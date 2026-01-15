México

Pese a riesgo en su salud, Wendy Guevara viajará a Corea para nueva cirugía en el rostro: “Ya me dio miedo”

La influencer mexicana no se detiene ante el diagnóstico médico y planea someterse a una cirugía estética internacional bajo la estricta supervisión de expertos

Pese a que fue diagnosticada con hipertensión tras una cirugía estética reciente, la creadora de contenido Wendy Guevara planea someterse a una nueva intervención en su rostro que la llevará a Corea en los próximos meses.

De acuerdo con declaraciones recientes ante representantes de la prensa, la integrante de “Las Perdidas” se mantiene firme en su decisión, aunque el procedimiento supone un riesgo para su salud por la condición médica considerada incurable.

En un diálogo reciente con reporteros, Wendy Guevara relató el origen de su diagnóstico: “Después de la cirugía supe que soy hipertensa. Entonces ya diario debo tomar una pastillita para la presión. El doctor que me atiende me dijo ‘no te preocupes, la mayoría de la gente lo es. Muchos no lo saben y por eso les dan infartos fulminantes. No pasa nada, con esta pastilla vives tu vida normal’”.

La influencer de 32 años precisó que antes de cualquier nueva operación se someterá a controles médicos rigurosos para asegurar que su presión arterial esté estable y bajo control.

La artista, oriunda de León, Guanajuato, alcanzó notoriedad nacional tras ganar La Casa de los Famosos México y se consolidó como una de las celebridades más solicitadas del país.

Su participación en el Tenorio Cómico como Doña Inés podría verse interrumpida por el viaje programado a Corea para someterse a la intervención.

El proceso médico anterior fue especialmente delicado: en noviembre pasado, Guevara se practicó una remodelación costal —fracturando y recolocando costillas flotantes para afinar su cintura—, además de un reacomodo de busto y una lipotransferencia.

Durante el posoperatorio experimentó complicaciones que requirieron atención urgente. Lejos de dar marcha atrás, la influencer ha expresado que las críticas sobre sus transformaciones físicas en redes sociales carecen de importancia frente a su satisfacción personal con los resultados obtenidos.

Si me voy a hacer algo tengo que hacerme bien el chequeo de la presión, tenerla muy balanceada y controlada porque ahora que me hago el rostro, creo que es en Corea, a mitad del año, ya me dio miedo, iré a quedar bien caronsota, entonces”, señaló Guevara entre risas al comentar sus planes futuros.

Los riesgos de desarrollar hipertensión arterial, como Wendy Guevara

La hipertensión, enfermedad diagnosticada a Guevara tras los procedimientos estéticos, se define por un aumento sostenido de la presión arterial: valores superiores a 140/90 mmHg en repetidas mediciones realizadas en reposo.

Esta condición, muchas veces silenciosa, representa un riesgo elevado para el corazón, el cerebro y los riñones. Las complicaciones pueden ser severas, pues incrementa la posibilidad de infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal.

El control médico sostenido y la adaptación del tratamiento resultan esenciales para minimizar estos peligros. Entre las estrategias de abordaje destacan la reducción del consumo de sal, la actividad física regular, el control del peso y el empleo de medicamentos antihipertensivos, cuya administración varía en función del caso individual.

Muchas personas desconocen que presentan este trastorno, lo que puede desembocar en eventos graves si no se detecta y trata de manera oportuna.

Unión Europea condena asesinato del

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Reportan primera muerte de mono

Beca para secundaria 2026: requisitos

Aceite de ricino: remedio natural
Detienen al líder de "Los

Revelan que Peso Pluma regaló

Cruz Azul debutó en el

