Jorge Álvarez Máynez se lanza contra Sheinbaum por reforma electoral: “Nos robaron con la sobrerrepresentación”

Claudia Sheinbaum explica representación de plurinominales con ejemplo de MC Crédito: Gobierno de México

Este 16 de enero de 2026, el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, se posicionó respecto a la posición de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, en defensa de la reforma electoral que impulsa, proyecto que aún no se ha dado a conocer, pero ya causa incertidumbre y hasta posicionamientos que cuestionan sobre la necesidad del movimiento electoral.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre MC?

En su cuenta de X, el dirigente nacional del partido naranja compartió el mensaje acompañado de un clip de la conferencia de la presidenta, en donde ella explicaba la repartición de plurinominales y citaba a MC:

“A Movimiento Ciudadano en el 2024: solo ganó un distrito de los 300, solo uno, pero sacó el el 11 por ciento, por decir algo, no tengo el dato ahorita, no lo recuerdo... Pues como tiene el 11 por ciento, que tenga un poco más de diputados porque, aunque solo haya ganado uno, pues tiene el 11 por ciento de la votación, entonces le corresponden otros diputados por la proporción de votos que tuvo de la votación total”.

Sin embargo, Sheinbaum cuestionó la manera en que se da la elección de esta proporción de diputados: “¿Cómo se eligen?, ¿Quién lo decide?”.

Máynez asegura que MC podría ser el futuro de México

Ante lo expuesto por Sheinbaum, Máynez aseguró que de cierta forma coincide con la presidenta “Si obtuvimos el 11% de los votos, deberíamos tener más diputados. Los que nos robaron con la sobrerrepresentación”.

Álvarez Máynez lanzó un mensaje contundente a Claudia Sheinbaum respecto a la reforma electoral. (Crédito: EFE/ Isaac Esquivel - presidencia de la República)

Comentó que integrantes de Morena también fueron legisladores de Representación Proporcional en el pasado, por lo que cuestionó: “¿Antes estaba bien y ahora no?”..

Ante la línea que siguió Morena para ganar gran parte de la representación en el Congreso de la Unión, Máynez perfila a MC con un crecimiento similar: “En 2015, Morena obtuvo el 8% y en 2018 ganó la presidencia. Así va a ocurrir en el 2030: Movimiento Ciudadano es el futuro”.

Sheinbaum aboga por facilitar el voto como prioridad en reforma electoral

Durante la conferencia mañanera de este viernes, la presidenta comentó que uno de los objetivos principales en la reforma electoral es “facilitar el voto, primero, que sea mucho más fácil para ellas y ellos ejercer su derecho al voto”.

Sheinbaum puntualizó que siguen precisando el contenido de la reforma; “si va a haber un diputado de los mexicanos en Estados Unidos, lo voten los paisanos allá, que ellos decidan quién es su representante; o si son de un distrito electoral particular, que pudieran participar en esa votación”.

Agregó que para los connacionales fuera del país es complicado el proceso del voto: “Porque ahora es muy complejo: te registras una vez… Te tienes que registrar como tres veces para poder votar, no es suficiente con que tengas la credencial de elector”.

Lo más destacado sobre la opinión de Sheinbaum y Máynez sobre la reforma electoral

