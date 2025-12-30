Autoridades aseguraron vehículo “monstruo” tras los recientes enfrentamientos en Escuinapa, Sinaloa

Vehículo con blindaje casero decomisado por elementos federales en Escuinapa. Crédito: X - @sspsinaloa1

Autoridades federales realizaron un operativo en el municipio de Escuinapa, en el sur de Sinaloa, donde aseguraron un vehículo con blindaje artesanal, conocido como “monstruo” y un arsenal.

Según reportes oficiales, la acción fue realizada por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en las inmediaciones del poblado Palmito del Verde. Asimismo, detallaron que hubo coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Además, el Gabinete de Seguridad informó sobre otras acciones en el municipio.

Aseguramiento del “monstruo” blindado en Escuinapa

De acuerdo con información oficial, durante un reconocimiento terrestre en la zona de la calle Río Culiacán, colonia El Palmito, municipio de Escuinapa, los militares localizaron un vehículo sin registro y equipado con blindaje artesanal, además de un arma larga, catorce cargadores y ciento quince cartuchos.

Las autoridades procedieron a asegurar los indicios y los pusieron a disposición del Ministerio Público para su análisis.

El operativo se desplegó tras los recientes enfrentamientos en la región, donde la presencia de vehículos modificados para resistir ataques se ha vuelto un indicador de la escalada de violencia en la zona.

Las autoridades no señalaron algo extraordinario durante el decomiso del vehículo utilizado por los grupos criminales.

Tras el anuncio, reiteraron el llamado a la población de Sinaloa para reportar cualquier actividad sospechosa a los números de emergencia 911 y al 089 de denuncias anónimas.

El comunicado oficial señala que con acciones como esta, los gobiernos federal y estatal buscan reforzar la seguridad y proteger a la sociedad sinaloense ante hechos violentos recientes.

Violencia en Escuinapa

Durante diciembre de 2025, Escuinapa, ha enfrentado una serie de hechos violentos que incluyeron balaceras, ataques con drones, explosiones, víctimas fatales y bloqueos carreteros:

El 17 de diciembre se registraron enfrentamientos entre grupos armados, uso de drones con explosivos, ataques a viviendas, vehículos incendiados y bloqueos en la autopista Mazatlán-Tepic.

El 21 de diciembre hubo una nueva ola de violencia, con enfrentamientos armados que dejaron al menos tres muertos, entre ellos un adulto mayor y un taxista.

El 24 de diciembre ocurrieron explosiones y enfrentamientos en la zona sur de la cabecera municipal, especialmente en la colonia El Roblito. Las detonaciones provocaron pánico y daños en viviendas, con columnas de humo visibles.

Explosiones reportadas el 24 de diciembre en Escuinapa, Sinaloa. Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

Estos hechos se produjeron en el contexto de una disputa interna en el Cártel de Sinaloa entre, lo que ha intensificado la violencia en la región y afectado la vida cotidiana de los habitantes.

Otras acciones en Escuinapa, informadas por el Gabinete de Seguridad

Por otra parte, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer más resultados de operativos recientes en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, donde fuerzas federales desplegaron acciones que derivaron en detenciones y aseguramientos de armamento y vehículos.

En una de las intervenciones, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos personas, entre ellas un menor de edad. Durante el operativo, las autoridades aseguraron lo siguiente:

6 armas largas

40 cargadores

640 cartuchos

1 equipo antidrón

3 chalecos tácticos

2vehículos con blindaje de fábrica

En otro hecho, registrado en la cabecera municipal de Escuinapa, cuatro personas fueron detenidas por personal del Ejército Mexicano e informaron el siguiente decomiso:

10 armas largas

30 cargadores

6 mil 800 cartuchos

4 chalecos tácticos

Estas acciones forman parte de la estrategia coordinada entre dependencias federales y estatales para fortalecer la seguridad en la región frente a los recientes hechos violentos.