En el marco de la reforma electoral Claudia Sheinbaum pide a jóvenes no olvidar el desafuero ni los fraudes electorales

La presidenta visitó el municipio de Tlalnepantla en el Estado de México para la entrega de tarjetas de Programas para el Bienestar

Frente a los asistentes en Tlalnepantla, Sheinbaum pidió no olvidar temas electorales del pasado. (Foto: Presidencia)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, instó a las nuevas generaciones a no olvidar episodios clave de la historia política nacional, como el desafuero y los fraudes electorales, durante la entrega de tarjetas de Programas para el Bienestar en Tlalnepantla, Estado de México, este viernes 16 de enero de 2026.

En el acto, la mandataria federal vinculó la memoria histórica con la consolidación de la democracia y la defensa de los derechos sociales, su discurso toma relevancia en el marco de la reforma electoral, un tema muy debatido en la conversación pública en las últimas semanas.

Claudia Sheinbaum pide a jóvenes hablar de historia “electoral” en México

Durante su intervención, Sheinbaum relató que durante su visita de supervisión en la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 295 en Ecatepec, preguntó a estudiantes de secundaria en qué año nacieron y al descubrir que muchos de ellos nacieron en 2013, subrayó que no vivieron el desafuero ni los fraudes electorales que marcaron el rumbo del país en décadas pasadas.

“Prácticamente su vida ya la hicieron con la Transformación, con nuevos derechos”, dijo la presidenta, quien pidió a la juventud informarse sobre estos episodios para “valorar” los cambios alcanzados. La mandataria remarcó que la Cuarta Transformación tiene sentido solo si se reconoce el proceso histórico que la antecede.

Al abordar la historia reciente, la presidenta recordó que durante 36 años prevaleció en México un modelo económico y político que marginó a las mayorías y favoreció a unos cuantos.

Sheinbaum reiteró el tema de justicia social durante su gobierno. (Foto: Presidencia)

Explicó que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018 marcó el inicio de una transformación que permitió la recuperación de derechos sociales y la ampliación de la participación democrática. “Cuando el pueblo toma en sus manos el destino de la nación, la nación se transforma”, afirmó.

Programas sociales y reconocimiento a las mujeres

En el evento en Tlalnepantla, Sheinbaum supervisó la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Adultos Mayores, y reiteró que el acceso a estos programas representa el resultado directo de la movilización social y las reformas impulsadas por el actual gobierno.

“No cualquier país en el mundo tiene una pensión universal para adulto mayor”, sostuvo. Además, destacó la necesidad de reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas en la vida familiar y social.

“Cuando llegamos a los 60 años, muchas seguimos cuidando, ahora a los nietos, y ese esfuerzo debe ser reconocido”, afirmó la presidenta. Reiteró que los datos oficiales señalan que en el Estado de México hay más de 424 mil beneficiarias de la pensión para mujeres y 1.8 millones de adultos mayores inscritos en el programa.

El pasado jueves, 15 de enero, la presidenta se reunió con la Comisión de la Reforma Electoral, así como con los coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión, con la finalidad de ver las conclusiones de los trabajos de los encomendados y trazar la ruta que tendrá la propuesta electoral impulsada desde Palacio Nacional.

