-recepción de mandos. Foto: Marina

La Secretaría de Marina-Armada de México rediseñó su estructura orgánica con el objetivo de fortalecer el Poder Naval de la Federación y proteger los intereses marítimos nacionales.

El nuevo diseño consta en la creación de la Jefatura de Operaciones Navales y la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios, quienes estarán encargadas de velar las operaciones en la mar en el país.

Durante la Ceremonia de Toma de Protesta y Entrega-Recepción de Altos Funcionarios, realizada este viernes 16 de enero, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, dio lectura a la orden y entregó el nuevo deber a los encargados de las nuevas instituciones.

Desde la Ciudad de México, el Almirante Gerardo de Jesús Toledo Guzmán entregó la Inspección y Contraloría General al Almirante Carlos Eduardo L’Eglise Escamilla, quien tomó protesta. En el acto también se hizo entrega de una insignia al Inspector saliente por su desempeño.

Como parte de los cambios también se sustituyó el Estado Mayor General de la Armada por la Jefatura de Operaciones Navales -en el ámbito operativo- estableciendo así una evolución en la estructura de mando.

Esta Jefatura estará a cargo del Almirante José Manuel Salinas Pérez, como el Mando Superior en Jefe Estratégico, y tiene responsabilidad directa sobre las operaciones navales en todo el territorio nacional.

La institución contará con tres Subjefaturas, cuatro Coordinadoras, once Secciones y una diversidad de órganos administrativos y operativos especializados, incluyendo once Mandos Superiores en Jefe Operacionales.

Todos estos organismos quedan subordinadas de manera directa al Alto Mando. El diseño busca garantizar la planeación, coordinación, adiestramiento, ejecución y supervisión efectiva de las operaciones marítimas, aéreas y terrestres.

Un eje relevante de la restructuración es la creación de la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios, publicada en el Reglamento Interior el 11 de diciembre de 2025.

Bajo el liderazgo de Toledo Guzmán, esta subsecretaría centraliza la conducción estratégica del sector marítimo-portuario nacional y asume la dirección del Sistema Marítimo Mexicano.

Dentro de la Subsecretaría destacan la Unidad de la Autoridad Marítima Nacional —enfocada en las operaciones diarias— y la Unidad de Puertos y Marina Mercante, responsable de los aspectos normativos y de política pública.

Durante la ceremonia, el secretario de Marina subrayó que la reestructura permite una mejor respuesta ante amenazas como la ciberseguridad y el crimen organizado.

“Esta reestructuración, aprobada en la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, responde a la necesidad de adaptarnos a los nuevos desafíos, como la ciberseguridad y la lucha contra el crimen organizado. Esto nos permitirá no sólo mantener la seguridad marítima, sino también responder de manera más eficaz y coordinada”, explicó.

Resaltó además que la restructuración con dos Subsecretarías fortalece a la institución en sus funciones relacionadas con la investigación oceanográfica, protección ambienta, sistema de alerta, desarrollo tecnológico, entre otros.

La Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios impulsará la seguridad interior y exterior, la competitividad de los puertos y fomentará la sostenibilidad ambiental y el comercio exterior, situando a México como un referente en el ámbito marítimo internacional.

Morales Ángeles destacó también la vinculación de esta reforma con los objetivos federales para responder con mayor rapidez y eficacia los desafíos del siglo XXI.

El alcance de los cambios abarca la seguridad interior y exterior, la eficiencia portuaria y la protección ambiental, reforzando la capacidad de la Marina para enfrentar delitos, resguardar la economía marítima y representar a México en el escenario internacional.

Asimismo, se potencia la gobernanza en puertos, el comercio exterior y la acción ante desafíos como la migración irregular, el tráfico ilícito y la preservación de los recursos marinos.