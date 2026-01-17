Civiles armados a bordo de vehículos “monstruo” atacaron a balazos a militares en Sinaloa: cuatro fueron detenidos

Los militares realizaban labores de reconocimiento terrestre. FOTO: RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO.COM

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron agredidos a tiros por un grupo de civiles armados a bordo de vehículos tipo monstruo en Sinaloa.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Concordia, cuando los militares realizaban recorridos de reconocimiento terrestre en el poblado de El Roble.

Al desplazarse por la zona, los agentes fueron atacados a balazos por sujetos que se movilizaban en dos vehículos con blindaje artesanal.

Una unidad huyó del sitio

La agresión fue repelida por las autoridades, sin embargo, durante el intercambio de balas uno de los vehículos logró huir del lugar.

Dos vehículos tipo monstruo fueron asegurados tras los hechos. Foto: SSP Sinaloa

Tras implementarse un operativo de búsqueda en la zona, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), así como de seguridad federal y estatal, la unidad fue localizada e interceptada.

En el sitio se registró una nueva agresión y un choque que no dejó personas lesionadas. En tanto, los ocupantes de esta unidad lograron huir.

Acciones dejan cuatro hombres detenidos

Como resultado de ambos enfrentamientos, las autoridades lograron detener a cuatro presuntos agresores.

Entre los objetos ilícitos que fueron localizados y decomisados se encuentran los siguientes:

3 armas largas

29 cargadores

Objetos asegurados. Foto: SSP Sinaloa

Más de 760 cartuchos

Dos vehículos con blindaje artesanal

1 rifle calibre .22

Rescatan a 2 personas secuestradas en Navolato

En un segundo hecho realizado por las autoridades, pero en el municipio de Navolato, dos personas fueron rescatadas al encontrarse privadas de la libertad.

Los hechos ocurrieron en la sindicatura de Villa Juárez, cuando militares realizaban recorridos de reconcomiendo en las inmediaciones del campó agrícola “El pagador”.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, el personal militar fue alertado por ciudadanos sobre la posible presencia de personas secuestradas dentro de una cuartería.

Al acudir al sitio, los agentes corroboraron la presencia de dos personas y procedieron con su rescate.

Foto: SSP Sinaloa

Las víctimas recibieron atención médica en el lugar y, posteriormente, fueron puestas bajo resguardo y trasladadas ante la Fiscalía Especializada en Secuestros de la Fiscalía General de Sinaloa, para iniciar los procedimientos legales y las investigaciones correspondientes.

Estos hechos se registran en un contexto de violencia en el estado de Sinaloa, el cual comenzó desde el 9 de septiembre de 2024, a poco más de un mes de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

Al ser el bastión de la organización criminal, diversos municipios del estado comenzaron a registrar enfrentamientos, asesinatos, secuestros y hallazgos de cadáveres con mensajes amenazantes.

FOTO DE ARCHIVO. Una camioneta abandonada con un grafiti que dice "Bienvenidos a Culiacán", en la que se encontraron seis cadáveres el viernes por la noche en el estado occidental de Sinaloa, en Culiacán, México. 27 de septiembre de 2024. REUTERS/Jesús Bustamante

Tras la caída de “El Mayo”, las dos facciones que integran al Cártel de Sinaloa: Los Chapitos y Los Mayos, comenzaron una guerra interna que ha provocado jornadas violentas en el estado.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Sinaloa, desde septiembre de 2024 hasta diciembre de 2025 se han contabilizado más de 2 mil homicidios.