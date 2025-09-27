Super Junior llega a la CDMX con un show imperdible para todos los amantes del K-Pop: conciertos de octubre

Octubre llega a la Ciudad de México con conciertos de grandes estrellas como Super Junior, Jesse & Joy, Vicente Fernández, Fey y Chayanne, llenando de ritmo y emociones los principales recintos de la capital.(SM Entertainment)

El mes de octubre será una época llena de música y emociones para los fanáticos de todos los géneros en la Ciudad de México, ya que se celebrarán diversos conciertos de artistas nacionales e internacionales en algunos de los recintos más emblemáticos de la capital.

Desde grandes nombres del pop y la música latina hasta exponentes del rock, la música electrónica y el reggaetón, este mes promete ofrecer una experiencia única para todos los gustos musicales. Los escenarios más importantes, como el Auditorio Nacional, el Pepsi Center WTC y el Foro Indie Rocks, se llenarán de energía y talento.

Entre los eventos musicales más destacados de octubre, una serie de artistas reconocidos ofrecerán experiencias únicas para todos los gustos. Jesse & Joy, Vicente Fernández, Fey y La Sonora Dinamita se suman a la lista de conciertos imperdibles. También estarán presentes Chayanne, Alejandro Sanz, Lupita D’Alessio, María José, así como el esperado regreso de los 90’s Pop Tour, garantizando variedad y momentos inolvidables para el público capitalino.

Cartelera de los conciertos de octubre 2025

Miércoles 1 de octubre

Jesse & Joy se preparan para conquistar la Ciudad de México en octubre, prometiendo una noche llena de emoción y grandes éxitos para sus seguidores.(Foto AP/John Locher, archivo)

Jesse & Joy se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $366 hasta los $2196 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

La banda Big Thief se presentará en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $787 hasta los $1763 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00.

Lamp se presentará en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $963 hasta los $1207 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Nicho Hinojosa se presentará en La Maraka, ubicado en Mitla #410 Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03600, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $854 hasta los $1464 pesos. La apertura de puertas es a las 21:30.

Jueves 2 de octubre

Fey llegará en octubre a la Ciudad de México para ofrecer un concierto lleno de nostalgia y éxitos que marcaron toda una generación.(CUARTOSCURO)

Fey se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $183 hasta los $4636 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

SE SO NEON se presentará en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $610 hasta los $1342 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00.

Joss se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos va desde los $671 hasta los $1098 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

Bacilos se presentará en La Maraka, ubicado en Mitla #410 Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03600, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $1586 hasta los $2440 pesos. La apertura de puertas es a las 21:30.

Viernes 3 de octubre

Edith Márquez se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $353 hasta los $3050 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

Los Ángeles Negros se presentará en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $549 hasta los $1281 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

The Skatalites se presentará en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $800 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Balu Brigada se presentará en el Foro Puebla, ubicado en Puebla 186, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México. Los boletos se encuentran agotados. La apertura de puertas es a las 19:00.

Myriam, Aranza y Sheyla se presentarán en La Maraka, ubicado en Mitla #410 Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03600, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $976 hasta los $1830 pesos. La apertura de puertas es a las 21:30.

El grupo musical Juanita & Juan se presentará en el Multiforo Alicia, ubicado en Eligio Ancona 145, Santa María La Ribera, 06400, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $250 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Sábado 4 de octubre

Alejandro Fernández se presentará en octubre en la Ciudad de México, llevando su voz y pasión por la música mexicana a uno de los escenarios más emblemáticos de la capital.(@alexoficial)

Alejandro Fernández se presentará en el Estadio GNP Seguros, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $1464 hasta los $4758 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00.

Zimmer90 se presentará en el Foro Indie Rocks , ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $550 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

The Fray en La Maraka, ubicado en Mitla #410 Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03600, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $1830 hasta los $3050 pesos. La apertura de puertas es a las 21:30.

Los Yonics y los Solitarios se presentarán en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $366 hasta los $1464 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00.

Vanessa Zamora se presentará en el Foro Puebla, ubicado en Puebla 186, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México. Los boletos va de los $670 hasta los $1300 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00.

Daniel Boaventura se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $366 hasta los $854 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00.

Thermo se presentará en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $750 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Coliguns se presentará en La Piedad Live, ubicado en Av. Insurgentes Sur 585, Nápoles, Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $250 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Malcriada se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $671 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

Esteban Gómez González se presentará en el Foro La Paz, ubicado en Av. de la Paz 57-Piso 1, 01000, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $500 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Domingo 5 de octubre

Después de ser invitados al festejo del bicampeonato de los Diablos Rojos del México en la LMB, la banda volverá a la capital para dar un show a sus fanáticos. (CUARTOSCURO)

La Sonora Dinamita se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $244 hasta los $1891 pesos . La apertura de puertas es a las 18:30.

La Femme se presentará en el Velódromo Olímpico, ubicado Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $878 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Fujii Kaze se presentará en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. Los boletos están agotados. La apertura de puertas es a las 19:00.

Okills se presentará en el Foro Indie Rocks , ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $500 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Solitario Mondragón se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $854 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00.

Martes 7 de octubre

Rod Stewart se presentará en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Anil, 08400, Ciudad de México. Los boletos están agotados. La apertura de puertas es a las 21:00.

Natalia Lafourcade llegará en octubre a la Ciudad de México para ofrecer un concierto íntimo y lleno de sensibilidad, donde sus letras y melodías conectarán profundamente con el público.(EFE/David Borrat)

Natalia LaFourcade se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $1037 hasta los $3355 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

Exodus se presentará en el Circo Volador, ubicado en Calzada de la Viga No. 146, Del. Venustiano Carranza, 15800, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $900 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Miércoles 8 de octubre

Chayanne promete en octubre un espectáculo lleno de energía y romance en la Ciudad de México, preparando un concierto que cautivará a sus seguidores con sus grandes éxitos. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP)

Chayanne tendrá cuatro presentaciones (8, 9, 21 y 22 de octubre) en el Palacio de los Deportes ubicado en Av. Río Churubusco y Anil, 08400, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $4257 a los $10046 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00.

Dimash Qudaibergen se presentará durante dos fechas (8 y 10 de octubre) en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los boletos están agotados. La apertura de puertas es a las 20:30.

Paul Young se presentará en La Maraka, ubicado en Mitla #410 Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03600, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $1037 a los $3050 pesos. La apertura de puertas es a las 21:30.

Los Retros se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $600 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Jueves 9 de octubre

Alejandro Sanz continúa con su gira por Ciudad de México con tres fechas (9, 10 y 31 de octubre) en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los boletos ya están agotados. La apertura de puertas es a las 20:30.

Blue Hawaii se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $250 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Vivir Quintana se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles, 36, 08400, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $488 a los $1037 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Viernes 10 de octubre

Lupita D´Alessio se presentará en La Maraka, ubicado en Mitla #410 Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03600, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $1800 a los $4500 pesos. La apertura de puertas es a las 21:30.

The Adicts se presentará en la Carpa Velódromo, ubicada en Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $1035 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Stratovarius se presentará en el Circo Volador, ubicado en Calzada de la Viga No. 146, Del. Venustiano Carranza, 15800, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $1098 pesos. La apertura de puertas es a las 19.00.

Kchiporros se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $650 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Sol Pereyra se presentará en el Foro La Paz, ubicado en Av. de la Paz 57-Piso 1, 01000, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $500 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Vantroi se presentará en el Multiforo Alicia, ubicado en Eligio Ancona 145, Santa María La Ribera, 06400, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $150 pesos. La apertura de puertas es a las 15:00.

Chacho Gaytan se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles, 36, 08400, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $296 hasta los $1107 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

Leo Rod se presentará en la Terraza Cozumel, ubicado en Cozumel 12, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $300. La apertura de puertas es a las 20:00.

Sábado 11 de octubre

Avenged Sevenfold se presentará en el Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en Av. Viaducto Rio de la Piedad Ciudad de los Deportes Magdalena Mixihuca, Granjas México, 08400, Ciudad de México. Los boletos están agotados. La apertura de puertas es a las 18:00.

Rusowsky se presentará en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. Los boletos están agotados. La apertura de puertas es a las 21:00.

Luis Enrique y Roberto Blades se presentarán en la Arena CDMX, ubicada en 800 Avenida de las Granjas, 02230, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $502 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Illapu se presentará en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $488 hasta los $1342 pesos. La apertura de las puertas es a las 20:00.

Delux se presentará en el Fuck Off Room, ubicado en Diagonal Patriotismo #6 Col. Hipódromo Condesa (Entre Tamaulipas Y Benjamin Hil], 06170, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $400 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Barney Gombo se presentará en el Multiforo Alicia, ubicado en Eligio Ancona 145, Santa María La Ribera, 06400, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $350 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Domingo 12 de octubre

Una de las bandas más influyentes del K-Pop llega a la CDMX. (Twitter Super Junior)

Super Junior se presentará en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Anil, 08400, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $2928 hasta los $4026 pesos. Las puertas abren a las 20:00.

El Tri llegará en octubre a la Ciudad de México para ofrecer un concierto cargado de rock y tradición, reuniendo a varias generaciones con su sonido inconfundible.(alexlora_lora)

El Tri tendrá un par de presentaciones durante este mes (12 y 13 de octubre) en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $481 hasta los $1586 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

Autechre se presentará en Mutek MX, ubicado en Tabasco 99, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $1900 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Poppy se presentará en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $1073 hasta los $1683 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00.

SiM se presentará en el Circo Volador, ubicado en Calzada de la Viga No. 146, Del. Venustiano Carranza, 15800, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $1691 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Big Band Jazz de México se presentará en el Pepsi Center WTC , ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $1098 hasta los $2745 pesos. La apertura de puertas es a las 18:30.

Guadalupe Pineda se presentará en La Maraka, ubicado en Mitla #410 Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03600, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $1220 hasta los $3416 pesos. La apertura de puertas es a las 18:30.

Rocco Posca se presentará en Bajo Circuito Multiforo Urbano Bajo Puente de Cto. Interior S/N, 06140, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $400 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Lunes 13 de octubre

Ed Maverick se presentará en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. Los boletos están agotados. La apertura de puertas es a las 20:30.

Martes 14 de octubre

Hozier se presentará en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Anil, 08400, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $1207 hasta los $2793 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00.

Steven Wilson se presentará en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $1122 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00.

Cazzu se presentará con par de fechas (14 y 15 de octubre) en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los boletos están agotados. La apertura de puertas es a las 20:00.

Juana Aguirre se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $550 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Miércoles 15 de octubre

Isla de Caras se presentará en Ciudad de México, lugar sin determinar. El precio de los boletos es de $400 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Jueves 16 de octubre

Conan Gray se presentará en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Anil, 08400, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $1207 hasta los $3403 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00.

Girl Ultra se presentará en Foro Puebla, ubicado en Puebla 186, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos va de $976 hasta los $1098 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

Vanesa Martín se presentará en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $549 hasta los $1403 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

Union 13 se presentará en el Fuck Off Room, ubicado en Diagonal Patriotismo #6 Col. Hipódromo Condesa (Entre Tamaulipas Y Benjamin Hill), 06170, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $690 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Ale Zéguer se presentará en El Cantoral, ubicado en Puente de Xoco puerta A, Col. Xoco, Del, Benito Juarez, 03330, Ciudad de México. Los boletos va de los $610 a los $732 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00.

Viernes 17 de octubre

Maria José llega a la capital con par de fechas (17 y 18 de octubre) y se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. Los boletos ya están agotados. La apertura de puertas es a las 20:30.

The Lumineers tendrá dos presentaciones (17 y 18 de octubre) en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $1610 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00.

Rata Blanca se presentará en el Circo Volador , ubicado en Calzada de la Viga No. 146, Del. Venustiano Carranza, 15800, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $900 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Lagwagon se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $750 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Edgar Oceransky y Amaury Gutiérrez se presentarán este 17 y 18 de octubre en La Maraka , ubicado en Mitla #410 Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03600, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $1464 hasta los $2196 pesos. La apertura de puertas es a las 21:30.

Exmortus se presentará en el Foro Bizarro, ubicado en Av. Yucatán 10, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06100, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $700 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Clave Especial se presentará en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $841 hasta los $1573 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00.

Sábado 18 de octubre

The Magic Numbers se presentará en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $1049 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00.

El Cuarteto de Nos se presentará en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Anil, 08400, Ciudad de México El precio de los boletos es de $732 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00.

Mystery Skulls se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $550 hasta los $1740 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Corvus Corax se presentará en el Circo Volador , ubicado en Calzada de la Viga No. 146, Del. Venustiano Carranza, 15800, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $784 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Karina Galicia se presentará en el Foro La Paz, ubicado en Av. de la Paz 57-Piso 1, 01000, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $350 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

El Consorcio se presentará en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $335 hasta los $2318 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Domingo 19 de octubre

Skillet se presentará en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. El precio de los boletos va de $951 hasta los $1085 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Pimpinela se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos va de $353 hasta los $4270 pesos.

Marduk se presentará en el Circo Volador, ubicado en Calzada de la Viga No. 146, Del. Venustiano Carranza, 15800, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $850 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Lost Acapulco se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México, ubicado en Calzada de la Viga No. 146, Del. Venustiano Carranza, 15800, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $610 hasta los $915 pesos.

Alan Rangel se presentará en Rebel Rebel, ubicado en Oxford 11, Juárez, Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $175 hasta los $250 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Lunes 20 de octubre

Ocean Alley se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $1171 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00.

Martes 21 de octubre

Tigran Hamasyan se presentará en la Sala Nezahualcóyotl, ubicada en el Centro Cultural Universitario, Insurgentes Sur 3000, 04360, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $1100 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Miércoles 22 de octubre

Halsey se presentará en el Pabellón del Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco Y Añil S/n Col. Granjas México, Iztacalaco, 08400, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $1729 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

Bandalos Chinos se presentará en el Auditorio Nacional , ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $427 hasta los $2074 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

Los Mirlos se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $450 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Leo Rizzi se presentará en La Maraka, ubicado en Mitla #410 Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03600, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $732 hasta los $854 pesos. La apertura de puertas es a las 21:30.

Integrity se presentará en el Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Álamos, Benito Juárez, 03400, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $500 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Kora, RPLK y Kirnbauer se presentará en Tonal, ubicado en Av. Alvaro Obregon #160, 09230, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $450 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Snowapple se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles, 36, 08400, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $180 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

Jueves 23 de octubre

En octubre, la Ciudad de México será testigo de la música eterna de Beethoven, con presentaciones que traerán a la vida las sinfonías y obras maestras del compositor clásico para deleite de melómanos y público general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un homenaje de Ludwig van Beethoven se llevará a cabo en la Sala Silvestre Revueltas, ubicada en Periférico Sur #5141 Col. Isidro Fabela, Del. Tlalpan, 14030, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $152 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

Karen Souza se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $1586 hasta los $2318 pesos.

Los Espíritus tendrán dos fechas (23 y 25 de octubre) y se presentarán en el Bajo Circuito Multiforo Urbano, ubicado en Bajo Puente de Cto. Interior S/N, 06140, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $720 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Marco Mezquida se presentará en el Pabellón Escénico, ubicado en Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México. El precio es de $360 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

KaseO se presentará en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México . El precio de los boletos va de los $427 hasta los $1462 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

Viernes 24 de octubre

Beret se presentará en la Arena CDMX, ubicada en 800 Avenida de las Granjas, 02230, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $672 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

El 90s Pop Tour se presentará en el Auditorio Nacional durante tres fechas (24, 25 y 26 de octubre), ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec., Del. Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos va desde los $660 hasta los $5760 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00.

Ela Taubert se presentará en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $549 a los $671 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

Los Toreros Muertos se presentará en La Maraka, ubicado en Mitla #410 Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03600, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $700 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Jorge Medina y Josi Cuen se presentarán el 24 y 25 de octubre en la Monumental Plaza de Toros México, ubicado en Augusto Rodin #241 Col. Ciudad De Los Deportes, Del. Benito Juárez, 07810, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $3965 a los $5075 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Lil Texas se presentará en el Foro Puebla, ubicado en Puebla 186, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $671 hasta los $1012 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00.

Sebastián Romero se presentará en el Foro La Paz, ubicado en Av. de la Paz 57-Piso 1, 01000, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $450 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Vicente Gayo se presentará en el Multiforo Alicia, ubicado en Eligio Ancona 145, Santa María La Ribera, 06400, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $350 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Elías Medina se presentará el 24 y 25 de octubre en El Cantoral, ubicado en Puente de Xoco puerta A, Col. Xoco, Del, Benito Juárez, 03330, Ciudad de México. Los boletos ya están agotados. La apertura de puertas es a las 21:00.

Jaime Varela se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $796 hasta los $2928 pesos. La apertura de puertas es a las 22:30.

Sábado 25 de octubre

Los Bunkers se presentarán con par de fechas (25 y 26 de octubre) en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $488. La apertura de puertas es a las 19:00.

Selofan se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $350 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Enrique Guzmán se presentará en La Maraka, ubicado en Mitla #410 Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03600, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $1586 hasta los $2684 pesos. La apertura de puertas es a las 21:30.

Leo Jiménez se presentará en el Circo Volador, ubicado en Calzada de la Viga No. 146, Del. Venustiano Carranza, 15800, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $800 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Jorge Muñiz se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $976 hasta los $1464 pesos. La apertura de puertas es a las 22:30.

Los Chicklets se presentará en el Foro Cultural Hilvana, ubicado en Puente de Alvarado 17A, Buenavista, 06350, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $200 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Domingo 26 de octubre

The Brian Jonestown Massacre se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $830 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Alex Ponce se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $732 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00.

Zxmyr se presentará en el Fuck Off Room, ubicado en Diagonal Patriotismo #6 Col. Hipódromo Condesa (Entre Tamaulipas Y Benjamin Hill), 06170, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $345 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Yoth Iria se presentará en el Foro Bizarro, ubicado en Av. Yucatán 10, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06100, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $700 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Tara Minton se presentará en el Foro del Tejedor, ubicado en Av. Álvaro Obregón 86, Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $299 pesos. La apertura de puertas es a las 12:00.

Lunes 27 de octubre

Primal Scream se presentará en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $829 hasta los $2061 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00.

Martes 28 de octubre

Ludovico Einaudi se presentará con par de fechas en la capital mexicana (28 y 29 de octubre) en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $2415 hasta los $4123 pesos. La apertura de puertas es a las 19.00.

Nathy Peluso se presentará en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $1464 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

Skegss se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $600 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Jueves 30 de octubre

Molotov se presentará en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Anil, 08400, Ciudad de México. Los boletos están agotados. La apertura de puertas es a las 20:30.

Elena Rose se presentará en el Teatro Metropolitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $671 hasta los $1281 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00.

Viernes 31 de octubre

Swedish House Mafia llegará en octubre a la Ciudad de México con su poderosa propuesta de música electrónica, prometiendo una fiesta inolvidable llena de energía y beats que harán vibrar a sus fans.(Cortesía Music Vibe)

Swedish House Mafia se presentará en la Monumental Plaza de Toros, ubicada en Augusto Rodin #241 Col. Ciudad De Los Deportes, Del. Benito Juárez, 07810, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $866 hasta los $3269 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00.

Morrissey se presentará en el Palacio de los Deportes, ubicado en Av. Río Churubusco y Añil, 08400, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $927 hasta los $4190 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00.

Anjuntadeep, Catching Flies y CRi se presentarán en el Velódromo Olímpico, ubicado en Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $674 hasta los $1281 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00.

El Zar se presentará en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $1037 pesos. La apertura de puertas es a las 20:30.

Benny Ibarra se presentará en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No.90, 06050, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $976 hasta los $1586 pesos. Las puertas abren a las 20:30.

Grave Digger se presentará en el Multiforo Alicia, ubicado en Eligio Ancona 145, Santa María La Ribera, 06400, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $800 pesos. La apertura de puertas es a las 19.00.

Wiplash se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles, 36, 08400, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $488 hasta los $1464 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00.

Dimitri y las brujas se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560, Ciudad de México. El precio de los boletos va de los $793 hasta los $1216 pesos. La apertura de puertas es a las 21:00.

Lorihen se presentará en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Álamos, Benito Juárez, 03400, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $300 pesos. La apertura de puertas es a las 19:00.

Kokó Cecé se presentará en el Foro La Paz, ubicado en Av. de la Paz 57-Piso 1, 01000, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $600 pesos. La apertura de puertas es a las 20:00.