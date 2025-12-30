México

Autoridades aseguraron vehículo “monstruo” tras los recientes enfrentamientos en Escuinapa, Sinaloa

El decomiso fue realizado por elementos federales en el poblado de El Palmito

Guardar
Vehículo con blindaje casero decomisado
Vehículo con blindaje casero decomisado por elementos federales en Escuinapa. Crédito: X - @sspsinaloa1

Autoridades federales realizaron un operativo en el municipio de Escuinapa, en el sur de Sinaloa, donde aseguraron un vehículo con blindaje artesanal, conocido como “monstruo” y un arsenal.

Según reportes oficiales, la acción fue realizada por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en las inmediaciones del poblado Palmito del Verde. Asimismo, detallaron que hubo coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Además, el Gabinete de Seguridad informó sobre otras acciones en el municipio.

Aseguramiento del “monstruo” blindado en Escuinapa

De acuerdo con información oficial, durante un reconocimiento terrestre en la zona de la calle Río Culiacán, colonia El Palmito, municipio de Escuinapa, los militares localizaron un vehículo sin registro y equipado con blindaje artesanal, además de un arma larga, catorce cargadores y ciento quince cartuchos.

Las autoridades procedieron a asegurar los indicios y los pusieron a disposición del Ministerio Público para su análisis.

El operativo se desplegó tras los recientes enfrentamientos en la región, donde la presencia de vehículos modificados para resistir ataques se ha vuelto un indicador de la escalada de violencia en la zona.

Las autoridades no señalaron algo extraordinario durante el decomiso del vehículo utilizado por los grupos criminales.

Tras el anuncio, reiteraron el llamado a la población de Sinaloa para reportar cualquier actividad sospechosa a los números de emergencia 911 y al 089 de denuncias anónimas.

El comunicado oficial señala que con acciones como esta, los gobiernos federal y estatal buscan reforzar la seguridad y proteger a la sociedad sinaloense ante hechos violentos recientes.

Violencia en Escuinapa

Durante diciembre de 2025, Escuinapa, ha enfrentado una serie de hechos violentos que incluyeron balaceras, ataques con drones, explosiones, víctimas fatales y bloqueos carreteros:

  • El 17 de diciembre se registraron enfrentamientos entre grupos armados, uso de drones con explosivos, ataques a viviendas, vehículos incendiados y bloqueos en la autopista Mazatlán-Tepic.
  • El 21 de diciembre hubo una nueva ola de violencia, con enfrentamientos armados que dejaron al menos tres muertos, entre ellos un adulto mayor y un taxista.
  • El 24 de diciembre ocurrieron explosiones y enfrentamientos en la zona sur de la cabecera municipal, especialmente en la colonia El Roblito. Las detonaciones provocaron pánico y daños en viviendas, con columnas de humo visibles.
Explosiones reportadas el 24 de
Explosiones reportadas el 24 de diciembre en Escuinapa, Sinaloa. Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

Estos hechos se produjeron en el contexto de una disputa interna en el Cártel de Sinaloa entre, lo que ha intensificado la violencia en la región y afectado la vida cotidiana de los habitantes.

Otras acciones en Escuinapa, informadas por el Gabinete de Seguridad

Por otra parte, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer más resultados de operativos recientes en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, donde fuerzas federales desplegaron acciones que derivaron en detenciones y aseguramientos de armamento y vehículos.

En una de las intervenciones, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos personas, entre ellas un menor de edad. Durante el operativo, las autoridades aseguraron lo siguiente:

  • 6 armas largas
  • 40 cargadores
  • 640 cartuchos
  • 1 equipo antidrón
  • 3 chalecos tácticos
  • 2vehículos con blindaje de fábrica

En otro hecho, registrado en la cabecera municipal de Escuinapa, cuatro personas fueron detenidas por personal del Ejército Mexicano e informaron el siguiente decomiso:

  • 10 armas largas
  • 30 cargadores
  • 6 mil 800 cartuchos
  • 4 chalecos tácticos

Estas acciones forman parte de la estrategia coordinada entre dependencias federales y estatales para fortalecer la seguridad en la región frente a los recientes hechos violentos.

Temas Relacionados

Monstruo blindadoVehículo blindadoBlindaje caseroCártel de SinaloaEscuinapaSinaloaEl PalmitoEnfrentamientosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Segob publica lista de personas fallecidas en accidente del Tren Interoceánico, entre ellas dos menores de edad

Entre las víctimas mortales se encuentra una niña de 6 años y una adolescente de 15 años

Segob publica lista de personas

Mi Beca para Empezar 2026: esta esta la fecha límite para registrar a tu hijo de kinder o primaria y recibir más de 600 pesos mensuales el siguiente año

Este programa social otorga un apoyo económico para que los menores de edad puedan continuar estudiando

Mi Beca para Empezar 2026:

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de diciembre: Línea A con servicio lento por revisión de vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

El gobierno capitalino fija meta de reciclar la mitad de los residuos para 2030

La administración local plantea un objetivo para gestionar el cincuenta por ciento de los desperdicios a través de reciclaje o transformación

El gobierno capitalino fija meta

SICT reconoce la labor de camineros en la conectividad y desarrollo de México

La dependencia del Gobierno de México destaca el trabajo de quienes construyen y mantienen las carreteras del país, fundamentales para la economía nacional y la seguridad vial

SICT reconoce la labor de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a “El Betito”, sobrino

Procesan a “El Betito”, sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén

El FBI estima que las motocicletas decomisadas a Ryan Wedding en México tienen un valor aproximado de 40 millones de dólares

Detienen a otra persona por el asesinato de Carlos Manzo, asegura Grecia Quiroz

Sicario captó en video la intensa balacera en Zapopan que dejó tres muertos y cuatro heridos

Quién fue Nelson Flores, pieza clave del narco entre los Mara Salvatrucha y la Mafia Mexicana en Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Niurka Marcos anuncia boda, se

Niurka Marcos anuncia boda, se casará por cuarta vez a sus 58 años con hombre 20 años menor

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 29 de diciembre

Horacio Beamonte, actor de Televisa deshauciado por leucemia, sufre pérdida de la vista: “Un dolor insoportable”

Raúl Araiza reacciona a posible incorporación de Aarón Mercury como conductor de ‘Hoy’

Stranger Things continúa a la cabeza del top 10 Netflix México: las mejores series en streaming del momento

DEPORTES

David Picasso asegura que esperaba

David Picasso asegura que esperaba más de Naoya Inoue durante la pelea: “Me sentí superior”

El mensaje que Lucas Ocampos mandó tras sufrir una parálisis facial y perderse la pretemporada con Rayados

Esta es la historia detrás del polémico mural donde Chicharito Hernández besa a Iker Casillas

Cómo le fue a Sudáfrica, rival de México del mundial 2026, en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones

Esta es la verdadera razón por la que FIFA elevó el precio de los boletos para el Mundial México 2026